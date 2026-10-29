Nakup jajc: pet stvari, ki jih je treba upoštevati

Jajca so s hranili bogato živilo, saj vsebujejo kakovostne beljakovine, vitamine in esencialne minerale. Pri nakupu jajc v trgovini bodite pozorni predvsem na njihovo stanje, način shranjevanja in podatke o hranilni vrednosti. Ne odločajte se zgolj na podlagi cene ali videza.

Preverite, ali je lupina nepoškodovana

Pred nakupom preglejte embalažo in se prepričajte, da so jajca čista ter da njihove lupine niso razpokane. Skozi razpokano lupino lahko v jajce prodrejo bakterije, kot je salmonela, ki povzročijo okužbe. Med prevozom in shranjevanjem naj ostanejo na hladnem. Tako zmanjšate tveganje za razmnoževanje bakterij.

Ne sodite jih po barvi

Bela, rjava, modrikasta ali lisasta lupina ne pomeni, da se jajca razlikujejo po hranilni vrednosti ali okusu, navaja portal Verywell Health. Barva lupine je odvisna predvsem od pasme kokoši in njene genetike. Na hranilno sestavo jajc bolj vplivajo dejavniki, kot so prehrana kokoši, njena starost in pasma.

FOTO: Shutterstock

Tudi barva rumenjaka ne priča o njegovi hranilni vrednosti. Ta je odvisna predvsem od prehrane kokoši, zlasti od količine in vrste naravnih barvil (pigmentov) v njeni krmi. Temnejši rumenjak ni sam po sebi bolj hranilen ali zdrav od svetlejšega.

Preverite oznake o vsebnosti omega-3 maščobnih kislin in vitaminov

Jajca, obogatena z omega-3 maščobnimi kislinami, običajno nesejo kokoši, ki jih hranijo s sestavinami, kot so lanena semena ali ribje olje. Omega-3 maščobne kisline so povezane s koristnimi učinki na zdravje srca in ožilja. Nekatera posebna jajca so obogatena tudi z vitaminom D, ki prispeva k ohranjanju zdravih kosti in normalnemu delovanju imunskega sistema, poroča portal Health. Preverite hranilno tabelo na embalaži, ne zanašajte se zgolj na reklamne trditve ponudnikov.

FOTO: Shutterstock

Razumite oznake, kot sta ekološko in iz proste reje

Oznake, kot so ekološka, reja brez kletk, hlevska ali prosta reja na pašniku, označujejo različne načine reje in standarde dobrobiti živali. Kokoši, ki se pasejo na prostem, imajo praviloma bolj raznoliko prehrano, njihova jajca zato vsebujejo več nekaterih hranil, denimo omega-3 maščobnih kislin, karotenoidov ter vitaminov A in E. Vendar to ne velja nujno za vsa jajca iz posebnih rej. Pred nakupom preverite certifikate, pogoje reje in hranilne podatke, namesto da predpostavljate, da vse posebne oznake zagotavljajo enake koristi.

FOTO: Shutterstock

Krvave pikice ne pomenijo nujno, da je jajce pokvarjeno

Majhna rdeča ali rjava pikica v rumenjaku je običajno neškodljiva in sama po sebi ne pomeni, da je jajce pokvarjeno. Takšne pikice lahko nastanejo naravno med nastajanjem jajca. Če pa to po razbitju neprijetno diši, ima nenavadno obarvanost ali kaže druge znake kvarjenja, ga zavrzite, svetuje portal eVn Express.