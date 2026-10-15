Najpogosteje hodijo najstarejši: skrbeti moramo za varne in vsem generacijam dostopne poti

NAZDRAVJE

Hoja in duševno zdravje gresta z roko v roki, saj rekreacija med drugim zmanjšuje stres, izboljšuje kakovost spanja in pomaga preprečevati depresijo

Hoja je ena najpreprostejših in najdostopnejših oblik gibanja. Zanjo potrebujemo le udobno obutev in primerna oblačila, prilagojena terenu in vremenu. Preprosto jo vključimo v vsakdanja opravila ali pa si vsak dan izborimo čas za sprehod. Tako ne skrbimo le za počutje, ampak tudi za čistejše okolje in svoje duševno zdravje. Hoja krepi predvsem srčno-žilni in dihalni sistem, njena intenzivnost pa je odvisna od hitrosti in zahtevnosti terena. Počasna hoja med nakupovanjem je manj intenzivna, medtem ko načrtno hitrejša, pri kateri se nekoliko zadihamo in se nam poviša srčni utrip, že pomeni ...