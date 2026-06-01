Madež na oblačilu? Pazite, kako se ga lotite

Ne glede na to, ali gre za kapljico črnila, madež omake za testenine ali vina na oblačilu, za uspešno odstranjevanje posledice nezgode je treba slediti pravim korakom v pravilnem vrstnem redu, sicer pogoste napake izničijo trud. Predvsem ena napačna poteza lahko povzroči, da madeža ne bo več mogoče odstraniti. To je sušenje oblačila v sušilnem stroju, preden je umazanija povsem odstranjena. Ta se s tem fiksira v vlakna in za vedno ostane na bluzi ali hlačah. Strokovnjaki za nego tkanin pojasnjujejo, da toplota vpliva na molekule, zaradi česar se olja ali beljakovine vežejo na vlakna in se strdijo. Če madež ne izgine popolnoma, je oblačilo bolje posušiti na zraku in ga ponovno obdelati, postopek odstranjevanja in pranja pa je treba včasih večkrat ponoviti, preden je tkanina primerna za sušilni stroj.

Ups! FOTO: Sean Murphy/Getty Images

Če je oblačilo z madežem v sušilniku pristalo pomotoma, ponovno navlažimo tkanino, nanesimo encimsko čistilo in ga pustimo učinkovati. Namakanje oblačila čez noč v razredčenem čistilu na osnovi kisika je posebej učinkovito pri zasušenih madežih. Po obdelavi ga ponovno operimo z detergentom, ki vsebuje encime, in ga posušimo na zraku. Postopek ponavljajmo, dokler madež popolnoma ne izgine.

Vedno najprej preverimo navodila za nego na etiketi oblačila.

Ne drgnemo

Poleg tega, da oblačila ne sušimo v stroju, dokler ni madež popolnoma odstranjen, je priporočljivo upoštevati še nekaj dejstev. Različne vrste tkanin zahtevajo različen pristop, saj so nekateri materiali občutljivejši kot drugi. Drgnjenje madeža namesto tapkanja razširi umazanijo, a čeprav je previdnost pomembna, je treba ukrepati naglo, saj hitra obdelava prinese boljše rezultate. Prav tako strokovnjaki svetujejo, da pred uporabo sredstvo za odstranjevanje madeža vedno, ne glede na vrsto tkanine, preizkusimo na majhnem, manj vidnem delu oblačila.

Tudi to je mogoče rešiti, če se zadeve lotimo pravilno. FOTO: Lew Robertson/Getty Images

Izbira načina odstranjevanja umazanije je odvisna od vrste materiala in madeža. Nekateri so odstranljivi z mlačno ali vročo vodo, medtem ko lahko ta pri drugih povzroči, da postanejo trdovratnejši. Strokovnjaki priporočajo, da običajno začnemo s hladno vodo in minimalnim drgnjenjem, intenzivnost pa povečamo po potrebi. Še preden pa se lotimo, preverimo navodila za nego na etiketi oblačila.

Sredstvo za odstranjevanje madeža pred uporabo preizkusimo na majhnem, manj vidnem delu oblačila.

Madež vina nemudoma potapkamo s čisto krpo, da vpije odvečno tekočino. Nato ga namočimo s hladno vodo in blagim detergentom ali encimskim čistilom, pustimo učinkovati, operimo kot običajno in oblačilo posušimo na zraku. Madežev krvi se lotimo s hladno vodo, nikakor z vročo, saj vročina utrdi beljakovine. Madež nežno tapkamo, po potrebi uporabimo encimsko čistilo in pustimo, da se vpije, nato umazano oblačilo operemo in posušimo na zraku.

Madež črnila najprej popivnamo s papirnato brisačo ali krpo, da odstranimo odvečnega. Nato uporabimo encimsko ali alkoholno čistilo, nežno tapkamo in operemo kot sicer, oblačilo posušimo na zraku. Za madeže paradižnikove omake obvezno uporabimo hladno vodo, nato nanesemo encimsko čistilo, pustimo učinkovati, potem oblačilo operemo ter posušimo na zraku. Mastne madeže posujmo z malo sode bikarbone ali moke, da vpije maščobo. Nato uporabimo encimski detergent in hladno vodo, nežno potapkamo in operemo kot sicer. M. F.