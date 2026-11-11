Mladostniki in zasvojenost: ključno je zgodnje prepoznavanje stisk

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Zasvojenost danes ni povezana le z alkoholom, cigaretami in prepovedanimi drogami. Stroka zadnja leta vse več pozornosti namenja tudi nekemičnim oblikam zasvojenosti, kot so pretirana uporaba pametnih telefonov, družbenih omrežij, videoiger in igre na srečo. Skupna značilnost različnih oblik zasvojenosti je izguba nadzora nad vedenjem, ki začne vplivati na posameznikovo zdravje, odnose in vsakdanje življenje. Ob mesecu boja zasvojenosti in današnjem svetovnem dnevu boja proti odvisnosti se v ospredje postavlja predvsem vprašanje, kako pravočasno ugotoviti tveganja in ustrezno ukrepati.
Novembra potekajo številne dejavnosti za ozaveščanje in krepitev preventive na področju duševnega zdravja. Pomemben poudarek je torej namenjen mladim, pri katerih je zgodnje prepoznavanje stisk in tveganega vedenja še posebno pomembno. Na razvoj zasvojenosti ne vplivajo le dostopnost različnih psihoaktivnih snovi in osebne odločitve, temveč tudi družinsko okolje, vrstniški odnosi, psihosocialne stiske in širše življenjske okoliščine, zato je pomembno, da mladostnikom zagotovimo podporo, občutek sprejetosti in možnosti za pravočasno pomoč.
Preprečevanje zasvojenosti ne more biti naloga ene same ustanove ali stroke.
V Sloveniji se od vseh psihoaktivnih snovi najpogosteje posega po alkoholu. Ta je po škodi, ki jo povzroča posamezniku in drugim, na prvem mestu med najbolj škodljivimi drogami, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. O pomenu preventive in sodelovanja različnih strok so razpravljali tudi na jubilejni, že 20. strokovni konferenci z naslovom Skupaj zmoremo več – 20 let povezovanja za preprečevanje zasvojenosti, ki je v organizaciji NIJZ in ministrstva za zdravje potekala v Ljubljani, udeležilo pa se je je okoli 150 strokovnjakov iz zdravstva, šolstva in socialnih ustanov ter predstavnikov nevladnih organizacij.