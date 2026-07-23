Največji ubijalci spolnega razpoloženja

Dobra kemija in strast lahko izgineta v eni sami sekundi. Anketa portala Superdrug med približno 2000 ljudmi iz Evrope in ZDA je razkrila, kateri trenutki s svetlobno hitrostjo ohladijo še tako vroče vzdušje.

Napačno ime

Na samem vrhu seznama je trenutek, ko vas partner med seksom pokliče z napačnim imenom. Tudi če gre samo za neroden spodrsljaj, je težko nadaljevati, kot da se ni nič zgodilo. V glavi se takoj pojavijo vprašanja, razpoloženje pa praviloma izpuhti v trenutku ali se sprevrže v prepir, v katerem je nemogoče pojasniti vse.

Usklajeni pari zadrego premagajo s smehom. FOTO: Jon Feingersh Photography Inc/Getty Images

Vdor v intimo

Nepričakovan prihod sostanovalca, otroka, staršev ali celo hišnega ljubljenčka v prostor, kjer se ljubimo, je še en zanesljiv način, ki strast spremeni v paniko. Telo se v trenutku preklopi iz užitka v alarm, nadaljevanje je pogosto nemogoče.

Telo ima svoje načrte

Spuščanje vetrov, riganje, kihanje v partnerja ali manjše uhajanje urina so med najpogosteje omenjenimi neprijetnostmi. Čeprav gre za povsem običajne telesne odzive, sredi seksa niso prav nič seksi. Pari z dovolj sproščenosti se temu pozneje pogosto nasmejijo, v tistem trenutku pa je zadrega lahko precej velika. Številni moški poročajo tudi o tem, da jih med seksom v določenih položajih grabijo krči v mišicah.

Običajni telesni odzivi med seksom niso najbolj navdušujoči.

Ko užitek zamenja bolečina

Med večjimi ubijalci razpoloženja je tudi boleče zvitje penisa. Nenaden napačen gib ali preveč silovit položaj lahko užitek spremeni v strah pred poškodbo, zato je najbolje takoj prenehati in preveriti, ali je vse v redu.

Presenečenje

Predlog za snemanje seksa, poljubljanje stopal ali nenadna zahteva po nečem, o čemer se partnerja nista vnaprej pogovorila, lahko hitro pokvari vzdušje. Kar je za nekoga vznemirljivo, je za drugega lahko neprijetno ali celo odbijajoče. Najbolj seksi zato ostaja preprost recept, da vprašamo, poslušamo in spoštujemo meje. Seks prenese marsikatero nerodnost, precej težje pa neprijetno presenečenje brez soglasja.

O morebitnih fetiših, kot je snemanje s kamero, se je dobro prej pogovoriti. FOTO: B2m Productions/Getty Images

Nezgode na kratko

Ženske so med najbolj neprijetnimi scenariji izpostavile krče, odprta okna, zaradi katerih jih lahko kdo opazi, razbito pohištvo ali predmete ter nepričakovan prihod tretje osebe. Moški so kot največje nočne more najprej navedli prekratek seks, nato mišične krče, odprta okna in na koncu vdor tretje osebe.