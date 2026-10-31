Movember ni mesec šibkosti, vprašajmo se, kako skrbimo zase

Galerija
Movember opozarja na raka prostate in mod, duševno zdravje ter preprečevanje samomorov. Njegovo bistvo je preprosto: skrb za zdravje ni znak šibkosti, temveč odgovornosti do sebe in ljudi, ki nas imajo radi. Vsako leto novembra se številni moški odločijo, da si bodo pustili rasti brke. Nekateri jih nosijo prvič po dolgih letih, drugi si jih oblikujejo z nekaj humorja, tretji z njimi opozarjajo na težave, o katerih se še vedno premalo govori. Za vsemi temi brki pa je skupno sporočilo: moško zdravje si zasluži več pozornosti.
November je priložnost, da se vprašamo, kako skrbimo zase. Ne le, koliko se gibamo, kaj jemo in koliko spimo, temveč tudi, ali pravočasno obiščemo zdravnika.
Ime movember je nastalo iz angleških besed moustache oziroma brki in november. Gibanje se je začelo v Avstraliji leta 2003, ko je skupina prijateljev idejo o novembrskih brkih spremenila v pobudo za ozaveščanje o moškem zdravju. Iz skromnega začetka je zraslo v mednarodno gibanje, ki spodbuja pogovor, zbiranje sredstev in konkretne korake za boljše zdravje moških. Tudi v Sloveniji je november priložnost, da se ustavimo in vprašamo, kako zares skrbimo zase. Ne le, koliko se gibamo, kaj jemo in koliko spimo, temveč tudi, ali pravočasno obiščemo zdravnika, znamo prepoznati opozorilne znake in si upamo povedati, kadar nam je težko.
Rak prostate je eden najpogostejših rakov pri moških. Tveganje zanj se povečuje s starostjo, pomembno vlogo pa ima tudi družinska obremenjenost. V zgodnjih fazah bolezen pogosto ne povzroča značilnih težav, zato je pomembno, da se moški o svojem tveganju in morebitnih preiskavah pogovorijo z osebnim zdravnikom.
Toda človek ni manj močan, če prizna, da je pod pritiskom. Nasprotno, prepoznati stisko in poiskati pomoč zahtevata pogum. Pogovor s prijateljem, partnerico, družinskim članom, osebnim zdravnikom ali strokovnjakom za duševno zdravje je lahko prvi korak iz začaranega kroga osamljenosti.