Ne jejte banan in drugi dietni nasveti, zaradi katerih se boste prej zredili kot shujšali

Nasveti, kako se znebiti kilogramov, se zlasti, ko se leto preveša v toplejšo polovico, pojavljajo na vsakem koraku, nekateri so dobri in koristni, drugi daleč od tega. Poglejte pet najslabših nasvetov, ki jih, če želite shujšati, ni pametno upoštevati.

Ne jejte banan

Določena zdrava živila, med njimi tudi banane, vsebujejo več ogljikovih hidratov v primerjavi z nekaterim drugim sadjem in zelenjavo, vendar razlika v količini ogljikovih hidratov sama po sebi ne povzroča pridobivanja kilogramov. Majhna banana vsebuje približno 23 gramov ogljikovih hidratov, majhno jabolko pa 21 gramov. Če bi radi shujšali, morate biti pozorni na skupni dnevni vnos ogljikovih hidratov in sladkorjev, ne pa se odrekati celim skupinam živil. Ključ do uspeha je zmernost in odločitev, da ne pretiravate z nobeno vrsto hrane. Zato se ne obremenjujte s korenjem v solati ali banano v ovseni kaši. Prav tako se ne obremenjujte z naravnimi sladkorji v živilih, saj niso enaki dodanim sladkorjem v pecivih, sladoledu in podobnih izdelkih.

FOTO: Gettyimages

Izogibajte se rumenjakom, jejte le beljake

Ob koncu 20. stoletja je veljalo prepričanje, da lahko uživanje več kot dveh jajc na teden zviša raven holesterola, vendar novejše raziskave kažejo, da to ni res. Znanstveniki z univerze v Granadi so ugotovili, da uživanje do sedem jajc na teden ne povečuje tveganja za srčno-žilne bolezni. Čeprav jajca vsebujejo holesterol, na njegovo zvišanje veliko bolj vplivajo nasičene maščobe in transmaščobne kisline, ki jih najdemo predvsem v rdečem mesu, industrijskih slaščicah, prigrizkih in pekovskih izdelkih. Jajca so relativno poceni živilo, bogato s kakovostnimi beljakovinami, minerali, folno kislino in vitamini skupine B. Eno ima približno 70 kalorij (293 džulov) ter več nenasičenih kot nasičenih maščob. Raziskave so pokazale tudi, da lahko uživanje enega jajca na dan pomaga pri preprečevanju možganske kapi. Celo jajce zagotavlja vitamin D, vitamin B12 ter minerale, kot so selen, cink in železo.

FOTO: Gettyimages

Vse kalorije so enake

Izraz prazne kalorije se uporablja za hrano, ki ima zelo malo ali nič hranilne vrednosti. Denimo: 2 decilitra sveže iztisnjenega pomarančnega soka vsebuje 112 kalorij (468,6 kJ), hkrati pa tudi kalij in 100 odstotkov dnevne potrebe po vitaminu C. Enaka količina gazirane pijače z okusom pomaranče ima približno 120 kalorij (502 kJ), vendar ne vsebuje nobenih hranil. Gazirane pijače imajo prazne kalorije, naravni pomarančni sok pa ne. Na splošno velja: bolj, kot je hrana predelana, manj vsebuje hranil (vitaminov, mineralov, vlaknin in fitokemikalij) ter več maščob, sladkorja in praznih kalorij. Pomembno vlogo ima tudi glikemični indeks, torej vpliv hrane na izločanje inzulina. Več kot je vlaknin, manj inzulina izloča telo; več kot je sladkorja, več inzulina je potrebnega, in več inzulina pomeni hitrejši občutek lakote. Ker danes skoraj v vseh živilih najdemo fruktozni sladkor (piškoti, kečap, jogurti, gazirane pijače, kruh, pecivo), ni presenetljivo, da smo po uživanju teh pogosto lačni. Zato je pomembnejše kot štetje kalorij paziti, kaj in koliko jeste, ter dati prednost hranilno bogatim živilom.

FOTO: Gettyimages

Izbirajte živila z manj maščobami

Izogibajte se izdelkom z oznakami malo maščob ali lahko. Pri nakupu raje izberite običajno različico izdelka, ki vsebuje maščobe. Dobro je, da v vaši prehrani najdejo mesto zdrave maščobe iz olivnega olja, oreščkov in različnih semen, saj nasitijo za dlje časa in pomagajo preprečiti pretiran vnos kalorij. Teorija, da maščobe redijo, je zastarela. Znanstveniki so ugotovili, da prehrana z malo maščobami in veliko ogljikovimi hidrati pogosteje vodi v povečanje telesne teže. Nutricionisti priporočajo, da naj bi približno 30 odstotkov dnevnega energijskega vnosa predstavljale maščobe iz zdravih virov. Izdelki z nizko vsebnostjo maščob velikokrat vsebujejo več dodanega sladkorja, s katerim proizvajalci prikrijejo pomanjkanje okusa. Takšna hrana organizmu ne zagotavlja dovolj hranil, zato se hitro vrne lakota, posledica je večji vnos energije in s tem pridobivanje telesne teže, piše Miss zdrava.