Močne kosti tudi po 30. letu: to lahko naredite sami

Kosti telesu zagotavljajo oporo, ščitijo notranje organe, nanje so pritrjene tudi naše mišice. Gradnja močnih kosti se začne že v otroštvu in mladosti, za njihovo kakovost pa lahko veliko naredimo tudi v odrasli dobi. Kosti se nenehno spreminjajo. Ko smo mladi, kostna masa narašča, po 30. letu začne počasi upadati. Na trdnost in zdravje kosti poleg staranja vplivajo še številni drugi dejavniki, kot so dednost, hormoni in jemanje določenih zdravil. Nekaterim se ne moremo izogniti, na druge, denimo telesno dejavnost, prehrano, uživanje alkohola in kajenje, pa lahko dejavno vplivamo.

Večerni vnos

Kaj vse torej vpliva na kosti? Eden od pomembnih dejavnikov, na katere lahko vplivamo, je količina kalcija v prehrani. Za odrasle, stare od 19 do 50 let, in moške, stare od 51 do 70 let, je priporočeni dnevni vnos 1000 miligramov kalcija na dan. Za ženske, stare 51 let in več, ter moške, stare 71 let in več, je priporočilo 1200 miligramov na dan.

»Še posebno pomemben je zadosten vnos kalcija med adolescenco, saj se v tem času zgradi 90 odstotkov maksimalne mineralne kostne gostote. V tretjem desetletju starosti se proces izgrajevanja okostja zaključi, kasneje, okoli 40. leta, pa postopno že lahko opazimo zmanjševanje kostne gostote. Zadosten vnos kalcija je zelo pomemben tudi v tem obdobju, da se vzpostavi ustrezno ravnotežje med vgradnjo in resorpcijo kalcija,« navaja nacionalni portal o hrani in prehrani prehrana.si. Dodajajo, da je vnos kalcija še posebno priporočljiv v večernih urah, saj se lahko na ta račun zmanjša proces razgrajevanja kosti ponoči.

Dobri viri kalcija so mlečni izdelki, repa, losos, sardine, tunina in tofu. Ob tem je nujno poskrbeti za dovolj vitamina D, saj ta telesu pomaga pri absorpciji kalcija. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozarjajo, da moramo biti na zadosten vnos vitamina D posebno pozorni med oktobrom in aprilom, ko ga praviloma ne moremo dobiti dovolj. V slovenskih smernicah za zadostno preskrbljenost z vitaminom D NIJZ navaja, da se odraslim prebivalcem Slovenije, starim od 18 do 65 let, v razširjenem zimskem času priporoča jemanje v odmerku 800–1000 IE na dan za preprečevanje pomanjkanja in s tem povezanega zmanjšanja tveganja za osteoporozo.

Adijo, razvade

Kosti krepi vadba. Na Zvezi društev bolnikov z osteoporozo Slovenije svetujejo izvajanje vaj za mišice, ki skrbijo za pokončno držo in stabilnost telesa: iztegovalke hrbta, stabilizatorje trupa, mišice medeničnega obroča in mišice nog. Odsvetujejo vaje, pri katerih prihaja do pretiranega upogiba trupa ali kombinacije upogiba in rotacije trupa, pa tudi dvigovanje težkih uteži. NIJZ poudarja, da so za močne kosti koristne dejavnosti, pri katerih obremenjujemo telo z lastno težo, denimo hitra hoja ali tek, pa tudi vaje za moč in ravnotežje. Takšna vadba ne krepi le kosti, ampak zmanjšuje tudi tveganje za padce, ki so pri krhkih kosteh lahko usodni.

Kostem ne delamo usluge niti s slabimi življenjskimi navadami. Kajenje, pretirano uživanje alkohola in premalo gibanja povečujejo tveganje za slabše zdravje kosti. Previdnost je potrebna tudi pri prenizki telesni masi: ljudje z indeksom telesne mase 19 ali manj oziroma z drobno telesno postavo imajo večje tveganje za osteoporozo.