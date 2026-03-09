Ne mečite ga v smeti: deset genialnih načinov uporabe bananinega olupka

Banane so po vsem svetu priljubljen sadež, večina pa po krepčanju z njimi olupek preprosto vrže med odpadke. Kar je škoda, je namreč zelo uporaben pripomoček, kajti vsebuje veliko vlaknin, mineralov in naravnih olj. Kot navaja portal Martha Stewart, lahko bananine olupke uporabimo na številne načine: za izboljšanje okusa jedi, nego kože, za loščenje kovin ali kot naravno gnojilo za rastline. Tukaj je nekaj zanimivih načinov njegove uporabe.

FOTO: Margouillatphotos/Gettyimages

V kuhinji

Veganska alternativa mesu: Morda zveni nenavadno, vendar lahko bananin olupek uporabimo kot osnovo za vegansko različico jedi, podobne svinjini. Mehki notranji del olupka odstranite, nato ga narežite na tanke trakove in na hitro popražite v ponvi. Začinjen in prelit z žar ali drugo sladko-slano omako, zelo dobro vpija okuse in dobi zanimivo teksturo.

Za sočno meso: Če piščanca ali svinjino pripravljate v posodi za počasno kuhanje, dodajte enega ali dva bananina olupka. Delujeta kot naravna zaščitna plast, ki zadržuje vlago in preprečuje izsušitev mesa, hkrati dodata zelo blag, skoraj neopazen sladkast okus.

Za nego kože

Naravno vlaženje: Bananin olupek je bogat s kalijem in vodo, zato pomaga pri suhi koži. Z notranjo stranjo olupka nekaj minut nežno masirajte obraz ali roke, nato kožo sperite s hladno vodo.

Pomiritev razdražene kože: Zaradi antioksidantov, zlasti karotenoidov, lahko bananin olupek pomaga pomiriti razdraženo kožo. Narežite ga na majhne koščke in ga za pet do deset minut položite na prizadeto mesto, nato ga sperite.

FOTO: Aldra/Gettyimages

Majhni gospodinjski triki

Naravni odstranjevalec neprijetnih vonjav: Če želite preprečiti neprijeten vonj iz koša za smeti, na dno koša pod vrečko položite kos bananinega olupka. Ublažil bo neprijetne vonjave in prostor bo ostal bolj svež. Trik deluje le, če olupek vsaj vsak drugi dan nadomestite z novim.

Loščenje srebra in nerjavečega jekla: Iz bananinega olupka in malo vode izdelajte pasto, ki povrne sijaj potemnelemu srebru ali predmetom iz nerjavečega jekla. Pasto nanesite s krpo in nežno zloščite površino.

Odstranjevanje manjših prask: Notranja stran bananinega olupka vsebuje naravne voske. Z njo podrgnite manjše praske na tleh ali čevljih, nato pa površino obrišite s suho krpo, praska bo izginila, površina pa dobila nov sijaj.

Naravno gnojilo za rastline: Bananin olupek za nekaj dni namočite v vodi, nato s to vodo zalijte sobne rastline. Lahko pa ga narežete na majhne koščke in med presajanjem dodate zemlji za rastline. Kalij in fosfor iz olupka pomagata rastlinam pri rasti in krepita njihove korenine.

FOTO: Svehlik/Gettyimages

Bananini olupki so torej veliko več kot le kuhinjski odpadek. Lahko izboljšajo okus jedi, služijo kot preprost trik za nego kože, pomagajo pri čiščenju doma ali do bolj zdravih rasti rastlin, je pa dobro, kadar so namenjeni pripravi jedi in negi kože, uporabljati olupke organsko vzgojenih sadežev.