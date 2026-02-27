Majhni koraki, veliki učinki: kako po 50. letu z rutino ohraniti vitalnost in jasne misli

BREZ VADBE NI MIŠIC

Ko vstopite v šesto desetletje, morata prehrana in vadba postati najpomembnejši del vsakdana.

Po 50. letu se začne telo spreminjati bolj očitno kot desetletje ali dve prej. Presnova se upočasni, mišična masa se postopno zmanjšuje, regeneracija je počasnejša, hormonske spremembe vplivajo na razpoloženje in razporeditev telesne maščobe. Marsikdo opaža, da kilogrami nastajajo hitreje kot izginejo in da utrujenost ni več zgolj posledica napornega dne. Prav zato sta prehrana in gibanje v tem življenjskem obdobju odločilna dejavnika za ohranjanje zdravja, samostojnosti in dobrega počutja. Strokovnjaki poudarjajo, da po 50. letu ne gre več za estetske cilje, temveč predvsem za ...