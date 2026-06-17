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Med njimi je tudi krompir: devet živil, ki vsebujejo več kalija kot banana

Ena banana pokrije približno deset odstotkov celotnega dnevnega potrebnega vnosa kalija.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Yulka3ice/Gettyimages

FOTO: Yulka3ice/Gettyimages

buče, pečene, rezine FOTO: Roxiller/gettyimages

buče, pečene, rezine FOTO: Roxiller/gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Diana Taliun/Gettyimages

FOTO: Diana Taliun/Gettyimages

FOTO: Yelena Yemchuk/Gettyimages

FOTO: Yelena Yemchuk/Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Yulka3ice/Gettyimages
buče, pečene, rezine FOTO: Roxiller/gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Diana Taliun/Gettyimages
FOTO: Yelena Yemchuk/Gettyimages
M. Fl.
 17. 6. 2026 | 15:00
3:10
A+A-

Da bi zadostili dnevnim potrebam po kaliju, mineralu, ki je pomemben za preprečevanje srčnega in možganskega infarkta ter srčno-žilnih bolezni, Reader’s Digest razkriva, katera živila ga vsebujejo več kot priljubljene banane. Kalij je mineralna sol, ki vzdržuje ravnovesje pH vrednosti v telesnih tekočinah in je pomemben za številne telesne funkcije. Pomanjkanje tega minerala lahko povzroči vrsto zdravstvenih težav.

FOTO: Yulka3ice/Gettyimages
FOTO: Yulka3ice/Gettyimages

Vsaka fizična izčrpanost oslabi elektrolitsko ravnovesje v telesu, zato se vsem, zlasti pa tistim, ki se ukvarjajo s športom, priporoča uživanje živil, bogatih s kalijem. Nekateri simptomi pomanjkanja tega so bolečine v mišicah, stalna utrujenost in srčna aritmija. Možganska kap je najpogostejši vzrok invalidnosti in drugi najpogostejši vzrok smrti. Sadje in zelenjava, bogata s kalijem, zmanjšujeta tveganje za nastanek možganske kapi.

Buča

Ta zelenjava zagotovo vsebuje več kalija kot banana. Ena skodelica buče (250 gramov) ga zagotovi  582 miligramov, v primerjavi s 420 miligrami v skodelici banan. Priporočen dnevni vnos kalija za odraslo osebo je odvisna od starosti, spola in zdravstvenega stanja ter znaša od 2600 do 3400 miligramov na dan.

buče, pečene, rezine FOTO: Roxiller/gettyimages
buče, pečene, rezine FOTO: Roxiller/gettyimages

Soja

Soja je eno izmed živil z največ kalija: v skodelici je  676 miligramov tega dragocenega minerala. Uživanje soje lahko med menopavzo pomaga pri zmanjšanju vročinskih oblivov.

Krompir in sladki krompir

Skodelica sladkega krompirja telesu prinese 438 miligramov kalija, enaka količina običajnega krompirja pa celo 950 miligramov. 

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Blitva

Ena skodelica kuhane blitve vsebuje 961 miligramov kalija. Polna je tudi vitaminov A, C in K ter železa in kalcija. Nizkokalorična blitva je še dober vir vitamina C, magnezija in mangana.

Rdeča pesa

Skodelica kuhane in narezane rdeče pese v sebi skriva kar 655 miligramov kalija, poleg tega pa tudi dragocene vlaknine, folno kislino, fosfor, vitamin C, železo in vitamin B6.

FOTO: Diana Taliun/Gettyimages
FOTO: Diana Taliun/Gettyimages

Fižol (bel in črn)

Črni fižol je odličen vir vlaknin in beljakovin, ki pomagajo pri ohranjanju sitosti, hkrati vsebuje veliko kalija, kar 793 miligramov na skodelico. Beli fižol je daleč najboljši vir kalija na tem seznamu: ena skodelica ga ima 1190 miligramov, kar je četrtina priporočenega dnevnega vnosa. V njem je še 20 gramov beljakovin in 13 gramov vlaknin na skodelico.

FOTO: Yelena Yemchuk/Gettyimages
FOTO: Yelena Yemchuk/Gettyimages

Paradižnikova omaka

Mnogi ne bi pomislili, da je paradižnikova omaka bogata s kalijem, a ena skodelica ga telesu zagotovi 905 miligramov.

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