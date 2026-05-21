Najboljše živilo za zniževanje holesterola

Čeprav obstaja več živil, ki pozitivno vplivajo na zdravje ožilja, strokovnjaki kot zlasti učinkovite izpostavljajo ovsene kosmiče. Oves zaradi posebne vrste vlaknin pomaga zniževati LDL oziroma slab holesterol. Nutricionistka Connie Elick pojasnjuje, da to žito vsebuje betaglukan, topno vlaknino, ki v prebavnem sistemu tvori želatinasto snov. Ta se veže na žolčne kisline, ki vsebujejo holesterol, in pomaga pri njihovem izločanju iz telesa. »Jetra nato porabijo holesterol iz krvi za tvorbo novih žolčnih kislin, kar znižuje skupni in LDL holesterol,« je pojasnila.

Strokovnjaki navajajo, da lahko že pet do deset gramov topnih vlaknin dnevno pomaga pri uravnavanju holesterola, ena skodelica kuhane ovsene kaše jih vsebuje približno tri do štiri grame. Poleg vlaknin so v ovsu antioksidanti avenantramidi, ki zmanjšujejo oksidativni stres in vnetja, povezana s srčno-žilnimi boleznimi.

Nutricionistka Samantha Coogan dodaja, da prav ti spojini prispevata k zdravju krvnih žil. Najboljša izbira so navadni ovseni kosmiči brez dodanega sladkorja in arom, instant različice imajo pogosto slabšo hranilno vrednost. Nutricionistka Luciana Soares opozarja, da je pomembno brati deklaracije, saj lahko dodani sladkorji bistveno spremenijo sestavo izdelka. Strokovnjaki zaključujejo, da oves ni čudežno živilo, vendar je zaradi dostopnosti, enostavne priprave in dokazano koristnih učinkov eden najboljših zaveznikov zdravja srca, piše T-portal.