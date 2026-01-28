Na naraven način lahko v telesu dvignemo raven dopamina, ki nam prinaša ugodje

Dopamin je tisti hormon v našem telesu, ki nam pomaga pri tem, da smo srečni. Še posebno če delamo nekaj, kar nas zares veseli. Pogosto gre že za majhna opravila, denimo pečenje piškotov, ali različne dejavnosti, kot je nakupovanje ali na primer povzpetje na enega od gorskih vršacev. Na žalost dopamin ne loči med omenjenimi dokaj nedolžnimi dejavnostmi in med tistimi škodljivimi, kot je denimo jemanje drog. Zaradi ugodja, ki ga te sprožajo v centru za nagrajevanje v možganih posameznika, tega lahko privedejo do zasvojenosti z mamili. Podobno kot sladkor. Samo spomnite se, kako se je zaradi ugodja težko odreči slaščicam. Raziskave so pokazale, da je veliko aminoklislin tirozin, ki se vgrajujejo v telesne beljakovine in ki so podlaga za izdelavo dopamina, tudi v piščančjem mesu, mlečnih izdelkih, avokadu, bananah, bučnih in sezamovih semenih ter soji. Zato naj se prav te jedi pogosteje znajdejo na jedilniku.

Pozor, čokolada vas lahko zasvoji. FOTO: Getty images

Raven dopamina v telesu si lahko povečamo tudi tako, da s tem ne vplivamo negativno na zdravje ali debelino denarnice. Na začetku morda res ne bo tolikšnega zadovoljstva, kot če bi pojedli celo čokolado. A z vztrajanjem bo prišlo tudi to. Možgani bodo namreč najbolj zadovoljni takrat, ko se bo raven dopamina dvignila s ponavljajočimi se dejanji, ki ne vodijo do negativnih dolgoročnih posledic.

Elektronski detoks

Strokovnjaki svetujejo, da si vsak dan, in sicer za le nekaj minut, privoščite »drobne poslastice«. Denimo, predvajajte si kakšno pesem, ki vas bo spravila v dobro voljo in ob kateri boste zaplesali. Odprite okno in zadihajte svež zrak. Dobro je, da si vsak dan vzamete od 10 do 30 minut za izvajanje telesnih vaj. Sprehodite se po naravi in se naužijte sonca ali naredite svojo najljubšo raztezno vajo. Poiščite si kakšen hobi, s katerim se boste zamotili. Pa naj gre za kvačkanje ali vrtnarjenje.

Tudi gibanje v naravi pomaga do boljše volje. FOTO: Getty images

Pomaga lahko tudi že nekaj kozarcev vode, v katero namočite narezano limono. Hidracija je namreč za splošno počutje zelo pomembna. Tako kot objem s človekom, ki ga imate radi. Lahko si prižgete kakšno dišečo svečko, saj je dokazano, da lep vonj pozitivno vpliva na razpoloženje. Priporočljivo je tudi preurediti stanovanje. Na primer prestaviti pohištvo v dnevni sobi. Že majhna sprememba lahko pomaga pretentati možgane. Enako kot ob spominjanju na lepe dogodke iz preteklosti ali ob zapisovanju stvari, zaradi katerih ste bili srečni, v lasten dnevnik. K boljšemu počutju pripomorejo tudi meditacija in tehnike dihanja. Ali sprostitev ob pogovoru s prijatelji.

V zadnjih desetletjih je vse večji problem zasvojenost z mobilnimi napravami. Zato je dobro izvajati t. i. elektronski detoks. Za nekaj ur ali celo ves dan tako ugasnite mobilni telefon in dovolite možganom, da se resetirajo. Ta čas lahko porabite za branje knjige. Ali pa postanite prostovoljec in pomagajte tistim, ki so se znašli v težavah. Zadovoljstvo, da ste jim polepšali dan, je pogosto neprecenljivo.