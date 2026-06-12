Majhne spremembe, velik učinek: pomembno je, da izberemo tiste navade, ki jih bomo lahko ponavljali na dolgi rok

Čeprav se danes z nasveti, kako živeti bolj zdravo, srečujemo na vsakem koraku, v praksi pogosto ostane le pri dobrih namenih. Kljub temu da so recepti preprosti, se pogosto zdi, kot da jih je nemogoče vključiti v vsakdanje življenje, v katerem ritem narekujejo služba in družinske obveznosti. Vendar pa zdravstveni strokovnjaki poudarjajo, da ima že majhna sprememba lahko velik učinek. Ko želimo podariti telesu več gibanja, ni treba, da uvedemo v svoj urnik vsak dan deset kilometrov teka. Če je naš življenjski slog zelo ležeren, bomo veliko naredili že, če se bomo v trgovino namesto z avtom odpravili s kolesom, ali pa hodili po stopnicah, namesto da uporabljamo dvigalo. Če nam uspe vsak dan v tednu pol ure hitro hoditi, smo že izpolnili kvoto gibanja, ki jo svetujejo strokovnjaki: za pomembne koristi za zdravje naj bodo odrasli zmerno intenzivno aerobno dejavni vsaj 150 minut na teden ali visoko intenzivno dejavni vsaj 75 minut na teden, priporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Sedenje je tihi ubijalec zdravja in niti redna rekreacija ne more izbrisati škode, ki jo povzročamo telesu, če osem ur preživimo v sedečem položaju. Če je naše delo pretežno sedeče, ga redno prekinjajmo. Najbolje je, če vsako uro vstanemo in se sprehodimo po prostoru. Nekatera podjetja zaposlenim omogočajo vadbo med delovnim časom: tudi 15 minut na dan je vredno sprejeti z odprtimi rokami.

Sproščanje nas opremi za boj s stresom. FOTO: Curly_photo/Getty Images

Spreminjanje prehranskih navad je za marsikoga velik izziv. A tudi tu lahko z malimi novostmi naredimo zelo veliko. Za začetek obrokom dodajmo porcijo zelenjave, namesto sladkih pijač pijmo vodo ali nesladkane zeliščne čaje. Sčasoma lahko uvedemo še več zdravih sprememb. Verodostojne nasvete o zdravi prehrani najdemo na portalu Prehrana.si, ki ga urejata Inštitut za nutricionistiko in NIJZ. Izločanje nikotina in alkohola iz svojega življenja je zlata vredna odločitev, za katero nam bo zdravje hvaležno. V zdravstvenih domovih so na voljo programi za podporo pri spremembi navad.

Spanje ni izguba časa. Odrasli potrebujemo vsaj sedem ur spanja na noč, manj kot šest ur pa lahko negativno vpliva na zdravje, počutje, učinkovitost in kakovost življenja, poudarjajo na NIJZ. Pomaga, če hodimo spat ob približno isti uri, zvečer zmanjšamo uporabo telefona in spalnico ohranimo temno ter hladno.

V družbi dobre volje

Stresu se ne moremo izogniti, lahko pa preprečimo njegove pogubne učinke. Vodeno sproščanje, sprehodi v naravi, meditacija ali joga je le nekaj načinov, ki nam pomagajo, da se bolje spopadamo s stresom. Učinkujejo vse dejavnosti, ki nas spravljajo v dobro voljo, pa naj bo to branje, pisanje, risanje ali klepet s prijatelji. Družabno življenje je še ena od zdravih navad, ki nas ohranjajo v dobri formi. Druženje s prijetnimi ljudmi ni le prostočasna dejavnost, ampak terapija za zdravje, ki dejansko učinkuje. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije navaja, da lahko socialna izolacija in osamljenost povečata tveganje za srčno-žilne zaplete.

Spanje radi zanemarjamo, čeprav je ključnega pomena. FOTO: David Espejo/Getty Images

V kakšni formi smo, je dobro redno preverjati z ustreznimi preiskavami, še posebej po 40. letu. Najpomembnejši podatki so teža, obseg pasu, raven krvnega sladkorja in holesterola ter krvni tlak. Merjenje zaupajmo strokovnjakom. Pametne ure znajo resda spremljati številne zdravstvene podatke, a strokovnjaki opozarjajo, da takšne meritve niso enako natančne kot merjenje z medicinsko certificiranimi merilniki. Pametna ura je lahko koristna za spremljanje trendov, ne pa za postavljanje diagnoz ali prilagajanje zdravljenja. Med zdrave navade spada tudi odzivanje na vabila za presejalne teste.