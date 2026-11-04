Moč lončnic pri čiščenju zraka je precej manjša, kot smo verjeli

Nekaj lončnic na okenski polici, ena v spalnici, druga v dnevni sobi, in zrak v stanovanju naj bi bil čistejši, saj rastline iz njega odstranjujejo škodljive snovi. Ta trditev se že desetletja pojavlja v nasvetih za gojenje sobnih rastlin in zdravo bivanje. Toda ali lahko nekaj zelenih listov res nadomesti čistilnik zraka? Odgovor je precej manj spodbuden, kot bi si želeli: rastline nekatere onesnaževalce sicer lahko absorbirajo, vendar je njihov učinek v običajnem stanovanju komaj omembe vreden.

Ne pričakujmo, da bodo opravile delo prezračevalnega sistema ali čistilnika zraka.

Prepričanje se je razširilo predvsem po raziskavi ameriške vesoljske agencije Nasa iz leta 1989, v kateri so znanstveniki v zaprtih komorah preizkušali, ali lahko sobne rastline iz zraka odstranjujejo nekatere hlapne organske spojine, med njimi benzen, formaldehid in trikloroetilen. Rezultati so bili spodbudni: koncentracije teh snovi so se v prisotnosti rastlin zmanjševale. Toda poskusi so potekali v majhnih, zaprtih prostorih, kjer so bile razmere precej drugačne kot v stanovanju. Rastline lahko onesnaževala sprejemajo skozi liste, pomembno vlogo pa imajo tudi mikroorganizmi v zemlji oziroma rastnem substratu, ki nekatere kemične spojine razgrajujejo. Med vrstami, ki so jih raziskovali, so bili zeleni kosmuljek, samolist, zmajevke, zlati potos in benjaminovec. Vendar to ne pomeni, da so te rastline dokazano učinkoviti naravni čistilci zraka v naših domovih.

Zelene stene in biofiltri

Na to vprašanje sta poskušala odgovoriti ameriška znanstvenika Bryan Cummings in Michael Waring. V raziskavi, objavljeni leta 2020 v znanstveni reviji Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology, sta pregledala 12 raziskav in analizirala 196 poskusov z rastlinami. Ugotovila sta, da bi morali za učinek, primerljiv z običajno izmenjavo zraka v stavbah, imeti od 10 do 1000 rastlin na kvadratni meter talne površine. Potrebno število je odvisno od učinkovitosti posamezne rastline in razmer v poskusu. Jasno je torej, da nekaj lončnic v dnevni sobi ne more bistveno vplivati na kakovost zraka.

Za gojenje rastlin, ki bi imele opazen učinek na čiščenje zraka, tudi ni strokovnih priporočil o njihovem številu ali postavitvi. Učinkovitost je odvisna od velikosti listne površine, vrste rastline, rastnega substrata in okoljskih razmer. Raziskovalci zato več možnosti za praktično uporabo vidijo v posebnih sistemih, kot so zelene stene in biofiltri, skozi katere zrak aktivno prehaja. To pa je precej drugače kot nekaj lončnic na polici.

Sposobnost sobnih rastlin za čiščenje zraka je raziskovala celo ameriška vesoljska agencija Nasa.

Seveda pa rastlinam ne gre odrekati drugih koristi. Zelenje v prostoru lahko ugodno vpliva na počutje in psihološko ugodje, z izhlapevanjem vode skozi liste pa prispevajo k vlažnosti zraka. Ta učinek je sicer omejen in odvisen od števila ter velikosti rastlin. Pri gojenju velja paziti, da zemlje ne zalivamo pretirano, saj lahko vlažen substrat spodbuja razvoj plesni.

Če želimo zares izboljšati kakovost zraka doma, se velja osredotočiti predvsem na vire onesnaženja. Ne kadimo v stanovanju, previdno uporabljamo čistila, dišave in topila, prostore redno prezračujemo ter odpravljamo vzroke za vlago in plesen. Kadar je treba, si lahko pomagamo tudi z ustreznimi čistilniki zraka. Ti pa, tako kot prezračevanje, ne morejo odpraviti vseh virov onesnaženja, zato je najbolje ukrepati na več načinov hkrati.

Ključni ukrep za čist zrak je redno zračenje. FOTO: Kathrin Ziegler/Getty Images

Koliko lončnic bi zrak zares očistilo? FOTO: Mariyariya/ Getty Images