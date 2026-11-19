Seks je lahko prijeten, partner privlačen, orgazmi redni, pa se nam vseeno ne ljubi več v posteljo. Kako je mogoče, da nas nekaj, v čemer uživamo, ne zanima več?

Seksualno zadovoljstvo in seksualno dolgočasje si v resnici nista nasprotna. Raziskovalci ugotavljajo, da smo lahko s spolnim življenjem zadovoljni, hkrati pa pogrešamo vznemirjenje. Možgani se na ponavljajoče se dražljaje postopoma navadijo, zato lahko tudi nekoč strasten dotik postane predvidljiv. Natanko vemo, kako se bo seks začel, kaj bo sledilo in kako se bo končal. In prav ta predvidljivost lahko ubije pričakovanje.

Presenetljivo je, da se v dolgoletnih zvezah včasih ne naveličamo partnerja, temveč sebe v njegovi družbi. Psihologi to povezujejo s potrebo po samorazširitvi: ljudje si želimo novih izkušenj, ob katerih odkrivamo tudi neznane plati sebe. Če v postelji vedno igramo isto vlogo, lahko začnemo pogrešati občutek, da smo še vedno sposobni presenetiti, zapeljati ali se prepustiti drugače kot običajno. Ne hrepenimo nujno po drugem človeku, temveč po drugačni različici sebe.

Največja past dolgoletnih zvez ni nujno redkost seksa, temveč občutek, da je spolnost postala del urnika. Če se ljubimo predvsem zato, ker je že čas, lahko izgine spontanost, z njo pa tudi radovednost. Raziskave seksualnega dolgočasja kažejo, da to ni odvisno samo od pogostosti odnosov. Tudi pari, ki seksajo redno, ga lahko doživljajo, če se spolnost spremeni v ponavljanje znanega scenarija, v katerem ni več prostora za presenečenje.