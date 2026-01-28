  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
Z OBJEMOM DO SREČE

Na naraven način lahko v telesu dvignemo raven dopamina, ki nam prinaša ugodje

Strokovnjaki svetujejo, da si vsak dan, in sicer za le nekaj minut, privoščite »drobne poslastice«. Delajmo tisto, kar nas veseli, pomagajo že sprehod, meditacija ali pogovor s prijateljem.
Objem lahko prinese veliko zadovoljstva. FOTO: Valerii Apetroaiei/Getty images

Objem lahko prinese veliko zadovoljstva. FOTO: Valerii Apetroaiei/Getty images

Pozor, čokolada vas lahko zasvoji. FOTO: Getty images

Pozor, čokolada vas lahko zasvoji. FOTO: Getty images

Tudi gibanje v naravi pomaga do boljše volje. FOTO: Getty images

Tudi gibanje v naravi pomaga do boljše volje. FOTO: Getty images

Objem lahko prinese veliko zadovoljstva. FOTO: Valerii Apetroaiei/Getty images
Pozor, čokolada vas lahko zasvoji. FOTO: Getty images
Tudi gibanje v naravi pomaga do boljše volje. FOTO: Getty images
Aleksander Brudar
 28. 1. 2026 | 16:15
3:41
A+A-

Dopamin je tisti hormon v našem telesu, ki nam pomaga pri tem, da smo srečni. Še posebno če delamo nekaj, kar nas zares veseli. Pogosto gre že za majhna opravila, denimo pečenje piškotov, ali različne dejavnosti, kot je nakupovanje ali na primer povzpetje na enega od gorskih vršacev. Na žalost dopamin ne loči med omenjenimi dokaj nedolžnimi dejavnostmi in med tistimi škodljivimi, kot je denimo jemanje drog. Zaradi ugodja, ki ga te sprožajo v centru za nagrajevanje v možganih posameznika, tega lahko privedejo do zasvojenosti z mamili. Podobno kot sladkor. Samo spomnite se, kako se je zaradi ugodja težko odreči slaščicam. Raziskave so pokazale, da je veliko aminoklislin tirozin, ki se vgrajujejo v telesne beljakovine in ki so podlaga za izdelavo dopamina, tudi v piščančjem mesu, mlečnih izdelkih, avokadu, bananah, bučnih in sezamovih semenih ter soji. Zato naj se prav te jedi pogosteje znajdejo na jedilniku.

Pozor, čokolada vas lahko zasvoji. FOTO: Getty images
Pozor, čokolada vas lahko zasvoji. FOTO: Getty images

Raven dopamina v telesu si lahko povečamo tudi tako, da s tem ne vplivamo negativno na zdravje ali debelino denarnice. Na začetku morda res ne bo tolikšnega zadovoljstva, kot če bi pojedli celo čokolado. A z vztrajanjem bo prišlo tudi to. Možgani bodo namreč najbolj zadovoljni takrat, ko se bo raven dopamina dvignila s ponavljajočimi se dejanji, ki ne vodijo do negativnih dolgoročnih posledic.

Elektronski detoks

Strokovnjaki svetujejo, da si vsak dan, in sicer za le nekaj minut, privoščite »drobne poslastice«. Denimo, predvajajte si kakšno pesem, ki vas bo spravila v dobro voljo in ob kateri boste zaplesali. Odprite okno in zadihajte svež zrak. Dobro je, da si vsak dan vzamete od 10 do 30 minut za izvajanje telesnih vaj. Sprehodite se po naravi in se naužijte sonca ali naredite svojo najljubšo raztezno vajo. Poiščite si kakšen hobi, s katerim se boste zamotili. Pa naj gre za kvačkanje ali vrtnarjenje.

Tudi gibanje v naravi pomaga do boljše volje. FOTO: Getty images
Tudi gibanje v naravi pomaga do boljše volje. FOTO: Getty images

Pomaga lahko tudi že nekaj kozarcev vode, v katero namočite narezano limono. Hidracija je namreč za splošno počutje zelo pomembna. Tako kot objem s človekom, ki ga imate radi. Lahko si prižgete kakšno dišečo svečko, saj je dokazano, da lep vonj pozitivno vpliva na razpoloženje. Priporočljivo je tudi preurediti stanovanje. Na primer prestaviti pohištvo v dnevni sobi. Že majhna sprememba lahko pomaga pretentati možgane. Enako kot ob spominjanju na lepe dogodke iz preteklosti ali ob zapisovanju stvari, zaradi katerih ste bili srečni, v lasten dnevnik. K boljšemu počutju pripomorejo tudi meditacija in tehnike dihanja. Ali sprostitev ob pogovoru s prijatelji.

V zadnjih desetletjih je vse večji problem zasvojenost z mobilnimi napravami. Zato je dobro izvajati t. i. elektronski detoks. Za nekaj ur ali celo ves dan tako ugasnite mobilni telefon in dovolite možganom, da se resetirajo. Ta čas lahko porabite za branje knjige. Ali pa postanite prostovoljec in pomagajte tistim, ki so se znašli v težavah. Zadovoljstvo, da ste jim polepšali dan, je pogosto neprecenljivo. 

Več iz teme

srečadopaminpočutježivljenjenarava
ZADNJE NOVICE
15:46
Bulvar  |  Domači trači
RAZVAJANJE

Spektakel pred kranjsko porodnišnico: poglejte, kako je pršel po ženo Marino in dojenčka (FOTO)

Novopečeni oče je v Kranju po ženo in novorojenčka prišel na način, ki ga pred porodnišnico ne vidimo pogosto.
28. 1. 2026 | 15:46
15:30
Šport  |  Tekme
EVROPSKO PRVENSTVO

Slovenski rokometaši igrajo z Islandci. Čeprav za polfinale potrebujejo čudež, je tekma zelo pomembna

Zmaga prinaša neposredno uvrstitev na svetovno prvenstvo 2027. Slovenijo ob uspehu proti Islandiji v polfinale pelje le presenetljiva zmaga Švicarjev proti Švedom.
28. 1. 2026 | 15:30
15:28
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNO TVEGANO OBMOČJE

Policija označila Metelkovo za tvegano, oglasil se je tudi Janković

Župan Zoran Janković je poudaril, da po njegovih navedbah težava ni v samem avtonomnem kulturnem centru Metelkova: »Za samo Metelkovo pa pritožb ni.«
28. 1. 2026 | 15:28
15:16
Novice  |  Kronika  |  Doma
SPREJEMAL PODKUPNINE

Kaj se dogaja na Ptuju?! Pri uslužbencu banke našli zlato in gore gotovine

S plačevanjem podkupnin naj bi podjetniki prišli do ugodnejših kreditnih pogojev ...
28. 1. 2026 | 15:16
15:15
Novice  |  Slovenija
DRUŠTVO OZA

Azbestne plošče ter cevi še vedno uporabljajo marsikje v Sloveniji

Društvo obolelih zaradi azbesta je bilo pred 30 leti osrednji pobudnik zakona o prepovedi proizvodnje azbestnih izdelkov in ureditvi pravic obolelih.
Milka Bizovičar28. 1. 2026 | 15:15
15:14
Bulvar  |  Tuji trači
DRAMA SE NADALJUJE

Po poroki Brooklynu Beckhamu postavila ultimat: »Ali jaz ali ona«

Nicola in njena družina naj bi zaradi Victorie odvihrali s poroke.
28. 1. 2026 | 15:14

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki