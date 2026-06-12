Med nevihto jih izklopimo: Vse elektronske naprave pravočasno izključimo iz omrežja, da jih ne uniči udar strele

VARNOST

V Sloveniji je vsako leto zelo veliko udarov strele, saj smo na območju, kjer se stikajo različna podnebja. Zaradi mešanja celinskega, mediteranskega in gorskega podnebja doživljamo pogoste nevihte s strelami, še posebno v poletnih mesecih. Zato smo tudi veliko bolj izpostavljeni udarom strel kot v drugih evropskih državah.

Največ jih je v povprečju na severozahodu države. Ta teden, v noči na sredo, so v tem delu države v uri in pol zabeležili več kot 1200 strel! Po podatkih merilnega sistema Scalar, ki ga je razvil Elektroinštitut Milan Vidmar, se v Sloveniji vsako leto zgodi približno 60.000 udarov strele oziroma trije na kvadratni kilometer na leto, vendar se tudi to število od leta do leta precej spreminja; tako imamo obdobja, ki so nevihtno bolj mirna, pa tudi takšna, ki so zelo nevihtna. Leto 2023 je bilo nevihtno povprečno, leto 2025 je bilo blizu letnega povprečja, leto 2024 pa je bilo izrazito nevihtno ...