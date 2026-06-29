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MALE SIVE CELICE

Mlajši ali starejši? To razkriva dejansko starost vaših možganov

Navade in način razmišljanja lahko vplivajo na starost malih sivih celic.
FOTO: Saifulasmee Chede/Gettyimages

FOTO: Saifulasmee Chede/Gettyimages

FOTO: Olga Peshkova/Gettyimages

FOTO: Olga Peshkova/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Ridofranz/Gettyimages

FOTO: Ridofranz/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Saifulasmee Chede/Gettyimages
FOTO: Olga Peshkova/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Ridofranz/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 29. 6. 2026 | 15:00
7:19
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Se vam zdi, da ste mlajši (ali starejši), kot kažejo leta? Po igri z otroki se denimo počutite, kot bi imeli 12 let, medtem ko se vam po napornem dnevu v službi zdi, kot da jih imate 70. Tudi znanost pravi, da so možgani lahko starejši ali mlajši od biološke starosti, kar je odvisno od zdravja, življenjskega sloga in osebnosti. V nadaljevanju preverite, po čem lahko prepoznate, ali so vaši možgani bolj zdravi in mlajši ali na drugi strani kažejo znake hitrejšega staranja in še s katerimi zdravimi navadami jih lahko pomladite.

Trije znaki, da so vaši možgani mladi

Počutite se mlajše, kot ste v resnici: Starost, ki jo čutite v primerjavi z biološko starostjo, se imenuje subjektivna starost. Če je ta nižja od vaše biološke starosti, je to običajno dober znak. Glede na raziskavi Nacionalne univerze v Seulu in Univerze Yonsei v Južni Koreji tisti, ki se počutijo mlajše od svoje dejanske starosti, kažejo manj znakov fizičnega staranja možganov. Z drugimi besedami, subjektivna starost, ki je nižja od biološke, pozitivno vpliva na delovanje možganov in na to, kako hitro se strukturalno starajo.

Raziskovalci poudarjajo, da so, da bi popolnoma razumeli povezavo, potrebne nadaljnje raziskave, vendar ena od teorij pravi, da osebe, ki se počutijo mlajše, običajno ostajajo bolj fizično aktivni, bolj socialno vključeni in bolj mentalno stimulirani, kar dokazano koristi zdravju možganov.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Govorite več jezikov: Kanadski in španski raziskovalci so ugotovili, da imajo osebe, ki govorijo dva jezika ali več, v možganih bolj centralizirane in specializirane nevronske povezave. Govorjenje več jezikov pomeni, da možgani stalno preklapljajo med različnimi sistemi, kar izboljšuje sposobnost izbire informacij in povečuje učinkovitost delovanja tega dela centralnega živčevja.

Tak način uporabe možganov pomeni tudi, da se frontalni del možganov uporablja bolj učinkovito, kar manjša tveganje za demenco. Raziskave namreč kažejo, da dvojezičnost deluje kot nekakšen kognitivni trening, ki pomaga možganom, da ostanejo bolj prožni, odporni in učinkoviti skozi čas.

Živite v trenutku: Prakse čuječnosti, ki učijo živeti v sedanjem trenutku, lahko pomagajo ohranjati sivo možgansko snov, ki je ključna za spomin, učenje in obdelavo informacij. Glede na raziskavo  univerze v Kaliforniji in Avstralske nacionalne univerze meditacija in podobne prakse zmanjšajo stres, ki ima škodljiv vpliv na možgane, saj kronično povišan stresni hormon kortizol negativno vpliva na nevrološke strukture.

Raziskave kažejo še, da lahko meditacija spodbuja nastajanje novih nevronskih povezav in sinaps, kar izboljšuje komunikacijo med možganskimi celicami ter prispeva k večji količini sive snovi v možganih. Priporoča se redno meditiranje, tudi če gre le za deset minut na dan, saj to pomaga k bolj umirjenemu in stabilnemu delovanju možganov.

Štirje znaki, da vaši možgani hitreje starajo

Ste cinični: Finski znanstveniki so ugotovili, da zelo cinični ljudje v poznejši starosti pogosto kažejo hitrejši kognitivni upad in imajo lahko tudi krajšo življenjsko dobo. Kot možen razlog se navaja povečana raven kortizola, stresnega hormona, ki ima negativen vpliv na možgane, saj zmanjšuje sposobnost jasnega razmišljanja, povečuje občutek nevarnosti in spodbuja negativne miselne vzorce.

Če opazite, da postajate bolj cinični, strokovnjaki priporočajo zavestno preusmerjanje misli, globoko dihanje in aktivno iskanje pozitivnih vidikov situacij, vse to dolgoročno pomaga možganom.

Težko se koncentrirate: Težave s koncentracijo se občasno, predvsem v stresnih situacijah, pač pojavljajo, vendar stalna nezmožnost osredotočanja lahko kaže na kognitivno staranje. Raziskava univerze Južne Kalifornije kaže, da se težave s koncentracijo lahko pojavijo že okoli 30. leta starosti, in so lahko povezane z zgodnjimi znaki nevroloških bolezni, vključno z Alzheimerjevo boleznijo. Težava nastane, ko možgani ne uspejo dovolj učinkovito obdelovati signalov, ki omogočajo usmerjanje pozornosti, zlasti v stresnih okoliščinah, kar vodi v razpršenost misli in slabšo učinkovitost pri vsakodnevnih opravilih.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Pogosto pozabljate stvari: Občasna pozabljivost je nekaj normalnega, pogosta izguba spomina pa lahko kaže na težave s kognitivnim delovanjem. Nevrolog Thomas R. Vidic z Ameriške akademije za nevrologijo poudarja, da prizadeti pogosto sami ne prepoznajo svojih težav s spominom, zato so zelo pomembne povratne informacije družine in prijateljev, ki lahko opazijo spremembe v vedenju ali spominu. Če okolica opazi ponavljajoče se težave s spominom ali spremembe v vedenju, je priporočljivo poiskati strokovno pomoč, saj zgodnje odkrivanje pomembno vpliva na nadaljnji potek.

Čez dan ste utrujeni: Pretirana dnevna utrujenost je včasih znak, da možgani ponoči ne dobijo dovolj kakovostnega in regenerativnega spanca. Ljudje z motnjami spanja, kot je spalna apneja, lahko doživljajo zmanjšanje hipokampusa, ki je ključen del možganov za učenje in spomin. Pomanjkanje kisika in slabša kakovost spanja dolgoročno vplivata na kognitivne funkcije in pospešujeta občutek mentalnega staranja. Strokovnjaki zato priporočajo 7,5 do 8 ur kakovostnega spanca vsako noč, saj je spanje ključnega pomena za obnovo možganov.

Preprosti načini, kako pomladiti možgane

Poskusite MIND dieto: MIND dieta je prehranski način, ki vključuje veliko zelenolistne zelenjave, jagodičevja, oreščkov, rib, olivnega olja in zmeren vnos vina. Raziskave kažejo, da dosledno sledenje tej dieti upočasni kognitivno staranje in zmanjša tveganje za Alzheimerjevo bolezen ter demenco, saj spodbuja zdravje možganskih celic in zmanjšuje vnetja v telesu.

FOTO: Olga Peshkova/Gettyimages
FOTO: Olga Peshkova/Gettyimages

Uporabljajte stopnice: Vsakodnevno gibanje, kot je uporaba stopnic, pozitivno vpliva na možgane. Redna telesna aktivnost izboljšuje prekrvavitev možganov in spodbuja sproščanje dopamina, hormona, ki vpliva na motivacijo, zadovoljstvo in vztrajnost.

Pogovarjajte se z ljudmi, ki vas podpirajo: Močne socialne vezi pomagajo zmanjšati stres in ohranjati mentalno zdravje. Pogovor z ljudmi, ki jim zaupate, pomaga razbremeniti čustveni pritisk, kar pozitivno vpliva na delovanje možganov in zmanjšuje tveganje za kognitivno poslabšanje.

Hitro hodite: Redna hitra hoja večkrat na teden lahko izboljša spomin, koncentracijo in splošno kognitivno delovanje, zlasti v srednjih in starejših letih.

FOTO: Ridofranz/Gettyimages
FOTO: Ridofranz/Gettyimages

Ostanite pozitivni: Pozitiven pogled na življenje je povezan s počasnejšim kognitivnim staranjem. Radovednost, optimizem in odprtost do novih izkušenj pomagajo ohranjati možgane bolj aktivne in prožne skozi življenje.

Še za konec

Na starost možganov ne vplivajo samo leta, ampak predvsem življenjski slog, miselni vzorci in vsakodnevne navade. Možgani, ki so stalno aktivni, izpostavljeni učenju, socialnim stikom in zmanjšanemu stresu, se starajo počasneje in ohranjajo boljše funkcije tudi v višji starosti, piše miss zdrava.

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