Mehurčki so boleči in znak, da v telesu ni vse, kot bi moralo biti

Pasovec ali herpes zoster povzroča isti virus, ki ga v otroštvu spozna večina otrok, ko prebolijo norice. Sicer nenevaren virus na drugo priložnost počaka varno skrit, tj. v senzornih ganglijih hrbtenjače, kjer lahko miruje tudi vse življenje. Ponovno prebujeni lahko 10–30 odstotkom prebivalstva povzroči izbruh mehurjev na tistem delu kože, ki jo oživčuje živec, v katerem je virus spal, pravijo strokovnjaki z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Za pasovec je značilno, da se pojavi le na določenem delu telesa. Kot pove že ime bolezni, se na koži oblikuje nekakšen pas. Tvorijo ga drobni mehurčki, ki so tudi boleči. Sčasoma počijo in se spremenijo v kraste. Te so znak, da oseba s pasavcem ni več kužna. Virus se namreč prenaša z dotikom s tekočino, ki jo vsebujejo mehurčki. Če še nismo preboleli noric in nismo cepljeni proti njim, pa smo se nalezli virusa, bomo prve simptome opazili po 10–21 dneh.

K zdravniku pojdimo v manj kot treh dneh po pojavu mehurčkov.

Ni znano, zakaj določeni ljudje dobijo pasovec, vendar pa je značilno, da ga dobivajo tisti z oslabljenim imunskim odzivom organizma. Pogosteje se pojavlja pri starejših od 60 let, a niti mladostnikom in celo otrokom ne prizanese. Lahko je znak, da je v telesu nekaj zelo narobe. Ker je bolezen zelo značilna, zdravnik večinoma postavi diagnozo že ob prvem obisku. V redkih primerih pa naroči mikrobiološke teste. Pasovec sam po sebi ni nevaren, vendar pa lahko, če ga ne zdravimo, povzroči resnejše zdravstvene težave. Eden od takšnih zapletov je postherpetična nevralgija – vrsta nevropatske bolečine. Ta je lahko huda in dolgotrajna, zato ob opažanju obolevanja za pasavcem vsekakor čim prej obiščimo zdravnika. Pasavec lahko povzroči tudi bakterijske okužbe prizadete kože.

Navadno se pasovec pozdravi brez posledic na koži, pomembno pa je, da se na mestu, kjer se pojavi, ne praskamo.

Pri pasovcu nam zdravnik navadno predpiše protivirusna zdravila v obliki tablet. V hujših primerih jih bolnik dobi v obliki infuzije. Zdravljenje je najbolj učinkovito, če se začne čim prej, najpozneje pa v treh dneh po pojavu mehurčkov. Pozorni postanimo, kadar na večjem predelu kože začutimo pekoč občutek. Če se na tem mestu sčasoma pojavijo mehurčki, smo morda zboleli za pasovcem. Da bomo bolezen lažje prebolevali, si lahko pomagamo tudi sami. Prizadeto območje sterilno pokrijemo in po potrebi hladimo s fiziološkimi obkladki. Ne pozabimo – obkladke je treba redno menjati! Uporabo mazil in krem zdravniki odsvetujejo.

Na NIJZ svetujejo, da se zavarujemo s cepljenjem. FOTO: Halfpoint/Getty Images