  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZDRAVA ONA

Ne čudežen vitamin, to v resnici okrepi imunski sisitem

Naš imunski sistem je naravna obramba telesa pred virusi, bakterijami in drugimi škodljivimi vsiljivci. Lahko si ga predstavljamo kot mrežo celic in organov, ki nenehno patruljirajo po telesu in prepoznavajo, kaj tja spada in kaj ne.
FOTO: Bernard Bodo/Gettyimages

FOTO: Bernard Bodo/Gettyimages

imun

imun

FOTO: Nanci Santos/Gettyimages

FOTO: Nanci Santos/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

 FOTO: Matidtor/Gettyimages

 FOTO: Matidtor/Gettyimages

FOTO: Bernard Bodo/Gettyimages
imun
FOTO: Nanci Santos/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
 FOTO: Matidtor/Gettyimages
Nika Vistoropski
 2. 11. 2025 | 06:45
6:08
A+A-

Del te obrambe je prirojen; deluje hitro in široko, kot prvi odziv na vsak napad. Drugi del pa se nauči prepoznati sovražnika in si ga zapomni za v prihodnje. Zato smo po nekaterih boleznih ali cepljenjih proti njim odporni.

V zadnjih letih znanstveniki odkrivajo, da tudi prirojeni del imunskega sistema kaže nekakšno obliko spomina in se naslednjič odzove hitreje. To pojasnjuje, zakaj nekateri ljudje bolezen premagajo hitreje kot drugi, in odpira nove možnosti za razumevanje imunosti.

FOTO: Nanci Santos/Gettyimages
FOTO: Nanci Santos/Gettyimages

Hrana, ki res pomaga

Naše črevesje je dom milijardam bakterij, ki vplivajo na prebavo, presnovo in tudi na odpornost. Zadnje raziskave kažejo, da lahko z uravnoteženo prehrano res okrepimo imunski sistem; predvsem s hrano, ki podpira zdravo črevesno floro.

Zelo koristna je fermentirana hrana, kot so jogurt, kefir, kislo zelje, kimči ali kombuča. V desettedenski raziskavi, ki so jo izvedli na Stanfordu, so ugotovili, da prehrana z veliko fermentiranih živil poveča raznolikost črevesnega mikrobioma in zniža raven vnetnih označevalcev v krvi.

Tudi vlaknine imajo pomembno vlogo; hranijo korist­ne bakterije, ki nato v črevesju tvorijo snovi, s katerimi se krepi obramba sluznic in zmanjšuje tveganje za vnet­ja.

To pomeni, da z rednim uživanjem zelenjave, sadja, stročnic, oreščkov in polno­zrnatih žit naredimo veliko več za imunski sistem kot z večino prehranskih dodatkov.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Probiotiki: koristni, a ne vsi enako

Probiotiki so koristni mikroorganizmi, ki v zadostnih količinah pomagajo ohranjati ravnovesje v črevesju. Številne raziskave potrjujejo, da lahko določeni sevi zmanjšajo pogostost prehladov in skrajšajo njihovo trajanje, vendar se učinki razlikujejo glede na sev in odmerek.

Zato je bolj zanesljivo, da probiotike najprej vnesemo s hrano (denimo s kefirjem ali jogurtom), prehranska dopolnila pa izberemo le, če so dokazano učinkovita in primerna za naš namen.

 FOTO: Matidtor/Gettyimages
 FOTO: Matidtor/Gettyimages

Toplota in dihala: učinki savne

Finske raziskave že več let kažejo, da redno obiskovanje savne lahko zmanjša tveganje za nekatere bolezni dihal. Ljudje, ki hodijo v savno večkrat na teden, redkeje zbolevajo za pljučnico in drugimi boleznimi dihal.

Mehanizmi še niso popolnoma jasni, a verjetno gre za kombinacijo toplotnega učinka, sprostitve in izboljšane prekrvitve sluz­nic. Savna torej ni zdravilo, je pa lahko dobra podpora zdravemu življenjskemu slogu, če le zanjo nimate zdravstvenih omejitev.

Stres in imunost

Dolgotrajen stres dokazano oslabi naš imunski sistem. Poviša raven kortizola, kar zavira tvorbo zaščitnih celic in podaljša okrevanje po bolezni.

Pomembno je, da stres sproti sproščamo; z gibanjem, pogovorom, bivanjem v naravi ali z vajami čuječnosti, ki pomagajo umiriti misli in telo. Ko se telo sprosti, imunski sistem spet deluje bolje.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Odsev našega načina življenja

Čeprav se o imunosti veliko govori, raziskave vse jasneje kažejo nekaj preprostega: telesu ne pomaga en sam čudežen vitamin ali dodatek, temveč celota vsakdanjih navad.

Vitamini in minerali, kot so vitamin C (pomaga pri delovanju belih krvničk in deluje kot antioksidant), vitamin D (uravnava delovanje imunskih celic in prispeva k zdravim kostem), cink (pomemben za celjenje in tvorbo zaščitnih celic) ter železo (potrebno za prenos kisika in obrambo pred okužbami), imajo pomembno vlogo pri normalnem delovanju imunskega sistema.

Najboljše rezultate še vedno prinaša kombinacija gibanja, kakovostnega spanca, uravnotežene prehrane in duševnega ravnovesja. Imunski sistem namreč ne deluje ločeno od drugih telesnih procesov, ampak kot odsev našega celotnega načina življenja.

Zakaj je vitamin O ključen za naš imunski sistem?

V svoji novi knjigi Korak naprej tekaški trener Urban Praprotnik poudarja, da za močan imunski sistem poleg vseh znanih vitaminov potrebujemo še enega, prav tako ključnega: vitamin O, torej vitamin obremenitev.
Urban Praprotnik: »Imunski sistem je naša zaščita, v kateri se zrcali celotno zdravje. Vsak dan se srečuje z izzivi, ki se jih sploh ne zavedamo – šele ko zbolimo, vidimo, da mu nekaj ni uspelo. K boljšemu imunskemu odzivu pomaga zdrav življenjski slog, med njegovimi temelji pa je gibanje, ki nas dobesedno hrani z vitaminom O. To je obremenitev, na katero se telo odziva s pospešenim srčnim utripom, hit­rejšim limfnim obtokom in večjo prekrvitvijo. Limfni obtok je pomemben del imunskega sistema, saj čisti telo; z giban­jem ga spodbujamo in s tem krepimo svojo odpornost. Tudi koža, naš največji zaščitni organ, pri tem sodeluje: ko se segreje, preznoji in prekrvi, se čisti in postane bolj zdrava. Še ena razmeroma nova raziskava je pokazala, da imajo ljudje, ki redno tečejo, večji delež rdečega kostnega mozga, ki je ključen tudi za delovanje imunskega sistema.

H gibanju pa bi takoj dodal še odnose. Dobre odnose vidim kot enega najmočnejših gradnikov imunskega sistema. Nasmeh, pogovor, druženje – vse to krepi naše zdravje. Osamljenost je za telo enako škodljiva kot pomanjkanje gibanja. Zato se je vredno vključiti med ljudi, pa naj bo to pevski zbor ali tekaška skupina.

Tudi pri prehrani iščem ravnovesje. Uživam maščobne kisline omega-3, obogatene z vitaminom D, ki dodatno podpirajo odpornost. Nikoli nisem kadil, alkohola pa ne pijem že 31 let – ne iz odpora, temveč iz zavestne odločitve, ki je del moje identitete.
A če bi lahko eno stvar dali v stekleničko in jo predpisali za večino sodobnih tegob, bi bila to hoja. Če bi lahko vsakemu človeku podarili en vitamin, ki ga resnično potrebuje, bi bil to vitamin O, ki smo ga deležni z gibanjem.«

Sorodni članki

Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODPORNOST

Hrana, ki podpira imunski sistem

S pravilno izbiro prehrane bo telo pripravljeno na hladnejše temperature, številne viruse in stresne situacije.
24. 10. 2025 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Kako ostati odporni vse leto

Naš imunski sistem je napreden mehanizem, ki se uči, odziva in odraža naš življenjski slog. Njegova moč ni odvisna le od genetike, temveč predvsem od prehrane, spanja, gibanja in ravnovesja, ki ga telesu omogočimo vsak dan.
21. 10. 2025 | 09:49
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODPORNOST

Utrdimo se za jesen in zimo, virusi so že na pohodu

Odpornost največkrat oslabijo stres, nezdrava in enolična prehrana, pomanjkanje spanca in gibanja ter nekatera zdravila.
17. 10. 2025 | 21:17

Več iz teme

imunski sistemzdravjeodpornostbolezen
ZADNJE NOVICE
06:45
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVA ONA

Ne čudežen vitamin, to v resnici okrepi imunski sisitem

Naš imunski sistem je naravna obramba telesa pred virusi, bakterijami in drugimi škodljivimi vsiljivci. Lahko si ga predstavljamo kot mrežo celic in organov, ki nenehno patruljirajo po telesu in prepoznavajo, kaj tja spada in kaj ne.
2. 11. 2025 | 06:45
06:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ŽIVLJENJSKI SLOG

Zdravje zob vpliva na celotno telo (Suzy)

Ob vedno hitrejšem tempu, stresu in vse pogostejših motilcih iz okolja se je še kako pomembno zavedati, da so telesni procesi povezani, zato je smiselno iskati celostne zdravstvene rešitve.
2. 11. 2025 | 06:00
06:00
Novice  |  Slovenija
VIDENO NA TV

»Je to normalno? Na programu za otroke?«. To se ob poljubih fantov sprašuje perspektivna članica Janševega podmladka

Pod objavo je Zala Klopčič dobila različne odzive.
2. 11. 2025 | 06:00
06:00
Lifestyle  |  Astro
ZVEZDE NAPOVEDUJEJO

Iskrenost, strast in usodne odločitve: ljubezenski horoskop za november 2025

Kdo bo našel ljubezen in kdo končno zapira staro poglavje?
2. 11. 2025 | 06:00
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Stanovanjske parcele

O dograjenih kleteh.
Marko Kočevar1. 11. 2025 | 22:45
22:39
Bulvar  |  Suzy
NE OBŽALUJE

Denis Avdić iz enih drugih časov: takšen je bil v policijski uniformi (Suzy)

Na srečo številnih, zlasti sebe, je slekel uniformo in stopil za mikrofon, kar ga je izstrelilo med največje slovenske zvezde.
1. 11. 2025 | 22:39

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Kaj se je dogajalo pred Osnovno šolo Litija?

Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
27. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki