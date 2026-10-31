Movember ni mesec šibkosti, vprašajmo se, kako skrbimo zase

Movember opozarja na raka prostate in mod, duševno zdravje ter preprečevanje samomorov. Njegovo bistvo je preprosto: skrb za zdravje ni znak šibkosti, temveč odgovornosti do sebe in ljudi, ki nas imajo radi. Vsako leto novembra se številni moški odločijo, da si bodo pustili rasti brke. Nekateri jih nosijo prvič po dolgih letih, drugi si jih oblikujejo z nekaj humorja, tretji z njimi opozarjajo na težave, o katerih se še vedno premalo govori. Za vsemi temi brki pa je skupno sporočilo: moško zdravje si zasluži več pozornosti.

November je priložnost, da se vprašamo, kako skrbimo zase. Ne le, koliko se gibamo, kaj jemo in koliko spimo, temveč tudi, ali pravočasno obiščemo zdravnika.

Ime movember je nastalo iz angleških besed moustache oziroma brki in november. Gibanje se je začelo v Avstraliji leta 2003, ko je skupina prijateljev idejo o novembrskih brkih spremenila v pobudo za ozaveščanje o moškem zdravju. Iz skromnega začetka je zraslo v mednarodno gibanje, ki spodbuja pogovor, zbiranje sredstev in konkretne korake za boljše zdravje moških. Tudi v Sloveniji je november priložnost, da se ustavimo in vprašamo, kako zares skrbimo zase. Ne le, koliko se gibamo, kaj jemo in koliko spimo, temveč tudi, ali pravočasno obiščemo zdravnika, znamo prepoznati opozorilne znake in si upamo povedati, kadar nam je težko.

Pozornost, ne strah

Rak prostate je eden najpogostejših rakov pri moških. Tveganje zanj se povečuje s starostjo, pomembno vlogo pa ima tudi družinska obremenjenost. V zgodnjih fazah bolezen pogosto ne povzroča značilnih težav, zato je pomembno, da se moški o svojem tveganju in morebitnih preiskavah pogovorijo z osebnim zdravnikom.

Pravočasno obiščimo zdravnika! FOTO: shisu_ka/Shutterstock

Težave z uriniranjem, kri v urinu ali semenski tekočini ter vztrajne bolečine v medeničnem predelu zahtevajo zdravniško presojo. Takšni simptomi sami po sebi še ne pomenijo raka, vendar jih ni smiselno prezreti. Prav tako ni dobro čakati na težave, če obstajajo razlogi za zgodnejši posvet z zdravnikom. Rak mod je pogostejši pri mlajših in srednje starih moških. Pozornost si zaslužijo predvsem nova zatrdlina, povečanje ali sprememba oblike moda, občutek teže v mošnji ali vztrajna bolečina. Ob takšnih spremembah je potreben čimprejšnji zdravniški pregled. Bistvo ozaveščanja ni v tem, da bi morali vsi živeti v strahu pred boleznijo ali opravljati vse mogoče preiskave. Pomembno je poznati svoje telo, upoštevati osebne dejavnike tveganja in se o primernih preventivnih pregledih odločati skupaj z zdravstvenim strokovnjakom. Movember ni namenjen samo telesnemu zdravju. Enako pomemben del gibanja je duševno zdravje, področje, na katerem moški pogosto predolgo ostajajo tiho. Številni so odraščali ob sporočilih, da morajo biti močni, da ne smejo pokazati strahu in da je treba težave rešiti brez pomoči drugih. Takšna pričakovanja lahko ustvarijo občutek, da so utrujenost, tesnoba, žalost ali občutek nemoči nekaj, kar je treba skriti.

Toda človek ni manj močan, če prizna, da je pod pritiskom. Nasprotno, prepoznati stisko in poiskati pomoč zahtevata pogum. Pogovor s prijateljem, partnerico, družinskim članom, osebnim zdravnikom ali strokovnjakom za duševno zdravje je lahko prvi korak iz začaranega kroga osamljenosti.