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Ne bi si mislili: ta hobi upočasnjuje kognitivni upad in ohranja zdrave možgane

Znanost nakazuje, da bi lahko imel umirjeni hobi zelo spodbudne učinke na možgane, koncentracijo in spomin.
FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

 FOTO: Patrick Daxenbichler/Gettyimages

 FOTO: Patrick Daxenbichler/Gettyimages

FOTO: Olga Strogonova/Gettyimages

FOTO: Olga Strogonova/Gettyimages

FOTO: Creativenature_nl/Gettyimages

FOTO: Creativenature_nl/Gettyimages

FOTO: Janellestreed/Gettyimages

FOTO: Janellestreed/Gettyimages

FOTO: Shutterstock
 FOTO: Patrick Daxenbichler/Gettyimages
FOTO: Olga Strogonova/Gettyimages
FOTO: Creativenature_nl/Gettyimages
FOTO: Janellestreed/Gettyimages
M. Fl.
 2. 11. 2026 | 15:00
4:07
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Opazovanje ptic se morda zdi dejavnost, namenjena upokojencem z daljnogledom in veliko prostega časa. Toda znanost nakazuje, da bi lahko imel ta umirjeni hobi zelo zanimive učinke na možgane, koncentracijo in spomin. Raziskave namreč kažejo, da bi lahko bila na videz pasivna aktivnost dobra vadba za možgane, ki celo pomaga ohranjati kognitivne sposobnosti.

Kaj se dogaja v možganih ljudi, ki opazujejo ptice?

Raziskovalci so posebno pozornost namenili dogajanju v možganih oseb, ki se resno ukvarjajo z opazovanjem ptic. Primerjali so posnetke možganov 29 izkušenih opazovalcev ptic in 29 začetnikov. Rezultati so pokazali razlike v predelih, pomembnih za pozornost, vidno zaznavanje in prepoznavanje. Vzorec ni bil velik, vendar so ugotovitve zanimive. Izkušeni opazovalci so imeli drugačno strukturo in organizacijo določenih delov tega centralnega živčevja.

FOTO: Creativenature_nl/Gettyimages
FOTO: Creativenature_nl/Gettyimages

Ta področja so pokazala tudi večjo aktivnost, ko so morali prepoznati ptice, ki jih prej niso poznali. Z drugimi besedami, ni dovolj, da ptico samo pogledamo in ugotovimo, da je lepa. Pozorni moramo biti na njeno velikost, obliko kljuna, barvo perja, vedenje in način gibanja. Možgani pri tem primerjajo informacije, prepoznavajo vzorce in se opirajo na spomin. Kombinacija pozornosti, učenja in prepoznavanja je razlog, da je opazovanje ptic zanimivo tudi z vidika nevroznanosti.

Lahko upočasni staranje možganov?

Eno najzanimivejših odkritij je, da so nekateri predeli možganov izkušenih opazovalcev ptic ohranili boljšo organizacijo kot pri začetnikih podobne starosti. Ker se organizacija možganov s staranjem spreminja, raziskovalci menijo, da bi bilo učenje prepoznavanja ptic lahko povezano z ohranjanjem nekaterih kognitivnih funkcij. Vendar je pomembno vedeti, da raziskava ne dokazuje, da opazovanje ptic neposredno preprečuje kognitivni upad.

 FOTO: Patrick Daxenbichler/Gettyimages
 FOTO: Patrick Daxenbichler/Gettyimages

Ne moremo z gotovostjo trditi, ali so razlike v možganih posledica dolgoletnega ukvarjanja s tem hobijem ali pa je pri ljudeh z določenimi značilnostmi možganov večja verjetnost, da postanejo dobri opazovalci ptic. Potrebne bodo dodatne raziskave, da bi ugotovili, ali ta hobi resnično upočasni spremembe, povezane s staranjem. A obstaja več razlogov, zakaj se z njim ukvarjati: ne zahteva posebne opreme, dragih članarin ali dobre telesne pripravljenosti. Potrebujete le nekaj radovednosti in nekaj, kar leti nad vašo glavo.

Ptice kot kratek oddih od vsakodnevnega stresa

Koristi opazovanja ptic niso omejene samo na možgane. Preživljanje časa v naravi, usmerjanje pozornosti na okolico in trenutki radovednosti so dejavniki, ki pozitivno vplivajo na duševno počutje. V raziskavi, ki so jo izvedli v 65 nemških domovih za starejše, so na mesta, od koder so jih stanovalci lahko iz skupnih prostorov opazovali, namestili krmilnice za ptice. Po nekaj tednih so zaznali izboljšanje nekaterih kazalnikov kognitivnega delovanja in dobrega počutja. Osebje je opazilo, da so se stanovalci bolj zanimali za okolico, pogosteje pogovarjali in prepoznavali ptice.

FOTO: Olga Strogonova/Gettyimages
FOTO: Olga Strogonova/Gettyimages

Podobne pobude uporabljajo tudi v programih za osebe, ki živijo z demenco. Opazovanje ptic sicer ni nadomestilo za zdravstveno oskrbo, lahko pa je preprost način spodbujanja stika z naravo, drugimi ljudmi in lastnimi spomini. Zanimivo je še, da nam za uživanje v tej dejavnosti ni treba biti strokovnjak za ptice. Raziskava, v kateri je sodelovalo 388 poljskih opazovalcev ptic, je pokazala, da so večji občutek umirjenosti in psihološke sprostitve poročali tisti, ki jim je bilo opazovanje ptic posebej pomembno in zanimivo, ne pa nujno tisti z največ znanja in izkušenj, piše miss zdrava.

FOTO: Janellestreed/Gettyimages
FOTO: Janellestreed/Gettyimages

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