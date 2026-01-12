Način hoje, ki preprečuje zdrse na ledu

Padci na zaledenelih površinah, ki zahtevajo obisk bolnišnice, niso redkost. Tudi če ne končate na urgenci, lahko neprevidna hoja po ledu, ki ji sledi padec, povzroči poškodbe, kot so zvini, udarci, praske na kolenih ali podplutbe na komolcih, skratka, zadeva ni prijetna. Čeprav po res mrzlih dneh prihajajo višje temperature, si je nasvet dobro zapomniti za obdobje naslednje pošiljke mraza, ki je bomo v letošnji zimi, upamo, še deležni.

Padcem se lahko izognete, če spremenite način hoje. Kako? Hodite kot pingvin:

Kolena naj bodo rahlo upognjena, tako se boste v primeru zdrsa lahko hitro odzvali in preprečili padec.

Stopala rahlo usmerite navzven, roke za boljše ravnotežje držite ob telesu.

Hodite počasi, zgornji del telesa rahlo nagnite naprej, da bo težišče nad stopali.

FOTO: Gettyimages

»Ključno je hoditi počasneje in delati majhne korake. Ko je zunaj ledeno in spolzko, večji koraki pomenijo večjo silo, kar povečuje možnost zdrsa,« je za HuffPost povedala ortopedska kirurginja Kariline Bringe. Če hodite kot pingvin, tudi v primeru zdrsa, predvsem ker so roke ob telesu in proste, kar izboljša ravnotežje in omogoča hiter odziv, padec ni tako nevaren. Fizioterapevtka Monica Leach opozarja, da rok ne smete imeti v žepih in da v njih ne smete držati telefona.

FOTO: Npdesignde/Gettyimages

»Vsi imamo telefone v rokah. Preverjamo e-pošto, pošiljamo sporočila, ne gledamo, kam stopimo, ne pazimo in ne opazimo, ali je pod nogami led. Ko je zunaj poledenelo, je bolje pozabiti na telefon in se tudi tako izogniti padcu,« svetuje Leachova. Med hojo bodite pozorni na okolico. Priporoča še, da gledate predse, da se prepričate, da pred vami ni nikogar ali ničesar, vendar občasno spustite pogled in preverite, po kakšni površini hodite. Splošno pravilo pa se glasi: hodite počasi in kot pingvin.