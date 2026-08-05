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NAPETOST V VRATU

Masaža, raztezanje in drža: kombinacija za sproščena ramena

Stres, dolgotrajno sedenje in nepravilna drža lahko povzročijo napetost v vratu in ramenih, ki pa jo lahko premagamo
Pomaga globoko dihanje. FOTO: Getty Images

Pomaga globoko dihanje. FOTO: Getty Images

Masaža je odličen način za hitro sprostitev mišic. FOTO: Nanostockk/Getty Images

Masaža je odličen način za hitro sprostitev mišic. FOTO: Nanostockk/Getty Images

Sproščanje napetosti v ramenih in vratu je ključno za dobro počutje in zdravje. FOTO: Fizkes/Getty Images

Sproščanje napetosti v ramenih in vratu je ključno za dobro počutje in zdravje. FOTO: Fizkes/Getty Images

Pomaga globoko dihanje. FOTO: Getty Images
Masaža je odličen način za hitro sprostitev mišic. FOTO: Nanostockk/Getty Images
Sproščanje napetosti v ramenih in vratu je ključno za dobro počutje in zdravje. FOTO: Fizkes/Getty Images
N. Z.
 5. 8. 2026 | 13:10
3:38
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Napetost v ramenih in vratu je pogosta težava veliko ljudi. Na srečo obstajajo preprosti načini, kako lahko sprostimo napetost in izboljšamo svoje počutje.

Eden najučinkovitejših načinov za sprostitev napetih mišic v ramenih in vratu je raztezanje. Preproste raztezne vaje lahko izvajamo doma ali v pisarni. Poskusimo na primer tole vajo: sedimo vzravnano na stolu, nato počasi nagnemo glavo na eno stran, tako da se uho čim bolj približa rami. Pazimo, da rame ne dvigamo! Zadržimo ta položaj nekaj sekund, nato pa ponovimo na drugi strani. Naredimo nekaj ponovitev v vsako smer. Raztezanje ponovimo večkrat na dan, da zmanjšamo napetost, zlasti če dolgo sedimo za računalnikom.

Masaža je odličen način za hitro sprostitev napetih mišic. Če imamo možnost, obiščimo profesionalnega maserja, ki bo s pomočjo različnih tehnik sprostil napetost v ramenih in vratu. Če si masaže ne moremo privoščiti, si lahko pomagamo tudi sami. Uporabimo teniško žogico ali masažni valj, s katerim nežno pritisnemo na napete točke. Krožni gibi in rahlo pritiskanje bodo pomagali sprostiti mišice in izboljšati prekrvavitev. Vedno lahko seveda prosimo tudi partnerja ali prijatelje.

Gibanje izboljša prekrvavitev in zmanjša napetost v telesu.

Dihanje in gibanje

Velikokrat napetost v ramenih in vratu povzroča nepravilna telesna drža. Če večino dneva preživimo sede, moramo biti pozorni na to, kako sedimo. Stol naj bo nastavljiv, tako da lahko prilagodimo višino in naslonjalo. Pazimo, da so stopala plosko na tleh, kolena pa v pravem kotu. Računalniški zaslon naj bo v višini oči, da se izognemo nagibanju glave naprej. Poleg tega moramo sedenje redno prekinjati, za nekaj minut vstanemo vsako uro, se malo sprehodimo in raztegnemo, da preprečimo dolgotrajno napetost.

Sproščanje napetosti v ramenih in vratu je ključno za dobro počutje in zdravje. FOTO: Fizkes/Getty Images
Sproščanje napetosti v ramenih in vratu je ključno za dobro počutje in zdravje. FOTO: Fizkes/Getty Images

Dihalne vaje so preprost, a učinkovit način za sprostitev telesa in uma. Globoko dihanje pomaga zmanjšati stres in napetost v mišicah. Poskusimo naslednjo vajo: udobno se usedemo in zapremo oči. Počasi vdihnemo skozi nos, pri tem štejemo do štiri. Nato počasi izdihnemo skozi usta in pri tem spet štejemo do štiri. Ponovimo vajo večkrat, dokler ne začutimo sprostitve. Najbolje je, da pri tem zapremo oči, da se bomo res posvetili samo dihanju.

Preproste raztezne vaje lahko izvajamo doma ali v pisarni.

Redna telesna aktivnost je ključna za ohranjanje zdravih mišic in sklepov. Gibanje pomaga izboljšati prekrvavitev in zmanjšati napetost v telesu. Izberemo aktivnosti, ki nam ustrezajo, za skoraj vse so primerni hoja, plavanje, joga in pilates. V vročini aktivnost prilagodimo telesni pripravljenosti in zunanjim temperaturam, najbolje je, da se na sprehod odpravimo zgodaj zjutraj, ko še ni tako vroče. Pomembno je, da se redno gibamo in tako preprečimo dolgotrajno napetost v ramenih in vratu.

Sproščanje napetosti v ramenih in vratu je ključno za ohranjanje dobrega počutja in zdravja. Pomembno je skrbeti za svoje telo in si redno privoščiti trenutke sprostitve.

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