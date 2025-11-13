Največkrat prizadene kadilce

SVETOVNI DAN KRONIČNE OBSTRUKTIVNE PLJUČNE BOLEZNI

Kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB) je ena najpogostejših kroničnih bolezni dihal in po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije na četrtem mestu med vzroki smrti.

Ob njej posvečenem svetovnem dnevu, ki ga zaznamujemo vsako tretjo sredo v novembru, je dejavnike tveganja in obvezne korake zdravljenja predstavila dr. med., specialistka pnevmologije ter alergologije in klinične imunologije Katja Adamič s klinike Golnik, univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo. Kronična obstruktivna pljučna bolezen velja za eno najpogostejših kroničnih bolezni dihal. Kaj je glavni vzrok zanjo in kako jo prizadeti lahko prepozna? Za od 80 do 90 odstotkov primerov je vzrok zanjo kajenje in se razvije pri 15 do 35 odstotkih kadilcev. Praviloma se pojavi pri ...