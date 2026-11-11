Mladostniki in zasvojenost: ključno je zgodnje prepoznavanje stisk

Zasvojenost danes ni povezana le z alkoholom, cigaretami in prepovedanimi drogami. Stroka zadnja leta vse več pozornosti namenja tudi nekemičnim oblikam zasvojenosti, kot so pretirana uporaba pametnih telefonov, družbenih omrežij, videoiger in igre na srečo. Skupna značilnost različnih oblik zasvojenosti je izguba nadzora nad vedenjem, ki začne vplivati na posameznikovo zdravje, odnose in vsakdanje življenje. Ob mesecu boja zasvojenosti in današnjem svetovnem dnevu boja proti odvisnosti se v ospredje postavlja predvsem vprašanje, kako pravočasno ugotoviti tveganja in ustrezno ukrepati.

Zagotovimo podporo

Novembra potekajo številne dejavnosti za ozaveščanje in krepitev preventive na področju duševnega zdravja. Pomemben poudarek je torej namenjen mladim, pri katerih je zgodnje prepoznavanje stisk in tveganega vedenja še posebno pomembno. Na razvoj zasvojenosti ne vplivajo le dostopnost različnih psihoaktivnih snovi in osebne odločitve, temveč tudi družinsko okolje, vrstniški odnosi, psihosocialne stiske in širše življenjske okoliščine, zato je pomembno, da mladostnikom zagotovimo podporo, občutek sprejetosti in možnosti za pravočasno pomoč.

Preprečevanje zasvojenosti ne more biti naloga ene same ustanove ali stroke.

V Sloveniji se od vseh psihoaktivnih snovi najpogosteje posega po alkoholu. Ta je po škodi, ki jo povzroča posamezniku in drugim, na prvem mestu med najbolj škodljivimi drogami, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. O pomenu preventive in sodelovanja različnih strok so razpravljali tudi na jubilejni, že 20. strokovni konferenci z naslovom Skupaj zmoremo več – 20 let povezovanja za preprečevanje zasvojenosti, ki je v organizaciji NIJZ in ministrstva za zdravje potekala v Ljubljani, udeležilo pa se je je okoli 150 strokovnjakov iz zdravstva, šolstva in socialnih ustanov ter predstavnikov nevladnih organizacij.

Stroka zadnja leta vse več pozornosti namenja tudi nekemičnim oblikam zasvojenosti. FOTO: Shutterstock

Na konferenci so se ozrli na dve desetletji razvoja preventive, hkrati pa iskali odgovore na nove izzive.z NIJZ je predstavila podatke raziskav o rabi psihoaktivnih snovi med mladimi, dr.iz Urada Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) pa je spregovoril o znanstvenih izhodiščih preventive in dejavnikih, zaradi katerih nekateri mladostniki posežejo po drogah ali se vključijo v druga tvegana vedenja, drugi pa ne, čeprav živijo v podobnih okoliščinah. Dr.s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani je opozorila na pomen razumevanja stisk mladih in njihovega doživljanja ter na potrebo po boljšem usklajevanju institucionalne pomoči z njihovimi dejanskimi potrebami. Pomemben del razprave je bil namenjen tudi sodelovanju različnih ustanov, strokovnjakov, družin in nevladnih organizacij. Dvajset let povezovanja je pokazalo, da preprečevanje zasvojenosti ne more biti naloga ene same ustanove ali stroke. Potrebni so zgodnje prepoznavanje težav, dostopna pomoč, kakovostni preventivni programi in predvsem okolje, v katerem se posamezniki, zlasti mladi, lahko o težavah pogovarjajo brez strahu pred obsojanjem.