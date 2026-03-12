  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAPAČNI NASVETI

Ne jejte banan in drugi dietni nasveti, zaradi katerih se boste prej zredili kot shujšali

Nasveti, kako se znebiti kilogramov se, sploh spomladi, pojavljajo na vsakem koraku, a nekateri niso koristni.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 12. 3. 2026 | 15:00
4:33
A+A-

Nasveti, kako se znebiti kilogramov, se zlasti, ko se leto preveša v toplejšo polovico, pojavljajo na vsakem koraku, nekateri so dobri in koristni, drugi daleč od tega. Poglejte pet najslabših nasvetov, ki jih, če želite shujšati, ni pametno upoštevati.

Ne jejte banan

Določena zdrava živila, med njimi tudi banane, vsebujejo več ogljikovih hidratov v primerjavi z nekaterim drugim sadjem in zelenjavo, vendar razlika v količini ogljikovih hidratov sama po sebi ne povzroča pridobivanja kilogramov. Majhna banana vsebuje približno 23 gramov ogljikovih hidratov, majhno jabolko pa 21 gramov. Če bi radi shujšali, morate biti pozorni na skupni dnevni vnos ogljikovih hidratov in sladkorjev, ne pa se odrekati celim skupinam živil. Ključ do uspeha je zmernost in odločitev, da ne pretiravate z nobeno vrsto hrane. Zato se ne obremenjujte s korenjem v solati ali banano v ovseni kaši. Prav tako se ne obremenjujte z naravnimi sladkorji v živilih, saj niso enaki dodanim sladkorjem v pecivih, sladoledu in podobnih izdelkih.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Izogibajte se rumenjakom, jejte le beljake

Ob koncu 20. stoletja je veljalo prepričanje, da lahko uživanje več kot dveh jajc na teden zviša raven holesterola, vendar novejše raziskave kažejo, da to ni res. Znanstveniki z univerze v Granadi so ugotovili, da uživanje do sedem jajc na teden ne povečuje tveganja za srčno-žilne bolezni. Čeprav jajca vsebujejo holesterol, na njegovo zvišanje veliko bolj vplivajo nasičene maščobe in transmaščobne kisline, ki jih najdemo predvsem v rdečem mesu, industrijskih slaščicah, prigrizkih in pekovskih izdelkih. Jajca so relativno poceni živilo, bogato s kakovostnimi beljakovinami, minerali, folno kislino in vitamini skupine B. Eno ima približno 70 kalorij (293 džulov) ter več nenasičenih kot nasičenih maščob. Raziskave so pokazale tudi, da lahko uživanje enega jajca na dan pomaga pri preprečevanju možganske kapi. Celo jajce zagotavlja vitamin D, vitamin B12 ter minerale, kot so selen, cink in železo.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Vse kalorije so enake

Izraz prazne kalorije se uporablja za hrano, ki ima zelo malo ali nič hranilne vrednosti. Denimo: 2 decilitra sveže iztisnjenega pomarančnega soka vsebuje 112 kalorij (468,6 kJ), hkrati pa tudi kalij in 100 odstotkov dnevne potrebe po vitaminu C. Enaka količina gazirane pijače z okusom pomaranče ima približno 120 kalorij (502 kJ), vendar ne vsebuje nobenih hranil. Gazirane pijače imajo prazne kalorije, naravni pomarančni sok pa ne. Na splošno velja: bolj, kot je hrana predelana, manj vsebuje hranil (vitaminov, mineralov, vlaknin in fitokemikalij) ter več maščob, sladkorja in praznih kalorij. Pomembno vlogo ima tudi glikemični indeks, torej vpliv hrane na izločanje inzulina. Več kot je vlaknin, manj inzulina izloča telo; več kot je sladkorja, več inzulina je potrebnega, in več inzulina pomeni hitrejši občutek lakote. Ker danes skoraj v vseh živilih najdemo fruktozni sladkor (piškoti, kečap, jogurti, gazirane pijače, kruh, pecivo), ni presenetljivo, da smo po uživanju teh pogosto lačni. Zato je pomembnejše kot štetje kalorij paziti, kaj in koliko jeste, ter dati prednost hranilno bogatim živilom.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Izbirajte živila z manj maščobami

Izogibajte se izdelkom z oznakami malo maščob ali lahko. Pri nakupu raje izberite običajno različico izdelka, ki vsebuje maščobe. Dobro je, da v vaši prehrani najdejo mesto zdrave maščobe iz olivnega olja, oreščkov in različnih semen, saj nasitijo za dlje časa in pomagajo preprečiti pretiran vnos kalorij. Teorija, da maščobe redijo, je zastarela. Znanstveniki so ugotovili, da prehrana z malo maščobami in veliko ogljikovimi hidrati pogosteje vodi v povečanje telesne teže. Nutricionisti priporočajo, da naj bi približno 30 odstotkov dnevnega energijskega vnosa predstavljale maščobe iz zdravih virov. Izdelki z nizko vsebnostjo maščob velikokrat vsebujejo več dodanega sladkorja, s katerim proizvajalci prikrijejo pomanjkanje okusa. Takšna hrana organizmu ne zagotavlja dovolj hranil, zato se hitro vrne lakota, posledica je večji vnos energije in s tem pridobivanje telesne teže, piše Miss zdrava.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREHRANA

Jemo, ko je čas za obrok

Zavestno prehranjevanje, pri katerem smo pozorni na okus, teksturo in občutke med obrokom, izboljšuje telesno zadovoljstvo in zmanjšuje impulzivno hranjenje.
11. 3. 2026 | 15:15
Lifestyle  |  Polet
NUJNO JE VEDETI

Koliko kalorij morate res zmanjšati za hujšanje? Strokovnjaki razkrivajo, zakaj ni vse tako preprosto

Dolga desetletja je veljalo pravilo, da 3500 kalorij pomeni približno pol kilograma telesne maščobe.
Miroslav Cvjetičanin8. 3. 2026 | 08:25
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE Z GLAVO

Če vam diete in vadba ne pomagajo, je morda težava v glavi

Psihologija hujšanja: kako utišati negativni notranji glas in končno premagati ovire pri izgubi kilogramov.
Miroslav Cvjetičanin7. 3. 2026 | 08:31

Več iz teme

hujšanjezdrava prehranaprehranadietamaščobeogljikovi hidrati
ZADNJE NOVICE
16:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Drama v Divači: govorilo se je o ugrabitvi otroka, policija zdaj sporoča drugače

Policija v primeru domnevne ugrabitve otroka v Divači ni ugotovila suma kaznivega dejanja.
12. 3. 2026 | 16:05
15:36
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZAKLJUČNE

Za toliko let bi tožilka v zapor poslala domnevne Danijelove morilce

Brata Kadicev Klemen in Blaž, Drejc Kovač, Bojan Stanojević in Vladan Kljajević so obtoženi umora Danijela Božića in poskusa umora Žarka Tešanovića.
Aleksander Brudar12. 3. 2026 | 15:36
15:28
Bralci
VOLITVE 2026

Katera politična stranka vam je najbližja? Preverite v Delovem volilnem kvizu

Pripravili smo volilni kviz, ki omogoča hitro primerjavo vaših stališč s stališči slovenskih političnih strank.
12. 3. 2026 | 15:28
15:15
Novice  |  Slovenija
MRAZ

Po sredini marca prihaja vremenski preobrat, videli bomo tudi sneg!

Po razmeroma stabilnem in nekoliko toplejšem začetku marca vremenski modeli za drugo polovico meseca nakazujejo spremembo vremena nad srednjo Evropo. Okoli 16. in 17. marca se nad naše kraje verjetno pomika hladnejša zračna masa, ki bi lahko prinesla občutnejši padec temperatur.
12. 3. 2026 | 15:15
15:13
Bulvar  |  Glasba in film
AMY WINEHOUSE

Zasedba Amy Winehouse znova na odru: v Ljubljano prihaja zasedba, ki je z njo ustvarjala

Ne gre za običajen tribute večer, temveč za nastop glasbenikov, ki so z Amy Winehouse ustvarjali, snemali in z njo stali tudi na odru.
12. 3. 2026 | 15:13
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPAČNI NASVETI

Ne jejte banan in drugi dietni nasveti, zaradi katerih se boste prej zredili kot shujšali

Nasveti, kako se znebiti kilogramov se, sploh spomladi, pojavljajo na vsakem koraku, a nekateri niso koristni.
12. 3. 2026 | 15:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečina, ki vam lahko zagreni življenje

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
LUKSUZ

Kaj počnejo v edinem globalnem lifestyle management klubu?

Quintessentially je edini globalni lifestyle management klub, ki na novo definira premium turizem v regiji.
6. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NIŠ

Iščete svojo naslednjo destinacijo?

V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite nekaj, česar ne boste pozabili.
6. 3. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
Mercedes-Benz

140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
Promo Slovenske novice6. 3. 2026 | 12:54
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečina, ki vam lahko zagreni življenje

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
LUKSUZ

Kaj počnejo v edinem globalnem lifestyle management klubu?

Quintessentially je edini globalni lifestyle management klub, ki na novo definira premium turizem v regiji.
6. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NIŠ

Iščete svojo naslednjo destinacijo?

V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite nekaj, česar ne boste pozabili.
6. 3. 2026 | 20:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Mercedes-Benz

140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
Promo Slovenske novice6. 3. 2026 | 12:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bi to lahko spremenilo Evropo?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MLJET

Raj, ki ga Hrvati ne razkrivajo radi

Narodni park Mljet, najstarejše zaščiteno morsko območje v Sredozemlju, obiskovalce navdušuje z bogastvom barv, vonjav in doživetij v neokrnjeni naravi. Celotno območje parka je izredno bogato z rastlinstvom in živalstvom ter edinstveno pokrajino, ki vas pusti brez besed.
6. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SREDNJA DALMACIJA

Nekaj v Srednji Dalmaciji letos vleče ljudi bolj kot kadar koli prej

Ponuja tisto, kar iščejo sodobni popotniki, in sicer naravne lepote, zgodovino, mir, pristnost in čas za uživanje – brez filtrov in hitenja.
6. 3. 2026 | 11:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

To, kar nastaja v ozadju, lahko spremeni pravila igre

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki