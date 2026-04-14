Najboljši med iz cvetov regrata: različica, ki vas bo navdušila

Blaga grenčica cvetov se odlično ujema s citrusno svežino limone in nežno aromo vanilje. Med je najbolje uživati zjutraj, na prazen želodec, denimo s skodelico zelenega čaja, prav tako je odličen kot sladek namaz na kruhu. Pomembno je poudariti, da tako pripravljen med ni pravi. Pravi regratov med lahko proizvedejo samo čebele, vendar je ta domača različica popoln način, da uživate v njegovem okusu.
Recept:
Sestavine:
- 500 regratovih cvetov
- Trije litri vode
- Dve do tri limone
- 1,5 do 2 kilograma sladkorja
- Strok vanilje (ali 2 vrečki vaniljevega sladkorja)
Priprava:
- Regrat nabirajte v suhem in sončnem vremenu. Cvetove nežno očistite umazanije (ni jih treba dolgo prati, da ne izgubijo cvetnega prahu).
- Dajte jih v velik lonec, zalijte jih z vodo in dodajte na kolute narezane limone (z olupkom). Približno uro in pol jih kuhajte na zmerni temperaturi.
- Zmes odstranite z ognja, pustite, da nekoliko odstoji, nato jo precedite skozi gazo ali gosto cedilo. Dobro stisnite, da izvlečete vso tekočino.
- V tekočino dodajte sladkor in kuhajte še 30–60 minut, občasno premešajte, dokler ne postane gosta kot sirup. Če uporabljate strok vanilije, ga prerežite po dolžini, strgajte semena in dodajte v zmes. Če uporabljate vaniljev sladkor, ga dodajte proti koncu kuhanja.
- Vroč med nalijte v sterilizirane kozarce, zaprite in za nekaj minut obrnite narobe. Če želite gostejšega, ga kuhajte dlje na nizki temperaturi, ohlajen se bo dodatno zgostil, piše portal zadovoljna.hr.