Največ izgubijo neaktivni: zakaj je tako in kako ukrepati?

Z leti se v mišicah dogajajo številne naravne (fiziološke) spremembe – zmanjšuje se število mišičnih vlaken, slabša se njihova kakovost in povečuje delež maščobnega tkiva v mišicah. Prisotna je tudi t. i. anabolna rezistenca, kar pomeni, da mišice težje in slabše izkoriščajo beljakovine za rast in obnovo. Vse to vodi v postopno izgubo mišične mase in moči, ki ji pravimo sarkopenija,« pravi specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine doc. dr. Neža Majdič, dr. med.

Za mišice je pomembna predvsem vadba za moč. FOTO: Jacob Wackerhausen/Getty Images

Upad mišične mase se začne že po 30. letu starosti, sprva počasi, po 70. letu pa postane bistveno hitrejši. Pri ženskah se izguba izraziteje pospeši ob menopavzi, ko se začnejo hormonske spremembe. Hitrost upada je zelo različna – največ izgubijo tisti, ki so telesno neaktivni ali so imeli že v mladosti in srednjih letih manj mišične mase. Ogroženi so tudi starejši, bolniki s kroničnimi boleznimi ter tisti, ki imajo neustrezno ali hranilno revno prehrano, pojasnjuje strokovnjakinja. Kronične bolezni pospešijo izgubo mišic, saj povzročijo vnetja, presnovne spremembe in slabšo regeneracijo tkiv. S staranjem upadajo hormoni (testosteron, estrogen) in rastni faktorji, ki skrbijo za izgradnjo mišic, kar dodatno oslabi procese izgradnje. »Življenjski slog ima izjemno velik vpliv – premalo gibanja, dolgotrajno sedenje ter neustrezna prehrana z nizkim vnosom beljakovin in energije so glavni razlogi, da mišična masa upada hitreje, kot bi sicer,« opozarja.

Vadba za moč Izgube mišic ne moremo popolnoma preprečiti, lahko pa jo bistveno upočasnimo. »Ključna ukrepa sta redna telesna dejavnost, predvsem vadba za moč, ter prehrana z zadostnim vnosom kakovostnih beljakovin in energije. Tako lahko dlje ostanemo telesno zmogljivi in se izognemo prezgodnji odvisnosti od pomoči drugih,« svetuje dr. Majdičeva.

Ni zdravila, so pa terapije

Zdravnika je smiselno obiskati, če oseba opazi, da težje opravlja vsakodnevne aktivnosti, ki jih je še pred kratkim zmogla brez težav – na primer vstajanje s stola, hoja po stopnicah ali nošenje vrečke iz trgovine. Posebno pozornost zahteva torej hiter upad moči in vzdržljivosti, ki se pojavi v nekaj mesecih. Takrat je pomembno, da se odkrije vzrok in čim prej začne ukrepati.

Zaužiti je treba dovolj beljakovin. FOTO: Monticelllo/Getty Images

Lahko staranje mišic zaustavimo? »Trenutno ni zdravila, ki bi preprečilo naravno staranje mišic, obstajajo pa učinkovite terapije. Najbolj učinkovita medicinska intervencija je redna telesna vadba, zlasti vadba z uporom, ki dokazano upočasni izgubo mišične mase, izboljša ravnotežje, vzdržljivost in s tem podaljšuje kakovostno življenje. Pomembna je tudi ustrezna prehrana z dovolj energije, beljakovin in mikrohranil, med njimi vitamin D, ki sicer sam ne prepreči izgube mišic, lahko pa ob ustrezni beljakovinski prehrani pozitivno vpliva na moč, zlasti v primeru dodajanja pri osebah z nižjimi vrednostmi v krvi,« opozarja dr. Majdičeva.

Sami lahko veliko naredimo z redno vadbo in uravnoteženo prehrano.

»Raziskave na področju zdravljenja sarkopenije potekajo zelo intenzivno, a za zdaj še niso dale dovolj prepričljivih rezultatov, da bi zdravila lahko uporabljali v vsakodnevni praksi. Preučuje se več skupin zdravil, med drugim hormonske terapije (npr. testosteron, rastni hormon), rastni faktorji (IGF-1), zaviralci miostatina, analogi grelina ter protivnetna zdravila. Med obetavnimi možnostmi so tudi posebni modulatorji androgenskih receptorjev ter uporaba matičnih celic, ki bi lahko spodbudile obnovo mišičnega tkiva,« še dodaja.