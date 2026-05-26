Najbolj zdrave kombinacije z grškim jogurtom (in čemu se je treba izogibati)

Grški jogurt že dolgo velja za hranilno bogato živilo, a strokovnjaki opozarjajo, da njegove koristi v veliki meri določajo dodatki, s katerimi ga kombiniramo. Po pisanju portala The Korea Times lahko nekateri njegove pozitivne učinke še okrepijo, drugi pa jih občutno zmanjšajo.

Dobre izbire

Nutricionisti priporočajo kombiniranje grškega jogurta z živili, bogatimi s hranili, ki se dobro ujemajo z njegovim prehranskim profilom. Oreščki denimo vsebujejo zdrave nenasičene maščobe in dodatne beljakovine, kar pripomore k daljšemu občutku sitosti ter skrbi za zdravje srca. Zaradi visoke energijske vrednosti priporočajo zmerno uživanje: približno pest na dan.

Pametna izbira je tudi jagodičevje. Bogato je z antioksidanti in prehranskimi vlakninami, podpira zdravje prebavile ter brez občutnega povečanja vnosa sladkorja zagotavlja pomembna hranila. Zaradi nizkega glikemičnega učinka pomaga ohranjati stabilno raven sladkorja v krvi.

Majhna količina medu lahko v kombinaciji z grškim jogurtom zagotovi hiter vir energije, vendar strokovnjaki, da bi se izognili prekomernemu vnosu sladkorja, svetujejo omejitev na približno eno čajno žličko.

Slabe izbire

Po drugi strani lahko nekateri priljubljeni dodatki jogurtu naredijo več škode kot koristi. Močno predelani, kot so marmelade in čokoladni sirupi, lahko grški jogurt iz zdrave malice hitro spremenijo v sladico, polno sladkorja, s precej višjim energijskim vnosom.

Tudi določeno sadje je priporočljivo uživati zmerno. Čeprav je na splošno zdravo, bolj sladke vrste, kot so banane, vsebujejo več naravnih sladkorjev. Če jih dodajamo v večjih količinah, lahko povečajo vnos energije in potencialno prispevajo k pridobivanju telesne teže.

Zdrav tudi sam po sebi

Po navedbah portala Health.com prinaša redno uživanje grškega jogurta, kot dela uravnotežene prehrane številne koristi za zdravje, med drugim črevesja, kosti in zagotavlja uspešnejše uravnavanje telesne teže, boljše zdravje srca, stabilnejšo raven sladkorja v krvi ter povečanje mišične mase.