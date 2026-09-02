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GIBANJE

Ne čakajmo, da sklepi zaškripajo

Hrustanec ne mara lenarjenja, pa tudi ne pretiravanja. Najbolj mu ustreza nekaj nadvse preprostega: redno, zmerno in pametno gibanje.
Na sklepe se običajno spomnimo šele, ko nas začnejo opozarjati nase. FOTO: Dragana991/Getty Images

Na sklepe se običajno spomnimo šele, ko nas začnejo opozarjati nase. FOTO: Dragana991/Getty Images

Plavanje jih razbremeni. FOTO: Antonio Guillem/Getty Images

Plavanje jih razbremeni. FOTO: Antonio Guillem/Getty Images

Ne pozabimo na vaje za moč. FOTO: Johner Images/Getty Images

Ne pozabimo na vaje za moč. FOTO: Johner Images/Getty Images

Na sklepe se običajno spomnimo šele, ko nas začnejo opozarjati nase. FOTO: Dragana991/Getty Images
Plavanje jih razbremeni. FOTO: Antonio Guillem/Getty Images
Ne pozabimo na vaje za moč. FOTO: Johner Images/Getty Images
Alenka Kociper
 2. 9. 2026 | 08:09
3:55
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Na sklepe se običajno spomnimo šele, ko nas začnejo opozarjati nase. Ko koleno pri hoji po stopnicah zapeče, ko je prvi korak zjutraj nekoliko bolj trd ali ko se pri počepu zasliši tisti neprijeten škriiip. Kaj pa zdaj, se vprašamo. Pravzaprav bi bilo bolje vprašanje zastaviti leta ali celo desetletja prej: kaj lahko naredimo, da bodo naši sklepi čim dlje gibki in prožni?

Štejejo male stvari, stopnice namesto dvigala, peš v trgovino in nekaj minut razgibavanja med dolgotrajnim sedenjem.

Ne pozabimo na vaje za moč. FOTO: Johner Images/Getty Images
Ne pozabimo na vaje za moč. FOTO: Johner Images/Getty Images
V sklepih se vse vrti okoli hrustanca, to je gladko, prožno tkivo na koncih kosti, ki deluje kot nekakšen naravni blažilec in omogoča, da se kosti v sklepu mehko premikajo druga ob drugi. Brez njega bi bilo gibanje precej bolj grobo in boleče. Hrustanec pomaga tudi pri blaženju udarcev pri vsakem koraku, vstajanju, počepu ali teku. In tudi zanj velja, da čas naredi svoje, z leti se namreč spreminja, počasneje se obnavlja, nanj pa seveda vplivajo tudi poškodbe, dednost, telesna teža in način, kako ga obremenjujemo. Ko se spremembe nakopičijo, lahko nastanejo bolečina, togost in zmanjšana gibljivost. Temu pravimo obraba sklepa, na kar pa lahko pomembno vplivamo tudi ali predvsem sami. Sklepi so narejeni za gibanje, zato poglejmo, kaj se pri tem dogaja s hrustancem. Ko sklep premikamo, se hrustanec pod obremenitvijo rahlo stisne in nato sprosti. S tem se v njem izmenjuje tekočina, ki mu pomaga pri preskrbi. Gibanje obenem krepi mišice okoli sklepa, te pa mu dajejo oporo in pomagajo prevzemati del bremena. Zato je rešitev za dolgotrajno gibljivost sklepov na dlani: uporabljajmo jih, in to redno. Seveda to ne pomeni, da moramo teči maraton ali vsak dan preživeti ure v telovadnici. Hitra hoja, kolesarjenje, plavanje, vadba v vodi, zmeren tek in vaje za moč so odlična izbira. Še posebno je pomembno, da mišice niso pozabljene. Močne noge in močan trup pomenijo tudi boljšo podporo sklepom.

Vsak dan po malem

Pri preventivi je pomembna predvsem rednost. Sklepom bolj koristi vsakodnevna hoja kot junaški športni podvig enkrat na teden. Če osem ur sedimo in nato zvečer eno uro intenzivno telovadimo, smo sicer naredili nekaj dobrega, vendar telo še vedno večino dneva preživi v istem položaju. Zato štejejo tudi majhne stvari. Saj veste, sprehod med odmorom, stopnice namesto dvigala, nekaj minut razgibavanja in peš v trgovino.

Ko začne boleti, nikar ne naredimo križa čez kolena.

In če se kljub vsemu pojavi bolečina, nikar ne naredimo križa čez svoja kolena. Tudi ko nastopijo težave, ostaja gibanje eden najpomembnejših delov skrbi za sklepe, le prilagoditi ga je treba. Če med tekom bolijo kolena ali gležnji, poskusimo raje sesti na kolo ali skočiti v bazen. Če so težki počepi neprijetni, lahko začnemo z lažjimi vajami in obremenitev postopoma povečujemo. Naš cilj namreč ni čim večja obremenitev, temveč prava mera, zato je pomembno, da se naučimo poslušati svoje telo. Hrustanca ne moremo čudežno pomladiti, lahko pa veliko naredimo za to, da bodo sklepi čim dlje dobro delovali. Poskrbimo za njihovo gibljivost, močne mišice, primerno telesno težo in predvsem za redno gibanje. Ob tem bodimo pozorni: če bolečina ne pojenja, če se ji pridruži otekanje, občutek nestabilnosti ali vse večja okorelost, je svoje težave smiselno zaupati strokovnjaku.

Plavanje jih razbremeni. FOTO: Antonio Guillem/Getty Images
Plavanje jih razbremeni. FOTO: Antonio Guillem/Getty Images

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