POMAGA VDIHAVANJE PARE

Najpogosteje so za kronični kašelj krive virusne okužbe ali alergije

Pomagamo si z zdravili brez recepta, blagodejen je tudi med.
Včasih je potreben temeljitejši pregled. FOTO: Nadzeya Haroshka/Getty Images

Uporaba vlažilnika zraka je koristna, saj dodaja vlago v zrak in zmanjšuje draženje dihalnih poti, kar lahko ublaži kašelj. FOTO: Getty Images

A. J.
 7. 11. 2025 | 16:09
3:10
Kronični kašelj, ki traja osem tednov ali več, ima lahko različne vzroke, od manj resnih do potencialno smrtno nevarnih. Med najpogostejše vzroke spadajo virusne okužbe, kot so prehlad, gripa, covid-19, pljučnica, oslovski kašelj in akutni bronhitis. Te okužbe pogosto povzročijo dolgotrajno vnetje dihalnih poti, kar vodi do vztrajnega kašlja.

Sezonske alergije, alergijski rinitis in alergijska astma lahko povzročijo kronični kašelj zaradi sproščanja histamina, ki povzroča vnetje in zoženje dihalnih poti. Med alergijskimi vzroki so tudi okoljski dejavniki, kot so pršice, plesni in živalska dlaka.

Kdaj k zdravniku

Kašelj je običajno nenevaren simptom, ki se pogosto pojavi ob prehladu ali gripi. Vendar obstajajo znaki, ki kažejo na resnejše zdravstvene težave in zahtevajo zdravniško pomoč.

Med te spadajo bolečine v prsih, nenamerna izguba teže, kronična utrujenost, piskanje pri dihanju in nočno potenje.

Nujna medicinska pomoč je potrebna, ko kašelj spremljajo hude bolečine v prsih, zadušitev, hripav, visok zvok pri dihanju, težave z dihanjem, hiter ali nepravilen srčni utrip, otekanje obraza, jezika ali grla, omedlevica ali kašljanje krvi.

Med pogostimi vzroki za večtedensko kašljanje so še gastroezofagealna refluksna bolezen (GERB) in obstruktivne pljučne bolezni. Redkeje je dolgotrajni kašelj znak srčnega popuščanja, pnevmotoraksa (kolapsa pljuč), glivične okužbe, pljučnega raka, pljučnega edema ali tuberkuloze.

Lajšanje simptomov

Kronični kašelj je lahko zelo nadležen in vpliva na kakovost življenja, zato ga pomagamo omiliti tudi z domačimi sredstvi. Vdihavanje pare lahko pomaga sprostiti sluz v pljučih, kar olajša izkašljevanje. Uporaba vlažilnika zraka je koristna, saj dodaja vlago v zrak in zmanjšuje draženje dihalnih poti, kar lahko ublaži kašelj. Med je naravni zaviralec kašlja in lahko pomaga ublažiti simptome okužb zgornjih dihal. Prav tako je pomembno, da pijemo veliko tekočine, saj to pomaga redčiti sluz in olajša njeno odstranjevanje. Posebna skrb je potrebna pri otrocih: pomembno je, da pijejo dovolj tekočine in da se v njihovih sobah uporablja vlažilnik zraka.

Pri odraslih lahko kašelj zdravimo tudi z zdravili brez recepta, ki jih dobimo v lekarni; posvetujmo se s farmacevtom, katero bi bilo za nas najprimernejše. Pastile za grlo in mazila lahko začasno ublažijo kašelj. Antihistaminiki so učinkoviti pri zdravljenju kašlja, ki ga povzročajo alergije. Ekspektoransi pomagajo redčiti sluz, kar olajša njeno izkašljevanje. Psevdoefedrin, dekongestiv, pomaga zmanjšati zamašenost nosu in s tem potrebo po kašljanju. V nekaterih primerih so potrebna zdravila na recept.

Piti je treba dovolj tekočine.

