Naj srce bije in nam nikoli ne odbije

Srce je osrednji organ krvnega obtoka in eden najpomembnejših regulatorjev delovanja človeškega telesa. Njegova vloga presega zgolj mehansko črpanje krvi, saj je tesno povezano z delovanjem žil, metabolizmom, hormonskim ravnovesjem in odzivom na stres. Bolezni srca in ožilja ostajajo eden vodilnih vzrokov obolevnosti in umrljivosti v razvitem svetu, zato postaja vprašanje ohranjanja zdravega srca skozi vsa življenjska obdobja ključno javnozdravstveno in individualno vprašanje. Strokovna literatura in zdravstveni pristopi, kakršne pogosto obravnavajo tudi vsebine zdravstveno-izobraževalnih rubrik, poudarjajo, da se procesi, ki vodijo v srčno-žilne bolezni, začnejo zgodaj in napredujejo počasi ter tiho. Prav zato je preventiva učinkovitejša od zdravljenja, pri čemer ima življenjski slog odločilno vlogo.

Postavljanje temeljev

V otroštvu in mladostništvu je srčno-žilni sistem še v razvoju, vendar se že takrat oblikujejo ključni vzorci vedenja, ki vplivajo na zdravje v odraslosti. Prehranske navade, raven telesne aktivnosti, kakovost spanja in odnos do stresa se pogosto utrdijo v zgodnjih letih. Strokovnjaki opozarjajo, da sodobni življenjski slog mladih pogosto vključuje premalo gibanja in prekomerno sedenje, zlasti zaradi digitalnih naprav. To vodi v slabšo aerobno zmogljivost, povečanje telesne mase in zgodnje presnovne motnje. Tudi čezmerno uživanje ultra predelane hrane z visoko vsebnostjo soli, sladkorja in nasičenih maščob že zgodaj vpliva na krvni tlak in presnovo maščob.

Redna telesna dejavnost v mladosti, najmanj 60 minut zmerne do intenzivne aktivnosti na dan, dokazano izboljšuje delovanje srca, krepi srčno mišico in izboljšuje elastičnost žil. V odrasli dobi se začnejo kazati posledice življenjskega sloga. Dejavniki tveganja, kot so arterijska hipertenzija, dislipidemija, sladkorna bolezen tipa 2, kajenje in kronični stres, postopno poškodujejo žilno steno in povečujejo tveganje za aterosklerozo. Gre za proces, pri katerem se v žilni steni kopičijo maščobne obloge, kar vodi v zoženje žil in zmanjšan pretok krvi. Posledice so lahko koronarna bolezen srca, srčni infarkt in možganska kap. V tem obdobju je ključnega pomena redno spremljanje krvnega tlaka, ravni holesterola in glukoze v krvi. Strokovna priporočila poudarjajo, da je treba preventivne preglede izvajati tudi pri navidezno zdravih posameznikih. Posebno pozornost zahteva stres, ki ima neposreden vpliv na srčno-žilni sistem. Kronični stres povečuje raven kortizola in adrenalina, kar dolgoročno prispeva k zvišanju krvnega tlaka in pospešenemu srčnemu utripu.

Prehrana kot zaščita

Prehrana je eden najmočnejših dejavnikov, ki vplivajo na zdravje srca. Sodobna prehranska priporočila poudarjajo mediteranski vzorec prehranjevanja, ki temelji na zelenjavi, sadju, polnovrednih žitih, stročnicah, ribah in oljčnem olju. Zmanjšanje vnosa nasičenih maščob in transmaščob ter omejevanje soli dokazano zmanjšujeta tveganje za srčno-žilne bolezni. Pomembno je tudi uravnavanje telesne mase, saj debelost neposredno vpliva na razvoj hipertenzije in inzulinske rezistence. Vse več raziskav poudarja pomen prehranskih vlaknin, ki pomagajo uravnavati raven holesterola in izboljšujejo črevesno mikrobioto, kar ima posredne učinke na srčno-žilno zdravje.

Redna telesna aktivnost ostaja eden najučinkovitejših nefarmakoloških ukrepov za zaščito srca.

Redna telesna aktivnost ostaja eden najučinkovitejših nefarmakoloških ukrepov za zaščito srca. Priporoča se vsaj 150 minut zmerne aerobne aktivnosti na teden ali 75 minut intenzivne aktivnosti, skupaj z vajami za moč. Aerobna vadba, kot so hitra hoja, kolesarjenje in plavanje, krepi srčno mišico, izboljšuje prekrvavitev in znižuje krvni tlak, vadba za moč pa prispeva k boljši presnovni kontroli in zmanjšanju maščobne mase. Po 50. letu se tveganje za srčno-žilne bolezni izrazito poveča. Žilna elastičnost se zmanjšuje, krvni tlak se pogosto zvišuje, presnovne spremembe pa postanejo bolj izrazite. V tem obdobju je ključno redno zdravstveno spremljanje ter dosledno obvladovanje že prisotnih dejavnikov tveganja. Zdrav življenjski slog lahko tudi v zrelih letih bistveno zmanjša tveganje za zaplete. Strokovnjaki poudarjajo, da ni nikoli prepozno za spremembe.

V starosti postane srce bolj občutljivo za obremenitve, vendar lahko z ustrezno skrbjo ohrani dobro funkcionalnost. Pomembno je prilagajanje aktivnosti posameznikovim zmožnostim ter preprečevanje prekomernih obremenitev. Vedno več raziskav potrjuje povezavo med duševnim zdravjem in srčno-žilnim sistemom. Depresija, anksioznost in socialna izolacija povečujejo tveganje za srčne bolezni, pozitivno pa vplivajo socialna vključenost, kakovostni odnosi in psihološko dobro počutje. Uravnavanje stresa, sprostitvene tehnike in dovolj spanja so pomemben del preventive.