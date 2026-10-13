Med tednom komaj ujamemo šest ur spanja, v soboto pa se zbudimo šele pozno dopoldne. Ali lahko spimo na zalogo?

Se tudi vam dogaja, da zvečer še postorite nekaj stvari ali pogledate epizodo priljubljene serije, zjutraj pa budilka neusmiljeno prekine spanec? Čez teden nekako zdržimo s petimi ali šestimi urami, ob koncu tedna pa nas postelja kar posrka. Toda premalo spanja ni le vzrok za utrujenost in slabo voljo, zmanjšuje tudi zbranost, upočasnjuje odzive in povečuje tveganje za napake ter prometne nesreče. Dolgotrajno prekratek spanec je povezan tudi z večjim tveganjem za visok krvni tlak, sladkorno bolezen tipa 2, debelost in bolezni srca ter ožilja. Telo zahteva svoje, toda ali lahko dolg poravnamo s sobotnim poležavanjem?

Neprespanost povzroča nezbranost, kar je lahko usodno za volanom. FOTO: Creativaimages/Getty Images

Če več noči zapored spimo premalo, se to pozna pri zbranosti, odzivnosti in razpoloženju. Na zaspanost se lahko celo navadimo, vendar to ne pomeni, da naše sposobnosti niso prizadete. Daljši spanec ob koncu tedna lahko ublaži utrujenost in nekatere posledice krajšega spanja med delovnimi dnevi. Vendar nekaj dolgih noči ne odpravi vseh učinkov dolgotrajnega pomanjkanja spanja. To ponazarja laboratorijska raziskava, v kateri je 36 zdravih mladih odraslih več dni zapored spalo največ pet ur na noč. Čeprav so si nekateri ob koncu tedna lahko privoščili daljši počitek, se po ponovnem krajšanju spanja njihova občutljivost za inzulin ni povrnila na izhodiščno raven. Ugotovitve ne pomenijo, da dodatno spanje ne koristi, kažejo pa, da z njim ne moremo zanesljivo odpraviti vseh posledic neprespanosti.

Odrasli praviloma potrebujejo vsaj sedem ur spanja na noč, mnogim ustreza osem ur ali več. Potrebe se razlikujejo, pomembno merilo je, ali se zbudimo spočiti in čez dan ostajamo budni. Daljše spanje ob prostih dneh je lahko dobrodošla pomoč, ne more pa nadomestiti zadostnega počitka skozi ves teden.

Kako nadoknadimo spanec

Namesto da računamo, koliko ur smo zamudili, si v naslednjih nočeh zagotovimo dovolj časa za spanje in se vrnimo k čim bolj rednemu urniku. Če moramo vstajati ob šestih, temu prilagodimo tudi večerni čas. Določimo si uro za odhod v posteljo, namesto da čakamo, da bo končno manj dela. Ob koncu tedna si lahko privoščimo nekaj dodatnega spanca, vendar se izogibajmo velikim premikom ure vstajanja. Če običajno vstanemo ob šestih, ni treba, da tudi v soboto skočimo iz postelje ob isti minuti, ni pa najbolje, da spimo do poldneva. Tako lahko porušimo spalni ritem in si otežimo uspavanje v nedeljo zvečer. Če smo zelo utrujeni, si počitek podaljšajmo, nato pa se poskusimo vrniti k običajnemu urniku.

Če ni drugega, pomaga hiter popoldanski dremež na kavču. FOTO: Getty Images

Pomaga lahko kratek dnevni dremež, a ta ne more nadomestiti nočnega spanca. Če nas popoldne premaguje zaspanost, si privoščimo približno od 20 do 30 minut počitka, najbolje v zgodnejšem delu popoldneva. Tako lahko začasno izboljšamo budnost, hkrati pa na ta račun zvečer ne bomo težje zaspali. Marsikdo se proti neprespanosti bori s kavo, a tudi to ni dobra dolgoročna rešitev. Res lahko začasno zmanjša občutek zaspanosti, ne odpravi pa vseh njenih posledic. Če smo zelo zaspani, moramo biti posebno previdni pri vožnji in drugih opravilih, ki zahtevajo zbranost.

Posebno moramo biti pozorni, če nas izčrpanost vsak konec tedna priklene na posteljo ali smo utrujeni tudi po dovolj dolgem spanju. V takih primerih velja poiskati vzrok. Na kakovost spanja lahko vplivajo stres, pozno uživanje kofeina in alkohola, nepravilen urnik ter motnje spanja. Ob vztrajni dnevni zaspanosti ali neosvežujočem spanju se posvetujmo z zdravnikom.