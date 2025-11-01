Med, nariban ingver in vitamin D: nasveti znanih Slovenk za močno odpornost

Zato smo tri znane Slovenke, ki jim zdravo življenje ni tuje, vprašali, kaj storijo, da jeseni ostanejo zdrave.

Špela Bezjak Zrim, voditeljica Vizite na Pop TV

»Limonadi vsako jutro dodam žličko medu in sveže nariban ingver. Jeseni začnem spet jemati vitamin D, edini vitamin, ki ga dodajam k prehrani in ga poleti ne jemljem.

Sicer pa ostajam zvesta svežemu zraku, vsak dan vsaj dvajset minut hitre hoje. Jesen je zame najlepši letni čas, saj se narava obarva v čudovite odtenke, zato je sprehod po gozdu kot obisk kakšne galerije.

Poleg čudovitih barv jesen ponuja še gobe in kostanj, zato za vsak primer vrečko v žep in pot pod noge! (smeh)«

Špela Bezjak Zrim FOTO: Pop TV

Tina Prodnik, molekularna biologinja

»Jeseni se naše telo prilagaja krajšim dnem, manj sončne svetlobe in nižjim temperaturam, zato je še posebej pomembno, da podpremo imunski sistem. Ključen je zadosten vnos vitamina D, ki ga v hladnejšem delu leta večini primanjkuje.

Če ga jemljemo v obliki prehranskega dopolnila, naj bo v kombinaciji z vitaminom K in drugimi v maščobah topnimi vitamini, saj delujejo sinergijsko. Pomembna sta tudi vitamin C, ki ga najdemo v citrusih, kiviju in papriki, ter cink, prisoten v ostrigah, mesu, stročnicah, semenih in oreščkih.

Za odpornost je nujno tudi zdravo črevesje – poskrbimo za raznovrstno prehrano, bogato z vlakninami in fermentiranimi živili, hkrati pa se izogibajmo predelani hrani.

Sama jeseni pazim, da vsak dan preživim nekaj časa zunaj, tudi če je oblačno – še posebno zjutraj, saj naravna svetloba uravnava naš cirkadiani ritem in podpira imunsko odpornost. Najbolj pomaga, če gibanje vključimo v dnevno rutino, že kratek sprehod zjutraj ali po obroku naredi veliko razliko.

Tina Prodnik FOTO: Osebni arhiv

Sama vem, da mi je najlažje, če vadbo opravim že zjutraj, nato pa čez dan poskrbim še za gibanje med delom, saj je sedenje novo kajenje. Gibanje, mišična moč in srčno-žilna pripravljenost so med najpomembnejšimi dejavniki za preprečevanje bolezni in vitalno dolgoživost.

Z redno telesno dejavnostjo ne krepimo le imunskega sistema za obrambo pred sezonskimi okužbami, temveč gradimo tudi temelje za kakovostno življenje v poz­nejših letih.

Ponavadi je začetek najtežji, potem pa nas dobro počutje in hormoni sreče hitro nagradijo in dodatno motivirajo. Velik poudarek dajem na kakovosten spanec in redno gibanje. Pogosteje uporabljam infrardečo savno in hladne prhe, s čimer spodbujam nastanek novih mitohondrijev in njihovo optimalno delovanje, to pa se kaže v več energije, boljšem imunskem odzivu in večji odpornosti proti stresu.

Jesen nas tudi spodbuja k večji umirjenosti, zato v tem času namenim več pozornosti obvladovanju stresa – z dihalnimi vajami, meditacijo ali jogo, saj se zavedam, da kronični stres oslabi imunski sistem.«

Saša Einsiedler, predavateljica in komunikacijska trenerka

»Jeseni začnem jemati vitamin D, matični mleček in cvetni prah. Lani nisem bila niti enkrat prehlajena, verjamem, da bo tudi letos tako. Pomembno pa je, da tudi pozimi ne preneham telovaditi, da zjutraj pijem čaj iz ingverja, z dodatkom cimeta, pa limono ... Sicer razen nekaterih prehranskih dodatkov ne spreminjam veliko.

Saša Einsiedler FOTO: Planet TV

Morda to, da poskušam prej v posteljo in da imam tudi čez zimo v spalnici odprto okno. Včasih je peklensko mraz, ampak tudi to pomaga pri boljšem spancu in krepitvi organizma. Grem pa jeseni in pozimi celo večkrat na sprehod kot poleti. Poleti smo na morju, pa delo je na vrtu, okrog hiše.

Pozimi si nadenem kapo, se dobro oblečem, obujem in grem na sprehod. Najlepše je, ko je na našem hribu novo zapadel sneg in tako prijetno škripa pod nogami.

Pomembno pa je tudi – vse leto, ne samo jeseni –, da si vzamemo čas za to, da vse napetosti, ki se naberejo čez dan, izpustimo iz telesa. Da pogledamo na dogodke z drugega zornega kota in ugotovimo, da ni vse tako pomembno, kot se zdi, in da telesu dovolimo, da samo opravi z bacili. To pa lahko naredi samo takrat, ko je sproščeno.

Zato – dobra hrana, kakšen dodaten vitamin C, gibanje, smeh in druženje z ljudmi, ki jih imamo radi, pa bo vse v redu!«