Najdemo ga v žvečilnih gumijih in izdelkih brez sladkorja: nova študija ga povezuje z večjim tveganjem za bolezni srca

Ksilitol najdemo v žvečilnih gumijih, drugih izdelkih brez sladkorja, nekaterih slaščicah in izdelkih za ustno higieno, številni produkte z njim izbirajo prav zato, ker verjamejo, da je bolj zdrava možnost od sladkorja. Nova študija, predstavljena na kongresu Evropskega kardiološkega združenja, pa je zdaj ponovno odprla vprašanje njegovega možnega vpliva na zdravje srca in ožilja. Raziskovalci so ugotovili povezavo med višjimi ravnmi ksilitola v krvi in večjim tveganjem za resne srčno-žilne dogodke.

Večje tveganje pri skupini z višjimi ravnmi

Raziskovalci so analizirali podatke več kot 17.000 oseb iz dveh velikih študij v Kanadi in Združenem kraljestvu. Pri posameznikih z najvišjimi ravnmi ksilitola v krvi so v obdobju spremljanja zabeležili večje tveganje za srčni infarkt in možgansko kap. V kanadski skupini je bilo tveganje približno 57 odstotkov večje, medtem ko je bilo v britanski dolgoročni analizi povečanje približno 18-odstotno. Rezultati ne pomenijo, da ksilitol iz hrane neposredno povzroča srčni infarkt ali možgansko kap. Študija je opazovalna, zato lahko pokaže povezavo, ne more pa dokazati vzroka in posledice. Poleg tega človeško telo samo proizvaja določeno količino te snovi, zato višja raven v krvi ni nujno izključno posledica prehrane.

FOTO: Gettyimages

Strokovnjaki odsvetujejo paniko

Avtorji posledično poudarjajo, da so za natančno določene učinke potrebne dodatne raziskave. Študija trenutno še ni prestala celotnega postopka znanstvenega ocenjevanja. Strokovnjaki ne priporočajo, da bi potrošniki zaradi ene same raziskave popolnoma izločili ksilitol, menijo pa, da je zmernost smiselna, zlasti pri osebah, ki že imajo povečano srčno-žilno tveganje. Rezultati so še en opomnik, da oznaka brez sladkorja sama po sebi ne pove dovolj o tem, kako zdrav je določen izdelek.