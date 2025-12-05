  • Delo d.o.o.
ZA ZDRAVJE

Matični mleček je pravo darilo narave: preverite, za koga je primeren

Sezona prehladnih obolenj je ravno pravi čas za uživanje matičnega mlečka.
Uživamo ga lahko v kapsulah. FOTO: Sasimoto/Getty Images

 5. 12. 2025 | 09:10
Matični mleček je gosta tekočina mlečno bele barve z značilnim vonjem in nekoliko pekočim, kislo-sladkim okusom. Je izloček mladih čebel dojilj, s katerim se prve tri dni hranijo ličinke, obenem pa je tudi edina in izključna hrana matice do konca življenja. Ima zelo zanimivo, hranljivo in edinstveno sestavo ter antibakterijske, protivnetne, antioksidativne in protitumorske lastnosti. Zaradi različnih funkcionalnih lastnosti ga uporabljajo v farmacevtski, prehranski in kozmetični industriji, velja za enega najbolj priljubljenih prehranskih dodatkov.

Varuje nas pred gripo in prehladi ter pripomore k zdravljenju virusnih obolenj.

»Matični mleček ima pestro in kompleksno sestavo, saj vsebuje aminokisline, ogljikove hidrate, beljakovine, maščobe, vodo, pantotensko kislino, biotin, inositol, folno kislino ter vitamine B-kompleksa in vitamin C. Poleg tega ima še bioaktivne peptide, glikoproteine, hormone in manjše molekule,« pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. »Za človeka ima številne pozitivne učinke, saj krepi odpornost, izboljšuje splošno počutje, zmanjšuje utrujenost, deluje protivnetno, izboljšuje kognitivne sposobnosti, uravnava krvni sladkor, spodbuja hitrejše celjenje kože in rast las in še mnogo več.«

Daje energijo

Primeren je za vse, ki želijo vzdrževati ali okrepiti splošno prehransko ravnovesje oziroma podpreti imunski sistem, najbolj priporočljiv pa je za otroke, starejše in ženske. »Pomembno je poudariti, da ga odsvetujemo otrokom oziroma ljudem z alergijo na čebelje proizvode, ker lahko pri teh nastopijo resne alergijske reakcije (vključno z anafilaksijo). Prav tako ga ne priporočamo onkološkim bolnikom in bolnikom po presaditvi organov. Najdemo ga v različnih oblikah, uživamo lahko svežega, vendar ga moramo hraniti v hladilniku. Lahko je tudi liofiliziran, s čimer ohrani kakovost in obstojnost. Najdemo ga tudi v obliki raztopin ali kapsul,« nadaljuje sogovornica in matični mleček kot prehransko dopolnilo svetuje tudi takrat, ko želimo zaradi hitrega življenjskega sloga vzdrževati splošno zdravje in dobro počutje, okrepiti svoj imunski sistem in naravno odpornost: »Z edinstveno sestavo uspešno zavira vnetje in spodbuja regeneracijo tkiv za ljudi vseh generacij.«

Telesu pomaga pri razstrupljanju in hitrejšem okrevanju.

Sezona prehladnih obolenj je ravno pravi čas za uživanje matičnega mlečka, saj potrebujemo dodatno pomoč pri preprečevanju okužb dihal, kot so prehladi, gripa, vnetje grla, žrela, sluznice in podobno, ki so lahko zelo neprijetne in se ponavljajo, sklene predsednica Lekarniške zbornice Slovenije: »Ker vsebuje trans-10 hidroksi-2 decensko kislino (HDA), uspešno krepi imunski sistem in uničuje viruse. Mleček nas ščiti pred gripo in prehladi ter zelo pripomore k zdravljenju virusnih obolenj. To je mogoče predvsem zaradi kisline HDA, ki spodbuja bele krvničke, da uničujejo viruse. Matični mleček daje telesu tudi veliko energije, pomaga pri razstrupljanju in hitrejšem okrevanju.«

Matični mlečekimunski sistemprehladna obolenjazdrava prehranazdravje
