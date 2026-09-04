Najprej boli malo, nato vse bolj: znaki, da so tetive preobremenjene

Bolečina v rami, komolcu, zapestju, kolenu ali peti: povsem običajna težava, ki velikokrat spremlja naporen dan ali nekoliko pretirano športno dejavnost. A včasih vendarle ne izzveni, še več, bolečina se celo stopnjuje. Takrat je nujno ukrepanje, saj je lahko v ozadju težava vneta ali razdražena tetiva oziroma tendinitis.

Tetive so čvrste strukture, ki povezujejo mišice s kostmi in omogočajo gibanje. Ko jih preveč obremenjujemo, se lahko razdražijo in začnejo boleti. Težava je pogosta pri tistih, ki ponavljajo gibe – pri športnikih, vrtnarjih, slikopleskarjih, mizarjih, pa tudi pri tistih, ki pogosto sedijo pred zaslonom. Nemalokrat je kriva tudi nenadna sprememba navad, denimo, če se po daljšem premoru odločimo, da bomo hitro obudili svoje tekaške navade, dvigovali uteži ali sploh intenzivno telovadili, se velikokrat izkaže, da tetive vendarle niso pripravljene na takšno obremenitev. Bolečina se pri gibanju običajno le še okrepi, prizadeti predel je občutljiv za dotik, lahko je tudi otrdel ali otekel. Včasih je oteženo tudi samo gibanje, kot rečeno, pa jo največkrat skupijo rama, komolec, zapestje, koleno ali peta.

Delo za računalnikom je vse prej kot nedolžno. FOTO: Fg Trade Latin/Getty Images

Popolno mirovanje ni priporočljivo.

Postopna obremenitev

Najboljši recept za okrevanje je k sreči najpreprostejši – za nekaj časa je treba zmanjšati obremenitev. Gibanje, ki povzroča bolečino, za nekaj časa opustimo ali vsaj občutno zmanjšamo, vsekakor pa lahko ostanemo telesno dejavni tako, da ne obremenjujemo prizadetega predela. Popolno mirovanje namreč ni priporočljivo, saj lahko sklep otrdi in mišice oslabijo.

Pri sveži bolečini pomaga hladen obkladek, pri otekanju pa sta lahko blagodejna tudi nežna kompresija in dvig prizadetega uda. Izključena niso niti običajna protibolečinska zdravila, na primer paracetamol ali nesteroidna protivnetna zdravila, vendar niso primerna za vsakogar, zato se velja pred uživanjem posvetovati z zdravnikom. Tega velja obiskati tudi takrat, ko težave kar vztrajajo: takrat je najprimernejša pomoč fizioterapija, s katero bomo okrepili mišice in tetivo postopoma pripravili na vnovično obremenitev.

Bolečine nikoli ne zanemarimo. FOTO: Pocketlight/Getty Images

Zdravnikovih in fizioterapevtovih napotkov po okrevanju nikar ne zanemarimo. Pred vsako nadaljnjo športno dejavnostjo poskrbimo za ustrezno ogrevanje in postopen dvig intenzivnosti vadbe, na začetku naj bodo premori pogostejši. Zelo priporočljivo je kombiniranje različnih vaj, torej od aerobnih do tistih za moč, ne pozabimo na raztezanje. In vedno prisluhnemo telesu: ob bolečini ne velja stiskati zob, ampak raziskati izvor in jo blažiti ter v prihodnje preprečevati.