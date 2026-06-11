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ŠTEVILNI UČINKI

Ne pijemo je brez razloga: kava osrečuje

Jutranji napitek ne prebudi le telesa, aktivira tudi um.
FOTO: Mescioglu/Gettyimages

FOTO: Mescioglu/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Polina Lebed/Gettyimages

FOTO: Polina Lebed/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Mescioglu/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Polina Lebed/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 11. 6. 2026 | 15:00
4:40
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Znanstveniki z univerz Bielefeld in Warwick so želeli ugotoviti, zakaj nas jutranja kava osreči bolj kot tista, ki jo popijemo pozneje v dnevu. Raziskovalci so več tednov spremljali mlade odrasle osebe v Nemčiji. Udeleženci so beležili svoje razpoloženje in poročali, ali so v zadnjih 90 minutah zaužili kofein. Rezultati so bili jasni: kava in druge kofeinske pijače izboljšujejo razpoloženje in povečujejo raven energije. Najmočnejši učinek so opazili v prvih dveh urah in pol po prebujanju, pozneje čez dan je ta postopoma slabel.

Jutranja kava izboljšuje razpoloženje

Kofein ni povečal le pozitivnih občutkov, ampak je zmanjšal tudi negativna čustva, kot sta žalost in razdraženost. Ta učinek je bil sicer manj izrazit in manj zanesljiv. Za razliko od občutka sreče pa ni bil povezan z uro dneva. Razlika je morda v načinu delovanja kofeina. Ta namreč blokira adenozinske receptorje v možganih, kar poveča raven energije in spodbuja aktivnost dopamina. Dopamin je povezan z budnostjo, motivacijo in razpoloženjem. Prav kombinacija teh procesov pojasnjuje, zakaj jutranja skodelica kave pogosto deluje kot pravo mentalno resetiranje.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Podobno pri vseh skupinah

Raziskovalci so pričakovali razlike glede na duševno zdravje, stopnjo anksioznosti ali navade pitja kofeina, vendar jih niso zaznali. Justin Hachenberger je povedal: »Presenetilo nas je, da med posamezniki, ne glede na količino zaužitega kofeina, simptome depresije, anksioznost ali težave s spanjem, nismo opazili večjih razlik.« Po njegovih besedah so bile povezave med kofeinom ter pozitivnimi oziroma negativnimi čustvi precej podobne pri vseh skupinah. To kaže, da so učinki kofeina na razpoloženje pri večini precej univerzalni. Osebe, ki kofein slabše prenašajo, ga pogosto omejujejo že same, zato v raziskavi niso bile močno zastopani.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Je jutranji učinek posledica odvisnosti?

Znanstveniki so se vprašali tudi, ali je za jutranji učinek zaslužen sam kofein ali pa gre predvsem za olajšanje po nočnem pomanjkanju te snovi. Anu Realo je pojasnila: »Kofein deluje tako, da blokira adenozinske receptorje, kar lahko poveča aktivnost dopamina v ključnih delih možganov. Raziskave kažejo, da to izboljšuje razpoloženje in budnost.« Dodala je, da lahko tudi zmerni uživalci kofeina občutijo blage simptome odtegnitve, ki izginejo že po prvem jutranjem požirku kave ali čaja. To pomeni, da jutranja kava ne učinkuje dobro le zaradi kemičnih procesov v možganih, ampak tudi zato, ker ublaži neprijeten občutek, ki zaradi odtegnitve kofeina nastane ponoči.

Kava, utrujenost in družba

Raziskava je pokazala še, da na učinek kofeina vplivata utrujenost in družbeno okolje. Ko so bili sodelujoči bolj utrujeni kot običajno, je kofein povzročil močnejši dvig razpoloženja. Po drugi strani je bil učinek manj izrazit v družbi, saj socialne interakcije že same po sebi vplivajo na razpoloženje. Negativna čustva, kot sta skrb in tesnoba, so se spreminjala precej manj. Raziskovalci menijo, da so ta občutja pogosto povezana z dolgoročnim stresom ali življenjskimi okoliščinami, zato jih ena skodelica kave težje spremeni.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Sakari Lemola, glavni avtor raziskave, je poudaril: »Približno 80 odstotkov odraslih po svetu uživa kofeinske napitke, uporaba takšnih stimulansov pa sega daleč v človeško zgodovino.« Kot zanimivost je dodal še, da kofein uživajo celo nekatere divje živali: čebele in čmrlji imajo raje nektar rastlin, ki vsebujejo kofein.

Jutranja skodelica energije

Raziskava kaže, da kofein najbolje deluje v zgodnjih jutranjih urah. Tiste, ki ga pijejo, prebuja, osrečuje in jih motivira. Vendar učinek ne narašča z vsako novo skodelico, temveč čez dan postopoma upada. Strokovnjaki opozarjajo, da je ključ v zmernosti. Ena jutranja skodelica lahko polepša začetek dneva, pretiravanje s kavo pa lahko povzroči težave s spanjem, večjo odvisnost od kofeina, glavobole, razdražljivost in utrujenost. Kava morda ne odpravi globljih skrbi ali stresa, a lahko dovolj izboljša razpoloženje, da dan začnemo z več pozitivne energije, povzema Miss zdrava.

FOTO: Polina Lebed/Gettyimages
FOTO: Polina Lebed/Gettyimages

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