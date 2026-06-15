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Med to vadbo porabite več energije kot med polurnim tekom

Za oblikovanje celega telesa, izboljšanje zdravja srca ter ožilja in porabo energije, ni treba ur preživljati v fitnesu ali denarja zapravljati za drage vadbene naprave.
FOTO: Valerii Apetroaiei/Gettyimages

FOTO: Valerii Apetroaiei/Gettyimages

FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages

FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages

FOTO: Zinkevych/Gettyimages

FOTO: Zinkevych/Gettyimages

FOTO: Marina Demeshko/Gettyimages

FOTO: Marina Demeshko/Gettyimages

FOTO: Valerii Apetroaiei/Gettyimages
FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages
FOTO: Zinkevych/Gettyimages
FOTO: Marina Demeshko/Gettyimages
M. Fl.
 15. 6. 2026 | 15:00
4:03
A+A-

Vse, kar potrebujete za številne učinke na videz in zdravje telesa, je običajna kolebnica. Preskakovanje te je ena najbolj učinkovitih in hkrati dostopnih oblik vadbe. Poleg tega je odličen dodatek drugim oblikam treninga.

Odlično za porabo energije

Raziskave kažejo, da je deset minut intenzivnega preskakovanja kolebnice z vidika izboljšanja zdravja srčno-žilnega sistema in porabe energije primerljivo s približno tridesetimi minutami teka. Med preskakovanjem porabimo približno 330 kalorij (1353 džulov), medtem ko jih med tekom v enakem primerjalnem obdobju porabimo okoli 270 (1107 džulov). Dodatna prednost je, da za vadbo ne potrebujete veliko prostora ali časa. Kolebnico lahko uporabljate doma, na dvorišču, v parku ali na dopustu. Slabo vreme tako ni več izgovor za izpuščanje treninga.

FOTO: Marina Demeshko/Gettyimages
FOTO: Marina Demeshko/Gettyimages

Aktivira več mišičnih skupin hkrati

Preskakovanje kolebnice ni koristno le za noge. Pri vadbi sodelujejo mišice rok, ramen, hrbta, trebuha in zadnjice. Gre za celostno vadbo, ki pomaga izboljšati mišični tonus in vzdržljivost celotnega telesa. Ko osvojite osnovno tehniko, je vadba primerna za skoraj vse starostne skupine in različne ravni telesne pripravljenosti.

Izboljšuje koordinacijo in ravnotežje

Redno preskakovanje kolebnice pozitivno vpliva na koordinacijo gibov, ravnotežje in reflekse. Ker morate uskladiti gibanje rok in nog ter ohranjati ritem, se izboljšata tudi nadzor nad telesom. Prav zato kolebnico pogosto uporabljajo športniki v različnih disciplinah, od borilnih veščin do ekipnih športov.

FOTO: Zinkevych/Gettyimages
FOTO: Zinkevych/Gettyimages

Vadite lahko sami ali v družbi

Ena največjih prednosti te vadbe je njena preprostost. Kolebnico lahko uporabljate sami ali skupaj s prijatelji in družinskimi člani. Vadba je učinkovita, zabavna in dovolj raznolika, da se je ne naveličate prehitro. Ob spremljavi priljubljene glasbe že nekaj minut preskakovanja postane intenziven kardio trening.

Kaj morate vedeti pred začetkom?

Pred začetkom je pomembno, da izberete kolebnico ustrezne dolžine, materialov in oblike ročajev.  Za zaščito sklepov obujte kakovostne športne copate. Med vadbo držite glavo pokonci in glejte naravnost predse. Trup naj bo vzravnan, kolena pa rahlo pokrčena. Komolci naj ostanejo ob telesu pod približno pravim kotom. Ročaje držite s prsti in ne s celotnimi dlanmi. Pomembno je vedeti, da vrtenje kolebnice izvajajo predvsem zapestja, ne pa celotne roke. Pri doskoku se tal dotikajte s sprednjim delom stopala. Pete naj se tal ne dotaknejo. Prav tako ni treba skakati visoko, zadostuje že nekaj centimetrov nad tlemi.

FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages
FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages

Ko osvojite osnove

Ko obvladate osnovni poskok, lahko vadbo popestrite z zahtevnejšimi različicami. Med najbolj priljubljenimi so dvojni obrati kolebnice, skakanje po eni nogi, križno preskakovanje in številne druge kombinacije. Takšne različice dodatno povečajo intenzivnost vadbe, izboljšujejo koordinacijo in poskrbijo za še večjo porabo energije.

Zakaj je kolebnica še vedno ena najboljših izbir?

Kolebnica ostaja eden najbolj podcenjenih športnih rekvizitov. Je poceni, prenosljiva, primerna za skoraj vsak prostor in omogoča izjemno učinkovito vadbo v kratkem času. Če iščete način za izboljšanje telesne pripravljenosti, izgubo odvečnih kilogramov in krepitev celotnega telesa, je preskakovanje kolebnice vsekakor vredno vključiti v svojo tedensko rutino, priporoča miss zdrava.

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