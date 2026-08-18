Ne pogostost, pri opravljanju velike potrebe je najbolj pomembno to

Odvajanje blata je ena najpomembnejših telesnih funkcij, ki ni pomembna le za dobro prebavo, temveč vpliva tudi na naše počutje, raven energije in kakovost življenja. Ko prebavni sistem deluje nemoteno, se namreč telo učinkovito znebi snovi, ki jih ne potrebuje več, ko pa blato v črevesju zastaja predolgo, se pojavijo napihnjenost, bolečine, občutek teže in splošno nelagodje.

Občasno zaprtje nikakor ni znak za preplah.

Vlaknine in voda

A blata ni nujno odvajati vsak dan, pomembna je rednost, ne pa pogostost. Nekateri gredo sicer na veliko potrebo dvakrat na dan, nekateri pa vsak drugi dan; razpon normalnega odvajanja je namreč širok, nekako od treh odvajanj na dan pa do treh na teden, pojasnjujejo strokovnjaki, pri tem pa je nujno, da veliko potrebo opravljamo brez bolečin, pretiranega napenjanja ali občutka nepopolne spraznitve. Na redno delovanje črevesja seveda najbolj vplivamo sami, predvsem z zadostnim vnosom prehranskih vlaknin, ki jih najdemo v sadju, zelenjavi, stročnicah, polnozrnatih žitih in oreških. Vlaknine namreč povečajo volumen blata in pospešijo njegovo pot skozi črevesje, pri tem pa je zelo pomembno tudi pitje dovolj tekočine, saj voda pomaga pri ohranjanju mehkega blata. Tudi redna telesna aktivnost spodbuja peristaltiko črevesja, in še, na blato gremo takrat, ko zaslišimo klic narave.

Redna telesna aktivnost spodbuja peristaltiko črevesja.

Če se torej pojavi zaprtje, prevetrimo svoje vsakodnevne navade: preglejmo jedilnik, dodajmo vlaknine in se odpravimo na sprehod. Kar se da učinkovito se spopadajmo s stresom, skrbimo za zadosten spanec, pri uživanju morebitnih zdravil se držimo zdravnikovih napotkov. Občasno zaprtje nikakor ni znak za preplah, ampak le opomnik, da smo nekoliko zanemarili zdrav ritem, če pa se težave pojavljajo pogosto in več tednov, če se navade odvajanje občutno spremenijo, če opazimo kri v blatu ali na toaletnem papirju, če nas spremljajo močne bolečine v trebuhu in ugotavljamo nepojasnjeno hujšanje, ne omahujmo z obiskom pri zdravniku.

Vlaknine povečajo volumen blata. FOTO: Fcafotodigital/Getty Images