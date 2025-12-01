Najboljša živila za zdravje srca, jeter, sklepov in črevesja

Skrb za zdravje se začne na krožniku, portal Stil kurir pa niza živila, ki bi jih morali v korist zdravja srca, sklepov in črevesja, jesti večkrat.

Kislo zelje: kralj probiotikov

Kislo zelje je prava zakladnica zdravja in izboljšuje prebavo, spodbuja izločanje želodčnega soka, krepi odpornost, skrbi za uravnoteženo črevesno floro ter zmanjšuje tveganje za vnetja v prebavilih. Le ena skodelica vsebuje več kot 700 mg vitamina C in približno 4 grame vlaknin, ob tem pa zelo malo ogljikovih hidratov. Vsebuje tudi vitamina K2 in U, ki sta pomembna za zdravje kosti in prebavil ter varuje pred želodčnimi razjedami in pekočo zgago.

Rukola: zeleno bogastvo za srce in jetra

Rukola je bogata z vitamini K1 in C, kalijem, folno kislino, antioksidanti in varuje pred rakom. Zaradi nizke vsebnosti oksalatov je varna za ledvice, prisotnost dušikovega oksida pa izboljšuje prekrvavitev in pozitivno vpliva na libido. Ob tem zmanjšuje vnetja in podpira normalno delovanje jeter.

FOTO: Sanny11/Gettyimages

Losos: dragocen vir omega-3 maščobnih kislin

Najbolje je izbrati dele s kožo, saj vsebujejo več koristnih maščob. V 85 gramih lososa je več kot 2000 mg omega-3 maščobnih kislin, ki so pomembne za delovanje srca in možganov, gibljivost sklepov ter zmanjšanje vnetij v telesu. Selen v lososu nevtralizira morebitne sledove živega srebra, zato je losos, ulovljen v naravnem okolju, varno in izjemno hranljivo živilo.

FOTO: Yelena Yemchuk/Gettyimages

Jetra polenovke: bogastvo vitaminov in zdravih maščob

Jetra polenovke vsebujejo obilje hranil, predvsem vitamine A, D, K2 in vitamine skupine B, v njih so še jod ter omega-3 maščobne kisline. Vitamin A varuje zdravje oči in dihala, vitamin D krepi odpornost in uravnava krvni tlak. Zaradi nizkega glikemičnega učinka jetra ne povzročajo nenadnega porasta krvnega sladkorja.

Ekološka govedina: kakovostne beljakovine in minerali

Najboljša izbira je govedina pašne reje, saj vsebuje več hranil, kot so železo, cink, selen, vitamine B12, B6, B2, B3 in B5 ter naravni kreatin in karnozin. Karnozin upočasnjuje staranje celic, kreatin pa krepi mišice in telesno zmogljivost. Odlično razmerje med maščobami in beljakovinami telesu omogoča boljšo izrabo hranil.

FOTO: Andrei Iakhniuk/Gettyimages

Pekan orehi: močni antioksidanti v hrustljavi obliki

Pekan orehi so koristni, ker vsebujejo veliko zdravih maščob (približno 71 g na skodelico), zagotavljajo dolgotrajen občutek sitosti, uravnavajo krvni sladkor ter vsebujejo vitamin B1, cink in baker. Zaradi visoke vsebnosti antioksidantov ščitijo pred srčno-žilnimi boleznimi in sladkorno boleznijo, ob tem predstavljajo minimalno tveganje za nastanek ledvičnih kamnov.

Ekstra deviško oljčno olje: eliksir za srce in možgane

Bogato je z vitaminoma A in E, polifenoli in antioksidanti, ki upočasnjujejo staranje celic. Premore močan protivnetni učinek, varuje možgane in žile, zmanjšuje tveganje za alzheimerjevo bolezen ter ohranja dober vid. Dodajanje oljčnega olja zelenjavi telesu omogoča boljši izkoristek zdravju prijaznih rastlinskih spojin.

FOTO: Dulezidar/Gettyimages

Premišljena izbira za bolj zdravo prihodnost

Zdrava prehrana ni kratkoročna dieta, temveč življenjski slog. Z vključevanjem teh sedmih superživil v svoje obroke krepimo odpornost, izboljšujemo prebavo in presnovo, varujemo srce, možgane in kosti, dvigujemo raven energije in izboljšujemo razpoloženje. Naj vaš krožnik postane najmočnejši zaveznik pri doseganju optimalnega zdravja.