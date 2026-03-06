Mirni živci za zdravo prebavo

Črevesje običajno povezujemo s prebavo, a dejstvo je, da je zelo pomembno tudi za naš imunski sistem, raven energije, razpoloženje in splošno počutje. Črevesno mikrobioto sestavljajo milijarde mikroorganizmov, ki imajo ključno vlogo pri ohranjanju ravnovesja v telesu, pri tem pa jim lahko občutno pomagamo tudi sami, z vsakodnevnimi navadami in zdravim življenjskim slogom.

Šteje vsaka minuta

Eden od temeljev zdravega črevesja je pestra prehrana, bogata z vlakninami. Vsak dan uživamo čim več sadja in zelenjave, polnozrnatih žit, stročnic ter oreščkov in semen. Ne pozabimo na fermentirana živila, kot so kislo zelje, kefir, jogurt in kimči. Z njimi nahranimo dobre črevesne bakterije, ki skrbijo za odpornost in vsesplošno dobro počutje.

Dolgotrajne spremembe pri odvajanju terjajo obisk pri zdravniku.

Pijemo veliko tekočine, najbolje vode, nesladkanih sokov in čajev. Izogibamo se alkoholu, gaziranim in sladkanim pijačam, omejimo vnos kave. Z vodo spodbujamo redno odvajanje blata in preprečujemo zaprtje. Za črevesno peristaltiko skrbimo tudi z gibanjem, ki prav tako spodbuja delovanje črevesja. Vsak dan poskrbimo za najmanj pol ure zmerne rekreacije, nekajkrat na teden pa potelovadimo intenzivno. Šteje vsaka minuta, izkoristimo proste trenutke med delom v pisarni, prekinimo poležavanje na kavču z nekaj poskoki ali počepi, po opravkih se opravimo peš ali s kolesom, ko je le mogoče. Pogosto dolgotrajno sedenje prinaša številne posledice in občutno povečuje tveganje za razvoj kroničnih bolezni.

Za ravnovesje

Črevesje in možgani so seveda povezani, zato ne preseneča, da nam v stresnem obdobju ponagaja prebava bodisi z zaprtjem bodisi z napenjanjem, vetrovi in drisko. Ohranjajmo mirne živce, podučimo se o tehnikah sproščanja in dihalnih vajah, skrbimo za higieno spanja. Naredimo križ čez kajenje!

Občasne težave s črevesjem so povsem normalne, denimo, ob uživanju antibiotikov, ki radi porušijo ravnovesje črevesne mikrobiote, se lahko pojavijo prebavne težave, zato po posvetu z zdravnikom takrat uživamo probiotične dodatke. Dolgotrajne spremembe pri odvajanju in drugi simptomi terjajo obisk pri zdravniku, poudarjajo strokovnjaki. Nikoli ne smemo omahovati, če opazimo kri v blatu, če nenadoma in nepojasnjeno izgubimo telesno težo, če se nam ponavljajo hude bolečine v trebuhu, če smo pogosto napihnjeni in imamo občutek nepopolnega izpraznjenja po opravljanju velike potrebe, če prebavne težave spremlja tudi utrujenost. Takšni znaki lahko opozarjajo na resne težave, kot so sindrom razdražljivega črevesja, vnetne črevesne bolezni ali druge motnje, zato je pravočasna obravnava zelo pomembna.

Eden od temeljev zdravega črevesja je prehrana, bogata z vlakninami. FOTO: Marilyna/Getty Images