Medicinska konoplja ni zdravilo za nespečnost

Raziskovalci iz univerzitetne bolnišnice Italiano de Buenos Aires iz Argentine in Univerze v Manitobi iz Kanade so ugotovili, da so dosedanji dokazi preveč nezanesljivi, da bi lahko medicinsko konopljo priporočili bolnikom s kroničnimi motnjami spanja. V raziskavi, objavljeni oktobra v medicinski reviji Cochrane Database of Systematic Reviews, niso mogli potrditi, da izboljšuje kakovost spanja ali pripomore k boljšemu delovanju čez dan. »Dokazi so preskromni in preveč nezanesljivi, da bi lahko sprejeli trdne sklepe o uporabi medicinske konoplje za zdravljenje nespečnosti,« je povedal Luis Garegnani, zdravnik iz bolnišnice v Buenos Airesu.

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Analizirali so podatke več kot 500 bolnikov

Raziskovalna skupina je analizirala rezultate devetih kliničnih raziskav, v katerih je sodelovalo več kot 500 bolnikov. V večini so udeleženci prejemali medicinsko konopljo ali placebo, v eni od njih tudi antidepresiv. Kot so sporočili iz organizacije Cochrane, konoplja v primerjavi s placebom ni prinesla klinično pomembnega izboljšanja kakovosti spanja, zadovoljstva s spanjem, skupnega trajanja spanja ali sposobnosti za opravljanje vsakodnevnih dejavnosti. Raziskovalci so opozorili tudi na večje tveganje za blage neželene učinke. Pri bolnikih, ki so prejemali medicinski kanabis, so pogosteje zaznali suha usta in omotico kot pri tistih, ki so prejemali placebo.

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Deljena mnenja

Uporabo medicinske konoplje za zdravljenje različnih zdravstvenih težav je odobrilo približno 50 držav. Med področji, na katerih ga uporabljajo, so zdravljenje bolečine, depresije in vnetnih črevesnih bolezni. Vendar strokovnjaki še vedno razpravljajo o njeni učinkovitosti in varnosti. Nekatere raziskave opozarjajo na povezave med uporabo kanabisa in težavami z duševnim zdravjem, med drugim s psihozo, medtem ko druge preučujejo njegove morebitne terapevtske koristi. Januarja so znanstveniki pod vodstvom Winfrieda Häuserja s Tehniške univerze v Münchnu objavili ugotovitve, da zdravila na osnovi konoplje v raziskavah niso učinkovito zmanjšala nevropatske bolečine v primerjavi s placebom.

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Drugačne rezultate je prinesla tista, ki so jo avgusta 2025 objavili znanstveniki z londonske univerze Imperial College. Ugotovili so, da bi zdravila, ki vsebujejo konopljo, nekaterim z motnjami spanja lahko pomagala. V študiji, objavljeni v reviji PLOS Mental Health, so pri 124 bolnikih, ki so preizkušali zdravljenje s pripravki na njeni osnovi, zabeležili izboljšanje spanja. Ugotovitve raziskav se torej razlikujejo, zato za zdaj ni mogoče zanesljivo trditi, da je medicinska konoplja učinkovito zdravilo za nespečnost. Za jasnejše odgovore bodo potrebne dodatne kakovostne klinične raziskave.