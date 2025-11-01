  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZDRAVA ONA

Med, nariban ingver in vitamin D: nasveti znanih Slovenk za močno odpornost

Jeseni več časa preživimo v zaprtih prostorih, prehladna obolenja se širijo, tudi gripa nas lahko položi v posteljo.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

Saša Einsiedler FOTO: Planet TV

Saša Einsiedler FOTO: Planet TV

Tina Prodnik FOTO: Osebni arhiv

Tina Prodnik FOTO: Osebni arhiv

Špela Bezjak Zrim FOTO: Pop TV

Špela Bezjak Zrim FOTO: Pop TV

FOTO: Gettyimages
Saša Einsiedler FOTO: Planet TV
Tina Prodnik FOTO: Osebni arhiv
Špela Bezjak Zrim FOTO: Pop TV
Teja RogličFoto: Planet TV, Pop TV, osebni arhiv
 1. 11. 2025 | 06:45
4:39
A+A-

Zato smo tri znane Slovenke, ki jim zdravo življenje ni tuje, vprašali, kaj storijo, da jeseni ostanejo zdrave.

Špela Bezjak Zrim, voditeljica Vizite na Pop TV

»Limonadi vsako jutro dodam žličko medu in sveže nariban ingver. Jeseni začnem spet jemati vitamin D, edini vitamin, ki ga dodajam k prehrani in ga poleti ne jemljem.

Sicer pa ostajam zvesta svežemu zraku, vsak dan vsaj dvajset minut hitre hoje. Jesen je zame najlepši letni čas, saj se narava obarva v čudovite odtenke, zato je sprehod po gozdu kot obisk kakšne galerije.

Poleg čudovitih barv jesen ponuja še gobe in kostanj, zato za vsak primer vrečko v žep in pot pod noge! (smeh)«

Špela Bezjak Zrim FOTO: Pop TV
Špela Bezjak Zrim FOTO: Pop TV

Tina Prodnik, molekularna biologinja

»Jeseni se naše telo prilagaja krajšim dnem, manj sončne svetlobe in nižjim temperaturam, zato je še posebej pomembno, da podpremo imunski sistem. Ključen je zadosten vnos vitamina D, ki ga v hladnejšem delu leta večini primanjkuje.

Če ga jemljemo v obliki prehranskega dopolnila, naj bo v kombinaciji z vitaminom K in drugimi v maščobah topnimi vitamini, saj delujejo sinergijsko. Pomembna sta tudi vitamin C, ki ga najdemo v citrusih, kiviju in papriki, ter cink, prisoten v ostrigah, mesu, stročnicah, semenih in oreščkih.

Za odpornost je nujno tudi zdravo črevesje – poskrbimo za raznovrstno prehrano, bogato z vlakninami in fermentiranimi živili, hkrati pa se izogibajmo predelani hrani.

Sama jeseni pazim, da vsak dan preživim nekaj časa zunaj, tudi če je oblačno – še posebno zjutraj, saj naravna svetloba uravnava naš cirkadiani ritem in podpira imunsko odpornost. Najbolj pomaga, če gibanje vključimo v dnevno rutino, že kratek sprehod zjutraj ali po obroku naredi veliko razliko.

Tina Prodnik FOTO: Osebni arhiv
Tina Prodnik FOTO: Osebni arhiv

Sama vem, da mi je najlažje, če vadbo opravim že zjutraj, nato pa čez dan poskrbim še za gibanje med delom, saj je sedenje novo kajenje. Gibanje, mišična moč in srčno-žilna pripravljenost so med najpomembnejšimi dejavniki za preprečevanje bolezni in vitalno dolgoživost.

Z redno telesno dejavnostjo ne krepimo le imunskega sistema za obrambo pred sezonskimi okužbami, temveč gradimo tudi temelje za kakovostno življenje v poz­nejših letih.

Ponavadi je začetek najtežji, potem pa nas dobro počutje in hormoni sreče hitro nagradijo in dodatno motivirajo. Velik poudarek dajem na kakovosten spanec in redno gibanje. Pogosteje uporabljam infrardečo savno in hladne prhe, s čimer spodbujam nastanek novih mitohondrijev in njihovo optimalno delovanje, to pa se kaže v več energije, boljšem imunskem odzivu in večji odpornosti proti stresu.

Jesen nas tudi spodbuja k večji umirjenosti, zato v tem času namenim več pozornosti obvladovanju stresa – z dihalnimi vajami, meditacijo ali jogo, saj se zavedam, da kronični stres oslabi imunski sistem.«

Saša Einsiedler, predavateljica in komunikacijska trenerka

»Jeseni začnem jemati vitamin D, matični mleček in cvetni prah. Lani nisem bila niti enkrat prehlajena, verjamem, da bo tudi letos tako. Pomembno pa je, da tudi pozimi ne preneham telovaditi, da zjutraj pijem čaj iz ingverja, z dodatkom cimeta, pa limono ... Sicer razen nekaterih prehranskih dodatkov ne spreminjam veliko.

Saša Einsiedler FOTO: Planet TV
Saša Einsiedler FOTO: Planet TV

Morda to, da poskušam prej v posteljo in da imam tudi čez zimo v spalnici odprto okno. Včasih je peklensko mraz, ampak tudi to pomaga pri boljšem spancu in krepitvi organizma. Grem pa jeseni in pozimi celo večkrat na sprehod kot poleti. Poleti smo na morju, pa delo je na vrtu, okrog hiše.

Pozimi si nadenem kapo, se dobro oblečem, obujem in grem na sprehod. Najlepše je, ko je na našem hribu novo zapadel sneg in tako prijetno škripa pod nogami.

Pomembno pa je tudi – vse leto, ne samo jeseni –, da si vzamemo čas za to, da vse napetosti, ki se naberejo čez dan, izpustimo iz telesa. Da pogledamo na dogodke z drugega zornega kota in ugotovimo, da ni vse tako pomembno, kot se zdi, in da telesu dovolimo, da samo opravi z bacili. To pa lahko naredi samo takrat, ko je sproščeno.

Zato – dobra hrana, kakšen dodaten vitamin C, gibanje, smeh in druženje z ljudmi, ki jih imamo radi, pa bo vse v redu!«

Sorodni članki

Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POLETNO ŽIVILO

Ta zelenjava je zakladnica železa, magnezija, kalija in odlična izbira za hujšanje

Stročji fižol je živilo z malo energije, na drugi strani pa vsebuje veliko hranljivih in zdravilnih snovi.
23. 7. 2025 | 15:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Kako ostati odporni vse leto

Naš imunski sistem je napreden mehanizem, ki se uči, odziva in odraža naš življenjski slog. Njegova moč ni odvisna le od genetike, temveč predvsem od prehrane, spanja, gibanja in ravnovesja, ki ga telesu omogočimo vsak dan.
21. 10. 2025 | 09:49
Premium
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
JESEN V BARVAH

Oranžni zaklad jeseni: pomaga pri hujšanju in prebavi

Z rednim uživanjem buč in bučnih semen lahko okrepimo odpornost, izboljšamo prebavo, zaščitimo srce.
15. 10. 2025 | 16:29

Več iz teme

imunski sistemzdravjevitamin dzdrava prehranaprehladna obolenja
ZADNJE NOVICE
07:35
Lifestyle  |  Polet
PREHRANSKA DOPOLNILA

Prehranska dopolnila po 50. letu: kdaj pride na vrsto ta prehranski dodatek?

Za ohranjanje mišic ni dovolj le kolo ali tek. Vadba moči mora postati redni del tedenske rutine.
1. 11. 2025 | 07:35
07:25
Bulvar  |  Šokkast
PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Melani Mekicar spregovorila o poroki: To bo ena konkretna žurka (VIDEO)

Želita si skupne prihodnosti.
1. 11. 2025 | 07:25
07:11
Šport  |  Tekme
FANTASTIČNA NOČ

Dončić se je na spektakularen način vrnil po poškodbi (VIDEO)

Slovenski superzvezdnik z izjemno igro po premoru zaradi poškodbe vodil Lakers do nove zmage.
1. 11. 2025 | 07:11
06:45
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVA ONA

Med, nariban ingver in vitamin D: nasveti znanih Slovenk za močno odpornost

Jeseni več časa preživimo v zaprtih prostorih, prehladna obolenja se širijo, tudi gripa nas lahko položi v posteljo.
1. 11. 2025 | 06:45
06:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
DVA VELIKANA SVOJE OBRTI

Desa Muck in Mario Galunič: prijatelja za vedno (Suzy)

Pišoča igralka in iznajdljivi voditelj sta dokaz, da je mogoče obdržati trdno prijateljstvo in drug drugemu postati nepreračunljivi zaupnik, četudi se spoznata pod žarometi.
1. 11. 2025 | 06:25
06:00
Lifestyle  |  Astro
NAJMOČNEJŠI CIKEL LETA

November prinaša usoden preobrat za štiri astrološka znamenja

V novembru se bo za njih vse spremenilo. Astrologi razkrivajo, kdo vstopa v najmočnejši cikel leta.
1. 11. 2025 | 06:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Kaj se je dogajalo pred Osnovno šolo Litija?

Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
27. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Kaj se je dogajalo pred Osnovno šolo Litija?

Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
27. 10. 2025 | 09:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki