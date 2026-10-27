Ne pomaranča in ne limona: to je sadež, ki vsebuje največ vitamina C

Citrusi slovijo po bogati hranilni sestavi, med njihovimi najpomembnejšimi hranili je vitamin C, ki igra pomembno vlogo pri normalnem delovanju imunskega sistema. Sodeluje še pri tvorbi kolagena, beljakovine, ki je nujna za zdravje kože, krvnih žil, hrustanca in kosti, pomemben je tudi pri celjenju ran. Vitamin C deluje kot antioksidant, kar pomeni, da pomaga ščititi celice pred oksidativnim stresom.

Ob tem povečuje absorpcijo železa iz živil rastlinskega izvora, kar je še posebej pomembno za osebe, ki večino železa zaužijejo s sadjem, zelenjavo, stročnicami in žiti. Ker telo vitamina C ne more proizvajati samo in ga ne more shranjevati v velikih količinah, je pomembno, da ga redno vnašamo s hrano. Citrusi so s tega vidika odlična izbira, toda kateri med njimi vsebuje največ tega vitamina?

Kakadu sliva je nepremagljiva, vendar ni citrus

Kakadu sliva je najbogatejši naravni vir vitamina C in izhaja iz severnih predelov Avstralije, vendar ni citrus. Med citrusi po podatkih ameriškega ministrstva za kmetijstvo največ vitamina C vsebujeta pomelo in pomaranča. Limona zaseda tretje mesto, mandarina je šele sedma, povzema glossy.rs.

FOTO: Shutterstock

Kateri vsebujejo največ vitamina C?

Količina vitamina C v 100 gramih sadeža:

Pomelo: 61 miligramov

Pomaranča 53,2 miligrama

Limona 53 miligramov

FOTO: Rez-art/Gettyimages

Klementine 48,8 miligrama

Grenivka 31,2 miligrama

Limeta 29,1 miligrama

Mandarina 26,7 miligrama