Mokre kopalke niso najboljša navada

Dnevi ob morju, jezeru ali bazenu so sinonim za sprostitev, vendar dolgotrajno nošenje mokrih kopalk ni najboljša navada za naše zdravje. Toplo in vlažno okolje namreč ustvarja ugodne razmere za razmnoževanje bakterij in glivic, zato se poleti pogosteje pojavljajo težave v intimnem predelu ter vnetja spodnjih sečil.

Zakaj so mokre kopalke dejavnik tveganja?

Zlasti pri ženskah je zaradi anatomske zgradbe tveganje za vnetje mehurja večje. Čeprav mokre kopalke same po sebi niso neposreden vzrok okužbe, lahko dolgotrajno nošenje skupaj z ohladitvijo telesa in spremenjenim ravnovesjem mikroflore pripomore k razvoju težav. Prvi znaki so pogosto pekoč občutek pri uriniranju, pogosto siljenje na vodo in občutek, da mehur ni povsem izpraznjen.

Spremenimo navade

Strokovnjaki zato priporočajo, da se po kopanju čim prej preoblečemo v suha oblačila, poskrbimo za ustrezno intimno higieno in čez dan popijemo dovolj tekočine. Pomembno je tudi, da z uriniranjem ne odlašamo predolgo, saj redno praznjenje mehurja pomaga odstranjevati bakterije iz sečil.

Pri intimni negi velja načelo manj je več. Agresivna mila in odišavljeni izdelki lahko poškodujejo naravno zaščitno plast na koži in sluznici. Za vsakodnevno nego zadostujejo blagi izdelki z ustreznim pH ali zgolj voda, pri čemer je pomembno, da po umivanju predel dobro osušimo.

Ob težavah ne odlašajmo

Če se težave kljub preventivnim ukrepom ponavljajo ali se jim pridružijo vročina, bolečine v ledvenem delu ali kri v urinu, je potreben obisk zdravnika. Ob prvih blažjih znakih nelagodja pa lahko marsikdo poseže tudi po preverjenih naravnih pripravkih in drugih podpornih ukrepih, ki pomagajo ohranjati zdravje sečil.

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Aktivni & zdravi.