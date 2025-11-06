  • Delo d.o.o.
Predstavitvena informacija  |   Spolnost

Najboljši rabbit vibrator – dvojna stimulacija za večji užitek

Rabbit vibrator je eden najbolj priljubljenih erotičnih pripomočkov za ženske. Ponuja hkratno stimulacijo točke G in klitorisa, kar zagotavlja močne in dolgotrajne orgazme. Zaradi svoje oblike in funkcionalnosti je postal simbol kakovostne in varne spolne izkušnje.
Kaj je rabbit vibrator

Rabbit vibrator je vibrator, sestavljen iz dveh delov – daljši del je namenjen notranji stimulaciji, manjši izrastek v obliki zajčkovih ušes pa stimulaciji klitorisa. Uporablja se lahko za samostojno igro ali kot popestritev v paru. Njegova zasnova omogoča dvojno stimulacijo, kar poveča intenzivnost užitka.
 

Kako deluje rabbit vibrator

Vibracije ustvarja majhen motor v notranjosti naprave. Možnih je več hitrosti in načinov tresljajev, ki si jih lahko nastavite po želji. Vibracije v glavnem delu stimulirajo točko G, zajčkova ušesa pa masirajo klitoris.
 

Prednosti uporabe rabbit vibratorja

  • Hkratna stimulacija klitorisa in točke G.
  • Povečana možnost doseganja več orgazmov.
  • Nastavljive hitrosti in načini vibracij.
  • Preprosta uporaba in polnjenje prek USB-kabla.
  • Primerno za samostojno uporabo ali igro v paru.
     

Kako uporabljati rabbit vibrator

  1. Pred prvo uporabo napravo napolnite.
  2. Nanesite lubrikant na vodni osnovi na vibrator in spolovilo.
  3. Vstavite daljši del v nožnico, krajši pa naj se dotika klitorisa.
  4. Počasi povečajte intenzivnost vibracij.
  5. Po uporabi vibrator očistite z mlačno vodo in blagim milom.
     

Izbira pravega rabbit vibratorja

Pri izbiri upoštevajte velikost, material in funkcije.

  • Material: silikon je najpogostejši, saj je mehak in varen za kožo.
  • Velikost: izberite takšno, ki vam ustreza po dolžini in debelini.
  • Funkcije: napredni modeli imajo različne vibracijske vzorce, ogrevanje ali celo možnost povezave prek aplikacije.
     

Nasveti za varno uporabo

  • Uporabljajte le lubrikant na vodni osnovi, da ne poškodujete materiala.
  • Po vsaki uporabi vibrator očistite in posušite.
  • Ne delite naprave z drugimi osebami.
  • Shranjujte ga v suhem prostoru, ločeno od drugih pripomočkov.
Najpogostejša vprašanja in odgovori

Kaj je glavna prednost rabbit vibratorja?

Zagotavlja dvojno stimulacijo točke G in klitorisa, kar omogoča močnejše orgazme.

Ali je uporaba rabbit vibratorja varna?

Da, če se uporablja pravilno in se po uporabi očisti. Poleg je priporočljivo uporabljati lubrikant na vodni osnovi.

Ali rabbit vibrator deluje na baterije ali polnjenje?

Večina sodobnih modelov ima vgrajeno baterijo in se polni prek USB-kabla.

Ali lahko vibrator uporabljam z drugimi igračkami?

Da, vendar vedno uporabite lubrikant in po vsaki uporabi vse pripomočke očistite.

Kako pogosto lahko uporabljam rabbit vibrator?

Po želji. Uporaba je varna, če upoštevate osnovna higienska pravila in ne čutite bolečine ali draženja.

