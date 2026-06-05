Ne nazaj v posteljo: zmedenost in zaspanost prebrodimo s telovadbo

Kolikokrat se vam je že zgodilo, da ste po tem, ko ste zjutraj vstali iz postelje, počutili zaspane, omotične in brez posebne energije? Gre za tako imenovano spalno inercijo oziroma fiziološko stanje začasne zmedenosti, dezorientiranosti in hude zaspanosti, ki se pojavi takoj po prebujanju. Je povsem normalen proces, proti kateremu ni nihče imun. Niti tisti ne, ki gredo zgodaj spat. Traja lahko od nekaj minut pa vse do štirih ur.

Globok spanec lahko uniči močna budilka.

Med najbolj pogostimi simptomi spalne inercije so zaspanost, težave z osredotočanjem in počasnejši reakcijski časi, zmedenost, fizična utrujenost in pomanjkanje motivacije. Za vse skupaj so lahko krive motnje v fazi spanja, pomanjkanje spanca, okoljski dejavniki in nenadne temperaturne spremembe. Sredi vročih poletnih noči nas tako lahko nenadno prebudi prenizka temperatura zaradi uporabe klimatske naprave. Močan motilec spanja je lahko bivanje ob prometni cesti ali če nam v spalnico sveti ulična svetilka. Globok spanec nam lahko uniči tudi močna budilka. Zelo pomembno je, da se v posteljo odpravimo zgodaj. Če telesu ne zagotovimo dovolj dolgega spanca, znajo biti jutranja zbujanja zelo mučna.

Nekaj počepov in voda

Da bi se izognili omotičnosti in nejevolji v prvih jutranjih urah, strokovnjaki svetujejo, da se z budilkami zbujamo postopoma. Tako bomo dali telesu čas, da počasi preide iz spanja v budnost. Tudi če se komaj privlečemo do kuhinje ali kopalnice, lahko zelo pomaga jutranja telovadba. Osnovne raztezne vaje lahko naredimo že kar v postelji. Ko vstanemo, nadaljujemo s počepi in drugimi vajami.

Razgibajmo se že v postelji. FOTO: Elenanichizhenova/Getty Images

Poleg tega zelo pomaga, če se odpravimo na teraso ali balkon in se izpostavimo naravni svetlobi, poiščemo sončne žarke. Pred pripravo jutranje kavice ne pozabimo spiti kakšnega kozarca vode, naj bo mlačna. Na ta način bomo pospešili prebavo. Privoščimo si tudi zdrav zajtrk. V jogurt nasujmo nekaj ovsenih kosmičev, sadja in oreščkov, za slajši okus dodamo žlico medu. Telo bo na ta način dobilo dovolj energije za dan, ki je pred nami.

Poskrbimo za kvaliteten spanec. Foto: Ilona Titova/Getty images

Najslabša možna varianta je, da se vrnemo v posteljo z mislijo: »Saj imam še nekaj časa. Za nekaj minut lahko še malo poležim.« Po teh minutah se zna zgoditi, da bomo še bolj zaspani in nejevoljni.