RAZISKAVE KAŽEJO

Ne masturbirajo samo ljudje, znanstveniki so takšno vedenje opazili tudi pri številnih živalih

Še bolj zanimivo je, da ima lahko to vedenje tudi socialno vlogo.
Tudi ta morski sesalec se rad »pošlata tam spodaj«, so ugotovili znanstveniki. FOTO: Morigenos
Tudi ta morski sesalec se rad »pošlata tam spodaj«, so ugotovili znanstveniki. FOTO: Morigenos
S. N.
 1. 5. 2026 | 18:22
Če ste mislili, da je samozadovoljevanje izključno človeška navada, niste razmišljali pravilno, saj so znanstveniki to vedenje opazili pri številnih živalih, od opic do ptic in celo delfinov.

Raziskave kažejo, da se samozadovoljevanje pojavlja pri primatih, psih, delfinih, pticah in celo slonih. Najpogosteje ga opazimo pri samcih, a tudi samice niso izjema, zlasti pri vrstah z bolj kompleksnim vedenjem, kot so šimpanzi in bonobi. Pri nekaterih živalih ne gre le za spolno vzburjenje, ampak tudi za presenetljivo praktične razloge: sproščanje napetosti (v skupini), uravnavanje hormonov ali celo »čiščenje« reproduktivnega sistema oziroma odstranjevanje stare semenske tekočine.

Še bolj zanimivo je, da ima lahko to vedenje tudi socialno vlogo. Pri bonobih, ki slovijo po sproščeni spolnosti, različne oblike spolnega vedenja pomagajo zmanjševati konflikte in krepiti vezi v skupini. Pri pticah, kot so papige, pa lahko samozadovoljevanje vključuje celo predmete ali interakcijo z okoljem. Znanstveniki zato menijo, da gre za veliko širši pojav, kot smo bili dolgo prepričani.

