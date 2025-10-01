Ne pozabi nase: vsako leto pri nas zboli okoli 600 ljudi, najpogosteje ženske (FOTO)

Rožnati oktober je posvečen ozaveščanju o najpogostejši obliki raka pri ženskah, raku dojke, za katerim pa lahko zbolijo tudi moški. V Radečah so se ozaveščanja lotili tudi z gibanjem, prijateljsko rokometno tekmo med Rokometnim klubom Radeče papir nova in RK Rudar Trbovlje. V radeški športni dvorani, kjer je dogodek Združenja Europa Donna povezoval Anže Rus, so se zbrali številni domačini, pa tudi obiskovalci iz sosednjih občin. Poleg športnikov rokometašev iz Radeč in Trbovelj so se dogodka udeležili minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han v družbi žene, predsednice ZED Darje Molan, ter ambasadorke Jane Koteske, ki so ji diagnozo rak postavili pred skoraj dvema desetletjema. Poskrbljeno je bilo tudi za glasbo, na začetku je zaigral Pihalni orkester radeških papirničarjev, na koncu Trio ljubavi.

Po novem bodo vabilo dobile vse, ki so stare najmanj 45 pa vse tja do 74 let.

Večji starostni razpon

»Za rakom rodil zboli okoli 650 žensk na leto, več kot 1600 je takih s predrakavimi spremembami na materničnem vratu, kar tudi vpliva na kakovost življenja. Zato je nujno, da ženske hodijo na ginekološke preglede in so pozorne na morebitne netipične znake na telesu, med katerimi so najpogostejše neznačilne krvavitve, bolečine, napihnjenost v trebuhu, pa tudi, da se odzovejo na vabilo presejalnega programa Dora,« je vse prisotne v radeški športni dvorani opozorila Darja Molan. Kot je še dodala, je pilotni projekt Dora povečal starostni razpon žensk, ki so vabljene na pregled dojk. Po novem bodo vabilo dobile vse, ki so stare najmanj 45 pa vse tja do 74 let. »To bo povečalo možnost, da se bo dovolj zgodaj odkrilo še več rakov. Trenutno na leto odkrijejo približno 600 žensk z rakom dojk, medtem ko v Sloveniji živi 130.000 ljudi, ki so v življenju že preboleli diagnozo raka,« je še dejala Molanova.

Pihalni orkester radeških papirničarjev

Pred vstopom v dvorano so bili v zraku rožnati baloni.

V rožnato so se oblekli člani RK Radeče papir nova.

Pohvalila je Radečane, da so zelo povezana lokalna skupnost, predvsem pa se ozaveščanja lotevajo na inovativen način. Denimo s prijateljsko tekmo med RK Radeče papir nova v roza barvi in RK Rudar Trbovlje v vijolični, slednji so bili na koncu boljši. Še preden sta ekipi zasedli igrišče, sta domačinka Vesna Bregar, ki je pred leti tudi sama zbolela za rakom dojk, v začetku meseca pa je za predano in srčno delo na področju prostovoljstva prejela srebrnik Občine Radeče, ter predsednik RK Radeče papir nova Darjan Lipoglavšek trenerjema oziroma sodnikoma obeh ekip v spomin in zahvalo izročila simbolični pentlji. Minister Han je v govoru poudaril, da je zdravje za vse ženske zelo pomembno, saj so temelj vsake družine.

Nujno je, da ženske hodijo na ginekološke preglede in so pozorne na morebitne netipične znake na telesu.

»Vsaka številka v statistiki ni samo številka, saj so to naše mame, sestre, hčere, žene, prijateljice. To so obrazi, ki jih zelo dobro poznamo, roke, ki nas držijo pokonci, in srca, ki bijejo za nas,« je dejal Han. In dodal, da sta letošnja kampanja ter geslo Ne pozabi nase zelo sporočilna, bolezen pa ni nobena sramota.

Minister Matjaž Han je prišel na dogodek z ženo Milico.

Jana Koteska in Vesna Bregar

V vijolični barvi so bili člani RK Trbovlje.