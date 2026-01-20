Manj stresa in boljša presnova: štiri koristi vroče kopeli

Znanstvene raziskave v zadnjih letih vse pogosteje dokazujejo, da topla voda ne deluje le pomirjujoče na mišice in um, temveč v telesu sproži številne procese in nanj vpliva skoraj kot blaga telesna vadba. Poglejte štiri učinke, zaradi katerih bi to preprosto zadovoljstvo moralo postati del naše rutine.

Znižuje raven stresa in izboljšuje razpoloženje

Ko se potopimo v toplo vodo, telo aktivira parasimpatični živčni sistem, zmanjša se izločanje stresnih hormonov in pojavi se občutek umirjenosti. Znanstveniki so ugotovili, da lahko kopel, dolga le 15 do 20 minut, opazno zniža raven kortizola, hormona, ki je pogosto odgovoren za napetost, nespečnost in slabo razpoloženje. Topla kopel tako deluje kot naravno pomirjevalo: razširi krvne žile, sprosti mišice in prek telesne sprostitve pomirja tudi um. Zato so mnogi po kopeli pomirjeni, bolj zbrani in pripravljeni na kakovosten počitek.

FOTO: Gettyimages

Izboljša kakovost spanja

Obstaja dober razlog, zakaj smo po kopeli zaspani. Topla voda zviša notranjo telesno temperaturo, po izhodu iz kadi pa se telo naravno ohlaja. Ta temperaturna sprememba možganom sporoči, da je čas za spanje. Za najboljši učinek strokovnjaki priporočajo kopel eno do dve uri pred spanjem. Številni z blagimi motnjami spanja poročajo, da jim topla kopel pomaga hitreje zaspati, se ponoči manj prebujati in so zato zjutraj bolj spočiti. Kopel lahko tako deluje kot naravni regulator notranjega, cirkadianega ritma, piše 24sata.hr.

FOTO: Gettyimages

Podpira zdravje srca in deluje kot blaga telesna aktivnost

Presenetljivo je, da ima vroča kopel na telo podoben učinek kot lahkoten sprehod. Zaradi toplote se krvne žile razširijo, nekoliko se pospeši srčni utrip, kar ohrani optimalen pretok krvi. Raziskave kažejo, da se lahko srčni utrip med kopeljo dvigne do ravni zmerne telesne dejavnosti, hkrati se rahlo zniža krvni tlak. Takšen odziv telesa izboljšuje prekrvavitev, oskrbo tkiv s kisikom in lahko prispeva k splošnemu zdravju srca. Seveda kopel ne more nadomestiti vadbe, lahko pa je koristen dodatek, zlasti za osebe, ki se težje redno gibljejo.

Pospešuje presnovo in pomaga uravnavati krvni sladkor

Ena najbolj zanimivih koristi vroče kopeli je njen vpliv na presnovo. Toplota zviša telesno temperaturo in poveča energijske potrebe organizma, zato telo porabi več kalorij. Nekatere študije so pokazale tudi, da lahko redne vroče kopeli izboljšajo odpornost za glukozo in občutljivost na inzulin. To pomeni, da telesu pomagajo učinkoviteje uravnavati raven sladkorja v krvi, kar je še posebej pomembno za ljudi s povečanim tveganjem za presnovne motnje.

FOTO: Ronstik/Gettyimages

Majhna vsakodnevna navada z velikimi učinki

Čeprav je vroča kopel za mnoge le kratek pobeg od vsakodnevnega stresa, znanost jasno kaže, da njeni učinki segajo precej globlje, saj sprošča um, izboljšuje spanec, spodbuja delovanje srčno-žilnega sistema in prispeva k presnovnemu zdravju. Seveda je pri zelo vroči vodi ali predolgem zadrževanju v kadi, zlasti pri ljudeh s srčnimi težavami, previdnost na mestu. A v večini primerov je redna topla kopel preprost, dostopen in presenetljivo učinkovit način za izboljšanje splošnega zdravja.