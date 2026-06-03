Menstruacija ni umazana in je naraven del življenja, zadostuje običajna higiena

Menstruacija ni umazana in je naraven del življenja, res pa je, da v teh dneh telo potrebuje nekoliko več pozornosti. Menstrualne pripomočke menjamo redno, roke si umijemo pred menjavo in po njej, intimni predel pa umivamo nežno, samo z vodo ali blagim milom za zunanjo uporabo. Nožnice ne izpiramo in ne uporabljamo agresivnih odišavljenih izdelkov, saj lahko porušijo naravno ravnovesje.

Vložke je priporočljivo menjati dve do šest ur, pogosteje pri močnejši krvavitvi. Neprijeten vonj je lahko najbolj pereč pri vložkih, če jih nimamo časa redno menjati. Veliko bolje se obnesejo tamponi ali menstrualna skodelica. Tampone je treba menjati na od 4 do 8 ur, isti tampon ne sme ostati v telesu več kot osem ur. Priporočljivo je izbrati najnižjo vpojnost, ki še ustreza krvavitvi. Pri tamponih je pomembna previdnost zaradi sindroma toksičnega šoka, redkega, a nevarnega zapleta. Tveganje se poveča, če tampon ostane v telesu predolgo.

Higienske pripomočke izbiramo glede na dejavnost in količino krvavitve. FOTO: Isabel Pavia/Getty Images

Menstrualne hlačke menjamo podobno pogosto kot vložke — odvisno od jakosti menstruacije, modela hlačk in količine krvi. Pri šibkejši menstruaciji jih nekatere nosijo tudi do 8–12 ur, pri močnejši jih je treba zamenjati po 4–6 urah.

Menstrualna skodelica je praktična izbira, a tudi tu velja stroga higiena. Pred vstavljanjem in odstranjevanjem si umijemo roke, skodelico redno praznimo, po uporabi jo dobro speremo, med cikli pa očistimo po navodilih proizvajalca. Veliko žensk kot najbolj neopazno rešitev opisuje menstrualni disk. Gre za ploščat notranji pripomoček, ki se vstavi višje v nožnico kot tampon ali skodelica. Ker kri ni toliko izpostavljena zraku, je pogosto tudi manj neprijetnega vonja. Menstrualne skodelice in diski so za večino žensk varni, če jih uporabljamo pravilno, vendar imajo tudi nekaj možnih tveganj in neprijetnosti. Največ težav nastane zaradi slabe higiene, predolge uporabe ali napačne velikosti. Najbolj znan zaplet je sindrom toksičnega šoka. Tveganje zmanjšamo tako, da pripomoček redno praznimo, ga ne nosimo dlje od priporočenega časa in ga pravilno čistimo.

Umivamo nežno

Med menstruacijo se lahko tuširamo, gibamo, plavamo in imamo spolne odnose, če nam to ustreza. Pomembno je le, da poskrbimo za higieno pred tem in po tem ter da menstrualni pripomoček izberemo glede na dejavnost in količino krvavitve.

Vložke je treba menjati nekoliko pogosteje. FOTO: Guillermo Spelucin/Getty Images

Pozorni moramo biti, če se pojavijo močan neprijeten vonj, srbenje, pekoč občutek, nenavaden izcedek, bolečina, vročina ali izpuščaj. Takrat ne čakamo predolgo, ampak gremo k zdravniku. Enako velja, če je krvavitev nenavadno močna ali se menstrualni vzorec nenadoma spremeni.

Večina ginekologov meni, da je med menstruacijo dovolj običajna osebna higiena – torej tuširanje enkrat na dan oziroma po potrebi. Pomembneje je, kako se umivamo. Intimni predel umivamo nežno, predvsem zunaj, z mlačno vodo ali blagim intimnim milom brez močnih dišav. Nožnice ne izpiramo, saj se čisti sama. Prepogosto umivanje, agresivna mila in parfumi lahko porušijo naravno vaginalno floro in celo povečajo tveganje za draženje ali vnetja.