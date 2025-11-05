O tem, kako se spreminja odnos do preventive in zakaj je pogovor o bolezni del zdravljenja, smo spregovorili z Matejem Pečovnikom iz društva OnkoMan, Igorjem Antauerjem iz Europa Uomo Slovenija – Društva uroloških bolnikov in ter specialistom urologije Borutom Gubino, dr. med.

Ko ljudje in mediji slišijo

V Sloveniji gibanje Movember, ki ima svoje korenine v daljni Avstraliji, pridobiva vedno večjo prepoznavnost, predvsem po zaslugi društev, kot sta OnkoMan in Europa Uomo Slovenija – Društvo uroloških bolnikov, ki spodbujata moške, naj se pravočasno odločijo za pregled pri zdravniku in tako ohranijo zdravje.

Obe organizaciji opažata, da moški še vedno niso dovolj ozaveščeni glede teh bolezni, a počasi se le premika na bolje.

»Za nas je november pomemben predvsem zato, ker nas takrat ljudje in mediji slišijo,« pravi Matej Pečovnik, predsednik društva OnkoMan. »Želeli bi si, da bi se o raku pri moških govorilo vse leto, saj diagnoze ne nastajajo samo novembra.

A prav medijska pozornost omogoča, da glas o pomenu preventive pride v vsako gospodinjstvo in da moške ozavestimo o znakih različnih tipov raka.«

Letos društvo pripravlja kampanjo »SMS fotru«, s katero želijo moške po 50. letu starosti prek njihovih otrok opozoriti na znake, povabiti k pregledu in ustvarjanju spominov tudi v prihodnje.

Osrednja tema kampanje je rak prostate, saj se v Sloveniji začenja pilotni projekt presejalnega programa Peter, ki bo pomembno prispeval k zgodnjemu odkrivanju bolezni.

Matej Pečovnik, predsednik društva OnkoMan: »Želeli bi si, da bi se o raku pri moških govorilo vse leto, saj diagnoze ne nastajajo samo novembra.« FOTO: Blaž Samec

Tihi spremljevalec mnogih moških

Spomnimo, da je rak prostate najpogostejši rak pri moških. Trenutno ima v Sloveniji to diagnozo več kot 16.500 moških, vsako leto pa jo dobi približno 1600 novih bolnikov. Kljub medicinskemu napredku zaradi raka prostate na leto še vedno umre več kot 450 moških – večinoma zato, ker je bolezen odkrita prepozno.

Zakaj pridejo tako pozno k zdravniku? »Moški smo posebna populacija, zelo težko hodimo k zdravniku, ker biti bolan 'ni lepo za močnega moškega',« pravi Igor Antauer, predsednik društva Europa Uomo Slovenija.

»Rak prostate je zelo intimen, zato ga spremlja tudi strah pred stigmo. A ko se o njem začne govoriti odprto, se pregrade rušijo,« je prepričan.

Rak, odkrit v zgodnji fazi, je v devetdesetih odstotkih primerov ozdravljiv. Zato so rešitev preventivni pregledi, na katerih je prvi korak preprost odvzem krvi za meritev PSA, ki lahko nakazuje na rakave spremembe v prostati.

Podobno kot Pečovnik tudi Antauer ob tem pozdravlja napovedani projekt presejalnega programa Peter, ki ga vodi Onkološki inštitut Ljubljana: »Naše društvo je bilo pobudnik za uvedbo presejalnega programa. Verjamemo, da bo to pomemben korak k zmanjšanju umrljivosti.«

Strah, ki ga je mogoče premagati

Največja ovira, zaradi katere moški še vedno odlašajo z obiskom zdravnika, je strah – pred diagnozo, pred ranljivostjo, pred izgubo občutka nadzora. »A pogum ni v tem, da molčiš, ampak da greš na zdravniški pregled,« poudarja Pečovnik.

V društvu OnkoMan opažajo, da se moški o teh temah pogovarjajo vedno pogosteje, k čemur pripomorejo tako partnerke kot tudi prijatelji in sodelavci, ki jih spodbujajo. »Pred leti je bil pogovor o raku prostate tabu, danes pa vse več moških pove, da so šli na pregled, ker jih je nekdo spomnil nanj.«

Rak prostate ne prizadene le telesa, temveč tudi duševno ravnovesje. »Naš pristop je preprost – iskren pogovor brez olepševanja,« razlaga Pečovnik. »Ko nekdo spregovori o svojih strahovih, drugi ugotovijo, da niso sami.«

Rak, ki prizadene mlade moške V primerjavi z rakom prostate, ki se pojavlja pretežno pri starejših moških, je rak testisov najpogostejši pri moških, starih od 20 do 40 let. Urolog Borut Gubina, dr. med., mladim moškim priporoča mesečno samopregledovanje mod, najlažje po prhanju, kar pomeni otipavanje zatrdlin ali sprememb na vsakem modu. »Movember in druge kampanje ponujajo enostavne vodiče in video razlage; spodbujajte prijatelje/sošolce z jasnim sporočilom: »Enkrat mesečno — preveri.« Javne akcije, kratki videi in brez sramu pri pogovoru močno povečajo sodelovanje,« pravi Gubina.

Spregovoriti o bolezni pomaga

Podobno filozofijo goji Europa Uomo Slovenija, kjer so vzpostavili mrežo mentorjev vrstnikov, to je moških, ki so sami preboleli raka in so zdaj v podporo drugim. Izvemo, da so letos izobrazili deset novih mentorjev.

»Tak pogovor je za bolnike zelo koristen, saj iz prve roke izvedo, kaj jih čaka v posameznih fazah bolezni,« pravi Antauer in nadaljuje: »Zdravniki imajo omejen čas, zato je to dopolnilna oblika pomoči, ki bolniku daje občutek razumevanja in varnosti.«

Moški tako dobijo tudi priložnost, da se pogovorijo o tem, česar si morda pred zdravnikom ne upajo izreči: o spolnosti, strahu, izgubi samozavesti ali preprostih vprašanjih, na primer, kje parkirati blizu onkološkega inštituta.

V prihodnjih letih bo po njegovem mnenju pomembno vlogo pri odkrivanju bolezni igral presejalni program Peter, namenjen moškim med 50. in 69. letom.

Temeljil bo na odvzemu krvi za analizo PSA in usmerjenem spremljanju tistih, pri katerih bodo zaznane spremembe. »Ko bo program stekel, upamo na visoko odzivnost. To je priložnost, da zmanjšamo umrljivost in izboljšamo kakovost življenja številnih moških,« poudarja Antauer.

Igor Antauer, predsednik Europa Uomo Slovenija: »Moški smo posebna populacija, zelo težko hodimo k zdravniku, ker biti bolan 'ni lepo za močnega moškega'.« FOTO: Dejan Javornik

Bolezen, ki jo lahko premagamo

Da bi bolje razumeli, kako pomembno je zgodnje odkritje in kaj bolnika čaka po diagnozi rak prostate, smo se pogovarjali z urologom Borutom Gubino, dr. med., iz ambulante UroGubina, ki nam je uvodoma pojasnil, da se rak prostate pogosto razvija počasi, sprva brez simptomov. »Kljub temu obiščite zdravnika ali urologa, če ponoči pogosto urinirate, če opazite krvav urin ali seme, šibek ali prekinjen curek, težave z začetkom uriniranja ali novo nastale bolečine v hrbtu ali kosteh.

Predvsem je vsak pojav krvi v urinu razlog za takojšnji pregled,« opozori Gubina. Zato društva in zdravniki poudarjajo: redni pregledi rešujejo življenja.

Sodobni pristopi k zdravljenju

Kakšne pa so možnosti zdravljenja, vprašamo urologa. »Če je rak omejen na prostato (lokaliziran), so dolgoročne možnosti ozdravitve in preživetja odlične, kar dokazujejo tudi podatki iz registrov raka. Na drugi strani imajo napredovale in metastatske oblike raka prostate slabšo prognozo.

Sodobne metode zdravljenja vključujejo aktivno spremljanje pri nizkorizičnih tumorjih, kirurško odstranitev, napredne radioterapije, ciljane in sistemske terapije; v pomoč pri odločanju so novejše in boljše slikovne tehnike (mpMRI) in gensko/molekularno profiliranje,« odgovori strokovnjak.

Ob tem doda še, da zdrav življenjski slog (normalna teža, redna telesna aktivnost, zdrava prehrana, prenehanje kajenja, omejitev vnosa sladkorja) zmanjša več kardiometaboličnih dejavnikov, ki so povezani s slabšimi izidi pri raku; neposreden preventivni učinek na pojav prostate ni povsem potrjen, je pa pomemben za boljši izid in kakovost življenja.

Ni vedno rak

Težave z uriniranjem so po besedah urologa Gubine pogosto posledica povečanja prostate, ki je večinoma benigno, a zelo nadležno. Kako odpraviti te težave? »Če je povečanje prostate premajhno, da bi upravičilo kirurški poseg, imamo na voljo zdravila, ki delujejo na prostato, a imajo kar nekaj neželenih stranskih učinkov,« pojasni urolog.

»Kot alternativa so na voljo minimalno invazivni posegi druge generacije, ki so bolj učinkoviti in trajni ter v nasprotju z operacijo ohranjajo normalno anatomijo prostate. Zanimiva metoda je laserska tkivna ablacija (Echolaser) prostate, ki jo je mogoče opraviti kljub jemanju zdravil za redčenje krvi in ni odvisna od volumna prostate.

Druga takšna metoda je zmanjšanje prostate s paro – Rezum, ki je kratka in učinkovita metoda vbrizganja pare v povečane dele prostate skozi sečnico. Metodi, ki sta sicer samoplačniški, sta lahko vključeni v dodatna zdravstvena zavarovanja in pomenita napredek pri olajšanju dnevnih tegob. Poseg Echolaser je mogoče uporabiti tudi pri ciljani odstranitvi na prostato omejenega raka.«

Borut Gubina, dr. med., urolog: »Vsak pojav krvi v urinu je razlog za takojšnji pregled.« FOTO: Blaž Kondža

Pogum ni v tišini

Movember ni le mesec brkov, temveč mesec poguma in solidarnosti. »Pogum ni v tem, da molčiš,« poudarja Pečovnik, »ampak v tem, da pravočasno poskrbiš zase in za ljudi, ki te imajo radi.« Če so brki simbol gibanja, so pogovor, preventiva in odprtost njegovo pravo sporočilo.

»Skrbimo za svoje zdravje, hodimo tudi sami na 'tehnične preglede', saj je življenje lepo za nas in naše bližnje,« dodaja Antauer. In prav to je srž movembra – da moški živijo dolgo, kakovostno in z nasmehom pod brki.