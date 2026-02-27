  • Delo d.o.o.
BREZ VADBE NI MIŠIC

Majhni koraki, veliki učinki: kako po 50. letu z rutino ohraniti vitalnost in jasne misli

Ko vstopite v šesto desetletje, morata prehrana in vadba postati najpomembnejši del vsakdana.
Vadba za moč ni rezervirana za mlajše ali za fitnes navdušence. FOTO: Fabio Camandona/Getty Images
Vadba za moč ni rezervirana za mlajše ali za fitnes navdušence. FOTO: Fabio Camandona/Getty Images
 27. 2. 2026 | 16:10
5:44
Po 50. letu se začne telo spreminjati bolj očitno kot desetletje ali dve prej. Presnova se upočasni, mišična masa se postopno zmanjšuje, regeneracija je počasnejša, hormonske spremembe vplivajo na razpoloženje in razporeditev telesne maščobe. Marsikdo opaža, da kilogrami nastajajo hitreje kot izginejo in da utrujenost ni več zgolj posledica napornega dne. Prav zato sta prehrana in gibanje v tem življenjskem obdobju odločilna dejavnika za ohranjanje zdravja, samostojnosti in dobrega počutja. Strokovnjaki poudarjajo, da po 50. letu ne gre več za estetske cilje, temveč predvsem za ...

16:18
Novice  |  Slovenija
DELOVNI OBISK

Golob ponovno v Parizu, poglejte, kako ga je sprejel Macron (FOTO)

Po pogovorih v Parizu sta Robert Golob in Emmanuel Macron poudarila pomen gospodarskega sodelovanja med državama.
27. 2. 2026 | 16:18
16:10
Premium
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BREZ VADBE NI MIŠIC

Majhni koraki, veliki učinki: kako po 50. letu z rutino ohraniti vitalnost in jasne misli

Ko vstopite v šesto desetletje, morata prehrana in vadba postati najpomembnejši del vsakdana.
27. 2. 2026 | 16:10
15:42
Šport  |  Odmevi
DVORANSKI NOGOMET

Zamaskirani napadalci vdrli med tekmo na tribuno in povzročili kaos, več poškodovanih (VIDEO)

Po navedbah je 16 zamaskiranih huliganov s palicami vdrlo v dvorano ter napadlo gostujoče navijače.
27. 2. 2026 | 15:42
15:13
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERT

Legende francoske glasbe Les Négresses Vertes prihajajo v Ljubljano

Več kot tri desetletja po prvih nastopih Les Négresses Vertes ostajajo zvesti svoji prepoznavni glasbeni poti, ki povezuje različne žanre in kulture,
27. 2. 2026 | 15:13
15:10
Bulvar  |  Glasba in film
NE SMETE ZAMUDITI

Rock spektakel leta v naši bližini

Chris Norman kmalu prvič v Zagrebu z nepozabnim glasom skupine Smokie.
Mitja Felc27. 2. 2026 | 15:10
14:50
Bulvar  |  Domači trači
NOV PAR

Uroš Fürst spet zaljubljen, ujela ga je mnogo mlajša gledališčnica

Po premierni uprizoritvi predstave Voranc v ljubljanski Drami je na plan premierno prišla tudi nova romanca.
27. 2. 2026 | 14:50

Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
